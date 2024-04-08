Spotify, “AI Playlist” özelliğini duyurdu: İstem merkezli yapay zeka çalma listesi

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük müzik akış platformu Spotify, yapay zeka özelliklerini eklemeye devam ediyor. Firma, popüler AI DJ özelliği ile zaten ilk adımları atmıştı ve şimdi de AI Playlist ile ileriye doğru bir adım daha atıyor. Yapılan açıklamaya göre Spotify AI Playlist özelliği sayesinde kullanıcılar sadece yazılı istemler kullanarak yeni bir çalma listesi oluşturabilecek.

Spotify AI Playlist özelliği kullanıma alınıyor

Spotify AI Playlist, metin tabanlı istemleri kullanarak çalma listesi oluşturan yapay zekalı bir özellik konumunda. Spotify, AI Playlist veya “Yapay Zeka Çalma Listesi” özelliğini halihazırda beta olarak kullanıma aldı. Ancak özellik şimdilik sadece Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS kullanıcılarına sunuluyor. Yapılan açıklamada özelliğin önümüzdeki aylarda diğer kullanıcılara geleceği belirtildi.

Spotify halihazırda türe ve zamana dayalı olarak kişisel çalma listelerini kullanıcılara sunuyor. Ancak daha spesifik çalma listeleri arayanlar için bunlar pek de işlevsel değil. Örneğin Spotify, “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” gibi bir çalma listesi önermiyor. AI Playlist ile buna benzer bir istem girerek aradığınız listeyi oluşturabileceksiniz. Elbette verdiğimiz örnek biraz uç kısımda yer alıyor; İstemler herhangi bir şeye atıfta bulunabileceği gibi en sağlıklı sonuçlar için Spotify’a göre türler, ruh halleri, sanatçılar ve dönemlere atıfta bulunulması gerekiyor.

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Spotify, AI Playlist ile sanki ChatGPT kullanır gibi yazdığınız komutları çalma listesine dönüştürürken bunun için büyük dil modellerini (LLM) kullandığını söylüyor. Şirket aynı zamanda listeyi oluştururken kişiselleştirme teknolojisini (dinleyicinin geçmişi ve tercihleri hakkında sahip olduğu bilgiler) de kullanıyor.

Spotify AI Playlist özelliği nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör Spotify AI Playlist, uygulamada yer alan "Kitaplığın" sekmesinde bulunuyor. Bu ekranda sağ üstte bulunan artı düğmesine (+) dokunarak AI Playlist özelliğine erişilebiliyor. AI Playlist, burada "Çalma Listesi" ve "Blend" seçeneklerinin yanında görünüyor.

Özelliğe tıkladığınızda burada metin tabanlı istem girebileceğini bir pencere açılıyor. İstediğiniz şeyi yazabilir veya Spotify’ın ipuçlarını kullanabilirsiniz. Ardından “Oluştur” seçeneğine tıklayarak çalma listesini oluşturabilirsiniz. Çalma listesi oluşturulduktan sonra da düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin, “daha az pop” veya “daha çok rock” gibi komutlar girerek çalma listenizi nihai formuna çevirebilirsiniz. Bir şarkıyı listeden çıkarmak için ise şarkıyı sola kaydırmak yeterli.

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