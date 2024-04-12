Spotify, yeni özelliğiyle şarkıların remikslerini yapmanıza izin verecek

Tam Boyutta Gör En sevdikleri şarkıların özel versiyonlarını oluşturmayı seven kişiler, yakında bunu Spotify aracılığıyla yasal olarak yapabilecek. Spotify, kullanıcıların şarkıları remikslemesine, yani değiştirmelerine ve düzenlemelerine olanak tanıyacak araçlar üzerinde çalışıyor. TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında popüler olan remix yapımlardan artık sanatçılar da kazanç sağlayabilecek.

Spotify, “AI Playlist” özelliğini duyurdu: Nedir, ne işe yarıyor? 4 gün önce eklendi

Remix yapma aracı geliyor

Spotify, ücretli abonelerin en sevdikleri sanatçıların parçalarını hızlandırmasına, birleştirmesine veya başka şekilde düzenlemesine olanak tanıyan ve daha sonra tekrar dinlemek üzere kaydedilebilecek araçlar geliştiriyor. Araçların bir kullanım alanı da kullanıcıların dinledikleri şarkıların hızını ayarlamasına olanak sağlamak.

Sanatçıların ve müzik şirketlerinin şarkılarının remix versiyonları TikTok ve Instagram Reels gibi yayın platformlarında izinsiz olarak kullanılabiliyor ve hızlı yayıldıklarından takip edilmesi güç oluyor. Spotify’ın araçları kullanıcıların müziği yasal olarak remikslemesine izin verecek. Spotify'ın kullanıcı tarafından oluşturulan remiksleri üçüncü parti hizmetlerde paylaşılabilir hale getirmeyi planlamadığı bildiriliyor. Şirket, sanatçıların müziklerinin birden fazla versiyonunu platformda yayınlamak zorunda kalmadan eserleri için telif hakkı veya başka ücretler talep etmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Spotify’ın remix özelliğini Premium aboneler için sunması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify'a remix özelliği geliyor