Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor

320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon premium abonesi bulunan müzik akış servisi Spotify, abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.İlginizi Çekebilir Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son
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Spotify CEO'sundan zam sinyali
Spotify abonelerini üzecek haber, şirketin mali kazanç toplantısında konuşan CEO Daniel Ek'den geldi. Spotify'ın çok daha olgun bir servis haline geldiğini ve gelişmiş içeriklerle birlikte abonelere daha fazla değer kattıklarını belirten Ek, tüm bunlara karşılık daha yüksek fiyatlandırmaya gidebileceklerini açıkladı.
Fiyat artışı planlarını detaylandırmayan Daniel Ek, ayrıca şunları da söyledi: "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede sahip olduğumuz en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum."
Zamlı fiyatlar Avustralya'da test ediliyor
Spotify, zamlı abonelik fiyatlarını Avustralya'da test ediyor ve şirket CEO'suna göre henüz erken olsa da ilk sonuçlar olumlu. Spotify, 1 Ekim'de Avustralya'daki aile planı fiyatlandırmasını yeni aboneler için 17,99 Avustralya dolarından 18,99 Avustralya dolarına çıkarmıştı.
https://techcrunch.com/2020/10/29/spotify-ceo-says-company-will-further-expand-price-increases/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Edit: Daha açık yazmak istedim: Spotify çok hızlı büyümesine ve sektörde lider olmasına rağmen hala zarar yazan bir şirket. Hizmet vermeye devam etmek için zam yapmak zorundalar. Ayrıca Türkiye'ye özel fiyat uygulamaları var. Buna rağmen toplanıp aile üyelikleri yapıyoruz ben dahil. Kapitalizmin nimetlerinden biridir Spotify.