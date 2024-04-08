Spotify, “AI Playlist” özelliğini duyurdu: İstem merkezli yapay zeka çalma listesi

- Spotify AI Playlist özelliği kullanıma alınıyor
- Spotify AI Playlist özelliği nasıl kullanılır?
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Spotify AI Playlist özelliği kullanıma alınıyor
Spotify AI Playlist, metin tabanlı istemleri kullanarak çalma listesi oluşturan yapay zekalı bir özellik konumunda. Spotify, AI Playlist veya “Yapay Zeka Çalma Listesi” özelliğini halihazırda beta olarak kullanıma aldı. Ancak özellik şimdilik sadece Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS kullanıcılarına sunuluyor. Yapılan açıklamada özelliğin önümüzdeki aylarda diğer kullanıcılara geleceği belirtildi.
Spotify halihazırda türe ve zamana dayalı olarak kişisel çalma listelerini kullanıcılara sunuyor. Ancak daha spesifik çalma listeleri arayanlar için bunlar pek de işlevsel değil. Örneğin Spotify, “Arka planda tabureler uçuşurken dinlenecek şarkılar” gibi bir çalma listesi önermiyor. AI Playlist ile buna benzer bir istem girerek aradığınız listeyi oluşturabileceksiniz. Elbette verdiğimiz örnek biraz uç kısımda yer alıyor; İstemler herhangi bir şeye atıfta bulunabileceği gibi en sağlıklı sonuçlar için Spotify’a göre türler, ruh halleri, sanatçılar ve dönemlere atıfta bulunulması gerekiyor.
Spotify, AI Playlist ile sanki ChatGPT kullanır gibi yazdığınız komutları çalma listesine dönüştürürken bunun için büyük dil modellerini (LLM) kullandığını söylüyor. Şirket aynı zamanda listeyi oluştururken kişiselleştirme teknolojisini (dinleyicinin geçmişi ve tercihleri hakkında sahip olduğu bilgiler) de kullanıyor.
Spotify AI Playlist özelliği nasıl kullanılır?
Özelliğe tıkladığınızda burada metin tabanlı istem girebileceğini bir pencere açılıyor. İstediğiniz şeyi yazabilir veya Spotify’ın ipuçlarını kullanabilirsiniz. Ardından “Oluştur” seçeneğine tıklayarak çalma listesini oluşturabilirsiniz. Çalma listesi oluşturulduktan sonra da düzenlemeler yapabilirsiniz. Örneğin, “daha az pop” veya “daha çok rock” gibi komutlar girerek çalma listenizi nihai formuna çevirebilirsiniz. Bir şarkıyı listeden çıkarmak için ise şarkıyı sola kaydırmak yeterli.Kaynakça https://newsroom.spotify.com/2024-04-07/spotify-premium-users-can-now-turn-any-idea-into-a-personalized-playlist-with-ai-playlist-in-beta/ https://www.androidauthority.com/spotify-ai-playlists-3432054/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...