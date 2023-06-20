Spotify'a nihayet kayıpsız ses geliyor: HiFi paketinin eli kulağında

Görünüşe bakılırsa Spotify'a HiFi paketinin dahil edilmesi pek uzun sürmeyecek. Bloomberg'in raporuna göre İsveç merkezli platform kayıpsız ses akışını içerecek yeni bir premium abonelik başlatmak üzere. Söz konusu paket şirket içinde "Supremium" olarak anılıyor.
En pahalı abonelik seçeneği olacak
Doğal olarak yeni paket normal Premium abonelik seçeneğinden daha pahalı olacak. Şu an için nasıl bir fiyatla sunulacağı bilinmiyor. Dikkat çeken bir başka detay da Spotify'ın yeni paketi bu yıl ilk olarak ABD dışındaki pazarlarda başlatacak olması.
Şu anda 200 milyondan fazla abonesi olan Spotify Premium'un aylık 9.99 dolar fiyatla sunulduğunu belirtelim. Türkiye'de ise 29.99 TL gibi bir aylık abonelik ücreti var. Bu arada HiFi ses deneyiminin Apple Music ve Amazon Music tarafından ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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