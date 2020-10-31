Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 10X Lite'ı duyurdu. Honor X10 5G ve Honor X10 Max 5G'ye kıyasla daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Honor 10X Lite, orta seviye özelliklere ev sahipliği yapıyor.

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Honor 10X Lite özellikleri

Honor 10X Lite, 6.67 inç büyüklüğünde 2400x1080 piksel (Full HD+) çözünürlük sunan nokta delikli IPS LCD ekran üzerine kuruluyor. Ekranın merkezinde yer alan bu deliğin içerisinde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüklü bulunuyor. Telefonun arkasında ise 48 MP (f/1.8) ana, 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) derinlik ve 2 MP (f/2.4) makro kamera sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor.

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Honor 10X Lite, gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. 12nm fabrikasyon süreciyle üretilen yongada, 4 tanesi 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A73 yüksek performans çekirdeği ve diğer 4 tanesi de 1.7 GHz hızında çalışan Cortex-A53 verimlilik çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 4 GB sistem belleği ve microSD kart destekli 128 GB dahili depolama birimi ise Kirin 710'a eşlik eden donanım bileşenlerinden.

İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5000 mAh kapasiteli bataryadan temin eden Honor 10X Lite, UBS-C portu 22.5W hızında şarj olabiliyor. 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığı telefonda; 2.4 GHz 802.11 b/g/n, NFC, Bluetooth 5.1 ve 4G LTE bağlantı teknolojileri yer alıyor. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise sağ tarafta yer alan güç tuşuna entegre edilmiş. Kutu içerisinden Android 10 işletim sistemi üzerine giydirilmiş Magic UI 3.1 kullanıcı arayüzü ile çıkan telefonda, Huawei Mobil Servisleri bulunuyor.

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Honor 10X Lite fiyatı

Suudi Arabistan'da satışlarına başlanan Honor 10X Lite, yaklaşık 213 $ fiyat etiketine sahip. Buz rengi, gece siyahı ve zümrüt yeşili renk seçeneklerine sahip telefonun kasım ayında daha çok pazarda satışa çıkması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/honor_10x_lite_goes_official_with_kirin_710_and_5000_mah_battery-news-46052.php

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