Apple Music'te en çok dinlenen sanatçılar açıklandı: İşte zirvedeki isim

Listenin başında Drake yer alırken, Taylor Swift ikinci sırayı alarak Apple Music'te şimdiye kadar en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.
Apple Music tarihinin en çok dinlenen 20 sanatçısı
Listede rap ve hip-hop sanatçıları öne çıkıyor. Future, YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna, Rod Wave ve Eminem ilk 20'de yer alıyor. İşte Apple Müzik’te en çok dinlenen 20 sanatçısının tam listesi:
- Drake
- Taylor Swift
- Future
- YoungBoy Never Broke Again
- Bad Bunny
- Lil Baby
- The Weeknd
- Morgan Wallen
- Kanye West
- Post Malone
- Travis Scott
- Ariana Grande
- Chris Brown
- Kendrick Lamar
- Lil Durk
- Gunna
- Rod Wave
- Ed Sheeran
- Justin Bieber
- Eminem
Taylor Swift'in listedeki yeri aynı zamanda tarihi bir öneme sahip çünkü; kendisi, Apple Music'in sanatçılar için ücretsiz deneme ödeme politikasına karşı kamuoyu önünde meydan okumuştu. Apple daha sonra kararını değiştirdi ve Swift, 1989 albümünü platformda yayınladı.
Apple Music, aktif bir abonelik gerektiriyor ve bireysel plan için aylık 59,99 TL tutarında. Öğrenci (32,99 TL) ve Aile (99,99 TL) paketlerine ek olarak yurt dışında Apple One üyeliği kapsamında sunuluyor. Apple, yeni cihaz satın alımlarında 3 ay ücretsiz, yeni aboneler için de 1 ay ücretsiz (Bireysel ve Aile) deneme sunuyor. Ancak, Spotify gibi ücretsiz ve reklamlı dinleme imkanı yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel