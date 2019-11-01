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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify’a zam geldi: 18 TL

    Spotify Premium abonelerine kötü haber. Spotify kullanıcılarına bugün yollanan bir mail ile ücretlere zam yapıldığı duyuruldu. Bireysel, Aile ve Öğrenci tipi üyeliklerin zamlı fiyatı haberimizde.
    3 hf.
    7,6b
    1
    145
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye’de çok sayıda aboneye sahip müzik servisi Spotify, ücretlerine bugün itibariyle zam yaptı. Hem bireysel hem de aile tipi Spotify Premium üyeliğinin fiyatı arttı.

    Bugüne kadar 13,99 TL olan bireysel Premium abonelik ücreti, 17,99 TL’ye yükseldi. Aile için Premium ücreti 20,99 TL’den 26,99 TL’ye çıktı. Öğrenci için Premium üyelik ücreti ise 6,99 TL’den 8,99 TL’ye yükseldi.

    Yeni bir Premium aboneliği başlatmak istiyorsanız yeni fiyatlar üzerinden tahsilat gerçekleşecek. Devam eden bir Premium üyeliğiniz varsa Ocak 2020’den itibaren zamlı fiyatlar uygulanmaya başlanacak.



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    marsk35 3 hf. en beğenilen khytr89
    he hırsızım diyorsun çalmayan kul hakkı yemeyen enayiler ödesin diyorsun...
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    Proprietor 3 hf. khytr89
    Doğuda kacak elektrik kullananlara niye kiziyorsunuz ki



    Batı gelişmemiş olsa ulaşım ve denetleme bu kadar kolay olmasa batidakilerin de kaçak kullanacağına eminim örnek a1



    Bu milletin mayası bozuk birseyi calabiliyorsa hemen çalar



    Torpil yapanlara küfreder yakını önemli bir mevkiye geldi mi hemen onu arar



    Bu ülke düzelmez
    Doğuda kacak elektrik kullananlara niye kiziyorsunuz ki Batı gelişmemiş olsa ulaşım ve denetleme bu kadar kolay olmasa batidakilerin de kaçak ku...
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    2 Yanıt Yanıtla +56
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    S A M C R O 3 hf. khytr89
    Helal olsun nasıl da binlerce liralık telefonunda aylık 18 lira vermediğin için kendini akıllı zannediyorsun. Tebrik ederiz.
    1 Yanıt Yanıtla +28
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    DH Misafiri 2 hf.
    Spotify a para mı veriyorsunuz abi bu pahalılıkta ben windows üzerinden reklamlı dinliyorum radyo gibi reklam giriyor araya ama en güzel tarafı istediğim parçası seçip sardırabiliyorum bence gereksiz arada reklamları görmezden gelin yeter
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    DH Misafiri 2 hf.
    Peki müzik arşivi spotyfi kadar geniş mi?
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    halil_41 2 hf.
    Apple music te üyelik bittikten 1 ay sonra şarkılar siliniyor yorumları var. NE DERECE DOĞRU ACABA?
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    elifednah 2 hf.
    Spotify aile kullanıyordum. Apple music deneme sürümünü başlattım. Yeni yılda Spotify kapatır Apple music e geçerim artık
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    Aerospace 2 hf.
    Zam oranı çok yüksek olmuş. Bakın bakalım diğer ülkelerde ne oranda artış yapmışlar. Ben rahatsız oldum.
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    SoreenBeatz 2 hf.
    Dün Tidal alıp kullanayım dedim. HiFi olan paketini aldım ( Deneme Sürümü ) Ayarlardan da HiFi ve Master olarak deneme yaptım fakat bir fark göremedim. Hatta Spotify ses yüksekliği olarak 1-2 tık daha yüksek ses veriyor ( Eşit Ayarlarda )

    Ya gerçekten aralarında bahsedilen kadar bir fark yok, ya da ben acemi bir kullanıcı olduğum için ayarlarmayı beceremedim.

    Bu arada kullandığım Ses Sistemi Hi-Fi bir sistem.
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    bl@ckh@wk 2 hf.
    Neden Youtube değil de Spotify diyen birkaç kişi olmuş, Youtube bir video izleme platformu. Arka plana atıp dinleme yapamıyorsun ek program olmadan. Milyar tane insan slayt + müzik şeklinde milyar tane video yüklüyor her gün. Bir albümdeki şarkıları sırayla dinlemen için tek tek arayıp sıraya dizmen lazım. Yani bir düzen yok. Kalite standardı da yok. Kimi şarkılar cızırtılı, kimisi yüklemeden kaynaklı kötü kaliteli vs. Hepsinden önemlisi birçoğu lisanssız. Ahmet-Mehmet-Ayşe-Fatma giriyor, A sanatçısının B şarkısını, C sanatçısının D şarkısını yüklüyor hiçbir hakkı yokken.

    Hak sahipleri (sanatçı, yapımcı, dağıtımcı, lisanslı platform vs.) ne yapıyor? Şikayet edip sildiriyor. Ertesi gün yerinde yeller yesiyor. Ha başkası yüklemiş olabilir aynı şarkıyı, ama birkaç gün sonra o da silinecek aynı sebepten. Ki Youtube Music biraz daha palazlandığında bunlar daha da artacak, şu an için pek asılmıyor platformlar gördüğüm kadarıyla. Ama pastan aldıkları pay - pazardaki hakimiyetleri büyüdükçe olacak bunlar. O zaman da lisanlama yarışına girecekler el mecbur.

    Spotify'da böyle bir sıkıntı yok.
    Memnunum kendi adıma. Verdikleri hizmetin (hem kullanıcıya hem hak sahiplerine) karşılığında 18 TL gayet insani bir rakam.
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    TearsForFears 2 hf.
    10 dolar 18 tl miş almayın
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    Johnny Silverhand 2 hf.
    Bir sigara parası. Spotify ne kadar olursa olsun parasını vermekten çekinmeyeceğim uygulama olacaktır. Şuan öğrenci tarifesini kullanıyorum.
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    aleqtro 2 hf.
    Tidal Hifi 3 aylık Kod 10 TL’den satıyorum. Teşekkürler
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