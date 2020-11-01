Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor

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320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon premium abonesi bulunan müzik akış servisi Spotify, abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

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Spotify CEO'sundan zam sinyali

Spotify abonelerini üzecek haber, şirketin mali kazanç toplantısında konuşan CEO Daniel Ek'den geldi. Spotify'ın çok daha olgun bir servis haline geldiğini ve gelişmiş içeriklerle birlikte abonelere daha fazla değer kattıklarını belirten Ek, tüm bunlara karşılık daha yüksek fiyatlandırmaya gidebileceklerini açıkladı.

Fiyat artışı planlarını detaylandırmayan Daniel Ek, ayrıca şunları da söyledi: "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede sahip olduğumuz en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum."

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Zamlı fiyatlar Avustralya'da test ediliyor

Spotify, zamlı abonelik fiyatlarını Avustralya'da test ediyor ve şirket CEO'suna göre henüz erken olsa da ilk sonuçlar olumlu. Spotify, 1 Ekim'de Avustralya'daki aile planı fiyatlandırmasını yeni aboneler için 17,99 Avustralya dolarından 18,99 Avustralya dolarına çıkarmıştı.

https://techcrunch.com/2020/10/29/spotify-ceo-says-company-will-further-expand-price-increases/

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