Spotify’a zam geldi: 18 TL

Türkiye’de çok sayıda aboneye sahip müzik servisi Spotify, ücretlerine bugün itibariyle zam yaptı. Hem bireysel hem de aile tipi Spotify Premium üyeliğinin fiyatı arttı.

Bugüne kadar 13,99 TL olan bireysel Premium abonelik ücreti, 17,99 TL’ye yükseldi. Aile için Premium ücreti 20,99 TL’den 26,99 TL’ye çıktı. Öğrenci için Premium üyelik ücreti ise 6,99 TL’den 8,99 TL’ye yükseldi.

Yeni bir Premium aboneliği başlatmak istiyorsanız yeni fiyatlar üzerinden tahsilat gerçekleşecek. Devam eden bir Premium üyeliğiniz varsa Ocak 2020’den itibaren zamlı fiyatlar uygulanmaya başlanacak.