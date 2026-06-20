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    Apple Music'te en çok dinlenen sanatçılar açıklandı: İşte zirvedeki isim

    Apple Music platformunda tüm zamanların en çok dinlenen 20 sanatçısı açıklandı. Listede Lady Gaga, Rihanna, Beyonce gibi milyonlarca dinleyicisi olan bazı isimlerin olmaması dikkatleri çekti.

    Apple Music en çok dinlenen 20 sanatçı Tam Boyutta Gör
    Apple, Chart Data ile iş birliği yaparak tüm zamanların en çok dinlenen 20 sanatçısını paylaştı. Chart Data, Apple'ın tüm zamanların en çok dinlenen sanatçı listesini ilk kez paylaştığını belirtiyor.

    Listenin başında Drake yer alırken, Taylor Swift ikinci sırayı alarak Apple Music'te şimdiye kadar en çok dinlenen kadın sanatçı oldu.

    Apple Music tarihinin en çok dinlenen 20 sanatçısı

    Listede rap ve hip-hop sanatçıları öne çıkıyor. Future, YoungBoy Never Broke Again, Lil Baby, Kanye West, Travis Scott, Kendrick Lamar, Lil Durk, Gunna, Rod Wave ve Eminem ilk 20'de yer alıyor. İşte Apple Müzik’te en çok dinlenen 20 sanatçısının tam listesi:

    1. Drake
    2. Taylor Swift
    3. Future
    4. YoungBoy Never Broke Again
    5. Bad Bunny
    6. Lil Baby
    7. The Weeknd
    8. Morgan Wallen
    9. Kanye West
    10. Post Malone
    11. Travis Scott
    12. Ariana Grande
    13. Chris Brown
    14. Kendrick Lamar
    15. Lil Durk
    16. Gunna
    17. Rod Wave
    18. Ed Sheeran
    19. Justin Bieber
    20. Eminem

    Taylor Swift'in listedeki yeri aynı zamanda tarihi bir öneme sahip çünkü; kendisi, Apple Music'in sanatçılar için ücretsiz deneme ödeme politikasına karşı kamuoyu önünde meydan okumuştu. Apple daha sonra kararını değiştirdi ve Swift, 1989 albümünü platformda yayınladı.

    Apple Music, aktif bir abonelik gerektiriyor ve bireysel plan için aylık 59,99 TL tutarında. Öğrenci (32,99 TL) ve Aile (99,99 TL) paketlerine ek olarak yurt dışında Apple One üyeliği kapsamında sunuluyor. Apple, yeni cihaz satın alımlarında 3 ay ücretsiz, yeni aboneler için de 1 ay ücretsiz (Bireysel ve Aile) deneme sunuyor. Ancak, Spotify gibi ücretsiz ve reklamlı dinleme imkanı yok.

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    H
    hasandemirrr 2 gün önce

    çok güzel

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