Spotify'a nihayet kayıpsız ses geliyor: HiFi paketinin eli kulağında

Tam Boyutta Gör Spotify kullanıcıları uzun zamandır dijital müzik platformuna kayıpsız müziğin gelmesini bekliyordu. Apple da dahil olmak üzere şirketin ana rakipleri yüksek kaliteli kayıpsız ses deneyimi sunmaya başlasa da, firma henüz bu yönde bir adım atmamıştı.

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Görünüşe bakılırsa Spotify'a HiFi paketinin dahil edilmesi pek uzun sürmeyecek. Bloomberg'in raporuna göre İsveç merkezli platform kayıpsız ses akışını içerecek yeni bir premium abonelik başlatmak üzere. Söz konusu paket şirket içinde "Supremium" olarak anılıyor.

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En pahalı abonelik seçeneği olacak

Doğal olarak yeni paket normal Premium abonelik seçeneğinden daha pahalı olacak. Şu an için nasıl bir fiyatla sunulacağı bilinmiyor. Dikkat çeken bir başka detay da Spotify'ın yeni paketi bu yıl ilk olarak ABD dışındaki pazarlarda başlatacak olması.

Şu anda 200 milyondan fazla abonesi olan Spotify Premium'un aylık 9.99 dolar fiyatla sunulduğunu belirtelim. Türkiye'de ise 29.99 TL gibi bir aylık abonelik ücreti var. Bu arada HiFi ses deneyiminin Apple Music ve Amazon Music tarafından ücretsiz olarak sunulduğunu hatırlatalım.

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Spotify'a nihayet kayıpsız ses geliyor: HiFi paketi yolda