Apple Music'te en çok dinlenen sanatçılar açıklandı: İşte zirvedeki isim

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Tam Boyutta Gör Apple, Chart Data ile iş birliği yaparak tüm zamanların en çok dinlenen 20 sanatçısını paylaştı. Chart Data, Apple'ın tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı listesini ilk kez paylaştığını belirtiyor.

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Listenin başında Drake yer alırken, Taylor Swift ikinci sırayı alarak Apple Music'te şimdiye kadar en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

Apple Music tarihinin en çok dinlenen 20 sanatçısı

Listede rap ve hip-hop sanatçıları öne çıkıyor. Future, YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna, Rod Wave ve Eminem ilk 20'de yer alıyor. İşte Apple Müzik’te en çok dinlenen 20 sanatçısının tam listesi:

Drake Taylor Swift Future YoungBoy Never Broke Again Bad Bunny Lil Baby The Weeknd Morgan Wallen Kanye West Post Malone Travis Scott Ariana Grande Chris Brown Kendrick Lamar Lil Durk Gunna Rod Wave Ed Sheeran Justin Bieber Eminem

Taylor Swift'in listedeki yeri aynı zamanda tarihi bir öneme sahip çünkü; kendisi, Apple Music'in sanatçılar için ücretsiz deneme ödeme politikasına karşı kamuoyu önünde meydan okumuştu. Apple daha sonra kararını değiştirdi ve Swift, 1989 albümünü platformda yayınladı.

Apple Music, aktif bir abonelik gerektiriyor ve bireysel plan için aylık 59,99 TL tutarında. Öğrenci (32,99 TL) ve Aile (99,99 TL) paketlerine ek olarak yurt dışında Apple One üyeliği kapsamında sunuluyor. Apple, yeni cihaz satın alımlarında 3 ay ücretsiz, yeni aboneler için de 1 ay ücretsiz (Bireysel ve Aile) deneme sunuyor. Ancak, Spotify gibi ücretsiz ve reklamlı dinleme imkanı yok.

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Apple Müzik'te tüm zamanların en çok dinlenen 20 ismi

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