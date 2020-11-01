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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor

    Netflix'in ardından Spotify abonelik fiyatlarına da zam kapıda. İşte Spotify CEO'su Daniel Ek'den kullanıcıları üzecek o zam açıklaması:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    24

    Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor
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    320 milyon aktif kullanıcısı ve 144 milyon premium abonesi bulunan müzik akış servisi Spotify, abonelik fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

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    Spotify CEO'sundan zam sinyali

    Spotify abonelerini üzecek haber, şirketin mali kazanç toplantısında konuşan CEO Daniel Ek'den geldi. Spotify'ın çok daha olgun bir servis haline geldiğini ve gelişmiş içeriklerle birlikte abonelere daha fazla değer kattıklarını belirten Ek, tüm bunlara karşılık daha yüksek fiyatlandırmaya gidebileceklerini açıkladı.

    Fiyat artışı planlarını detaylandırmayan Daniel Ek, ayrıca şunları da söyledi: "İşimizi büyütmek için fiyatı bir kaldıraç olarak ne zaman kullanabileceğimizi belirlemede sahip olduğumuz en güvenilir sinyalin saat başına değer artışı olduğuna inanıyorum."

    Spotify abonelik fiyatlarına zam geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Zamlı fiyatlar Avustralya'da test ediliyor

    Spotify, zamlı abonelik fiyatlarını Avustralya'da test ediyor ve şirket CEO'suna göre henüz erken olsa da ilk sonuçlar olumlu. Spotify, 1 Ekim'de Avustralya'daki aile planı fiyatlandırmasını yeni aboneler için 17,99 Avustralya dolarından 18,99 Avustralya dolarına çıkarmıştı. 



    https://techcrunch.com/2020/10/29/spotify-ceo-says-company-will-further-expand-price-increases/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Hayvangibicalıstım (bilal bayhan) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Verdikleri hizmetin fiyatını hakettiğini düşünüyorum. Zam almasına da olumsuz bir tepki vermem. Youtube'u bedava zannedenler her gün onlarca dakikalarını reklama ayırarak fazlasıyla ödüyorlar.

    Edit: Daha açık yazmak istedim: Spotify çok hızlı büyümesine ve sektörde lider olmasına rağmen hala zarar yazan bir şirket. Hizmet vermeye devam etmek için zam yapmak zorundalar. Ayrıca Türkiye'ye özel fiyat uygulamaları var. Buna rağmen toplanıp aile üyelikleri yapıyoruz ben dahil. Kapitalizmin nimetlerinden biridir Spotify.
    Verdikleri hizmetin fiyatını hakettiğini düşünüyorum. Zam almasına da olumsuz bir tepki vermem. Youtube'u bedava zannedenler her gün onlarca dakikalarını reklam...
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    4 Yanıt Yanıtla +75
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    Mr. Jingles 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) Moueson
    Bedavaya dinlediğin müzikteki kaliteyle bunu bir tutuyorsan kulaklarında bir sorun var demektir. YouTube’daki bir şarkının resmi kanalından dinlediğim haliyle orjinal kaynaktan çıkarılmış MP3 formatı arasında dahi bariz kalite farkı var.
    Bedavaya dinlediğin müzikteki kaliteyle bunu bir tutuyorsan kulaklarında bir sorun var demektir. YouTube’daki bir şarkının resmi kanalından dinlediğim haliyle o...
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    Yanıtla +46
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bedavaya YouTube dan müzik dinlemek varken böyle saçma uygulamalara para kaptıranlar düşünsün . Böyle uygulamalara para verirseniz yakında kullandığınız tüm uygulamalar ücretli olacak gibi duruyor. Örneğin YouTube premium .
    Bedavaya YouTube dan müzik dinlemek varken böyle saçma uygulamalara para kaptıranlar düşünsün . Böyle uygulamalara para verirseniz yakında kullandığınız tüm uyg...
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    9 Yanıt Yanıtla +35
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    Yorumlar (51) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    VitoTheFather (Fenasi Kerim) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu olay en çok bizim forumdaki ortak abonelik başlıklarına yarar
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    140karakter 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5 senedir apk kullanıyorum mis gibi
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    derlemeler (Erhan Görmez) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şuan evden çalışıyorum. Pandemi döneminde çıkmam çok fazla :D ondan önce çıkıyordum. Asosyal hayat iyidir bu arada insanlardan uzak 1 - 2 saglam arkadaşım var onlar yetiyor sanada sosyal hayatında başarılır :D
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    Carlsén 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Zaten istediğim müzikleri dinleyemediğim için kullanmıyordum şimdi hiç kullanmıcam

    Elde var sıfır
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    selçux ( Selçuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zam gelmiş neyime Premium apk forever
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    Mantarın Başı 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Aboneliği iptal edince playlist ile verdikleri mesaj için bile tekrar üye edebilir :)



    Kimse zorla size Spotify üyeliği aldırmıyor. Çayı höpürdeterek de müzik çalabilirsiniz.
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    WienerWald (AD ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Spotify modlu premium devam
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    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Normal kişisel telim iPhone xr şirket telim mi9t .. mi9t de radyo var dahili .. radyoda şöyle kanal listem var 93.7 radyo fg , 96.0 lounge FM , 99.0 Pal FM , 105.0 Habertürk radyo, 91.4 radyo nostalji , 92.3 lig radyo ve diğerleri .. Bedava dinliyorum bakıyorum yoluma..



    Aliekspress den 3.5mm kulaklık girişine anten görevi gören minik bir aparatta aldım böylelikle kablosuz Bluetooth kulaklık da kullanabiliyorum..



    Burdan ahahaha yıl 2020 olmuş hala FM radyo mu kullanıyorsun diyenlerede selam olsun...
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    tabu68 (ramazan cosar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin bir sen eksiktin :(
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    System Lord (xxx xxx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    youtube premium . spotify premium , amazon prime .. ve daha bir kaç yerde daha aylık üyeliğim var . ama en çok kullandığım iki uygulama youtubeve spotify . spotify yeni gelecek zammına göre turkcell fizy e geçebilirim . fizy de fena değil .
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    12669 kez okundu.
    50 kişi, toplam 51 yorum yazdı.

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