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    Spotify, “AI Playlist” özelliğini duyurdu: İstem merkezli yapay zeka çalma listesi

    Spotify, ilgi gören popüler AI DJ özelliğinin ardından yeni bir yapay zeka merkezli bir özellik daha getiriyor. Spotify, AI Playlist adlı özelliği ile istemlere dayalı çalma listeleri oluşturacak.
    Spotify, “AI Playlist” özelliğini duyurdu: Nedir, ne işe yarıyor? Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük müzik akış platformu Spotify, yapay zeka özelliklerini eklemeye devam ediyor. Firma, popüler AI DJ özelliği ile zaten ilk adımları atmıştı ve şimdi de AI Playlist ile ileriye doğru bir adım daha atıyor. Yapılan açıklamaya göre Spotify AI Playlist özelliği sayesinde kullanıcılar sadece yazılı istemler kullanarak yeni bir çalma listesi oluşturabilecek.

    Spotify AI Playlist özelliği kullanıma alınıyor

    Spotify AI Playlist, metin tabanlı istemleri kullanarak çalma listesi oluşturan yapay zekalı bir özellik konumunda. Spotify, AI Playlist veya “Yapay Zeka Çalma Listesi” özelliğini halihazırda beta olarak kullanıma aldı. Ancak özellik şimdilik sadece Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS kullanıcılarına sunuluyor. Yapılan açıklamada özelliğin önümüzdeki aylarda diğer kullanıcılara geleceği belirtildi.

    Spotify halihazırda türe ve zamana dayalı olarak kişisel çalma listelerini kullanıcılara sunuyor. Ancak daha spesifik çalma listeleri arayanlar için bunlar pek de işlevsel değil. Örneğin Spotify, “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” gibi bir çalma listesi önermiyor. AI Playlist ile buna benzer bir istem girerek aradığınız listeyi oluşturabileceksiniz. Elbette verdiğimiz örnek biraz uç kısımda yer alıyor; İstemler herhangi bir şeye atıfta bulunabileceği gibi en sağlıklı sonuçlar için Spotify’a göre türler, ruh halleri, sanatçılar ve dönemlere atıfta bulunulması gerekiyor.

    Spotify, AI Playlist ile sanki ChatGPT kullanır gibi yazdığınız komutları çalma listesine dönüştürürken bunun için büyük dil modellerini (LLM) kullandığını söylüyor. Şirket aynı zamanda listeyi oluştururken kişiselleştirme teknolojisini (dinleyicinin geçmişi ve tercihleri hakkında sahip olduğu bilgiler) de kullanıyor.

    Spotify AI Playlist özelliği nasıl kullanılır?

    Spotify AI Playlist özelliği nasıl kullanılır, nedir? Tam Boyutta Gör
    Spotify AI Playlist, uygulamada yer alan "Kitaplığın" sekmesinde bulunuyor. Bu ekranda sağ üstte bulunan artı düğmesine (+) dokunarak AI Playlist özelliğine erişilebiliyor. AI Playlist, burada "Çalma Listesi" ve "Blend" seçeneklerinin yanında görünüyor.

    Özelliğe tıkladığınızda burada metin tabanlı istem girebileceğini bir pencere açılıyor. İstediğiniz şeyi yazabilir veya Spotify’ın ipuçlarını kullanabilirsiniz. Ardından “Oluştur” seçeneğine tıklayarak çalma listesini oluşturabilirsiniz. Çalma listesi oluşturulduktan sonra da düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin, “daha az pop” veya “daha çok rock” gibi komutlar girerek çalma listenizi nihai formuna çevirebilirsiniz. Bir şarkıyı listeden çıkarmak için ise şarkıyı sola kaydırmak yeterli.

    Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2024-04-07/spotify-premium-users-can-now-turn-any-idea-into-a-personalized-playlist-with-ai-playlist-in-beta/ https://www.androidauthority.com/spotify-ai-playlists-3432054/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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