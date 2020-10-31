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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Huawei'nin alt markası Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 10X Lite'ı duyurdu. Honor 10X Lite; 5000 mAh batarya, 6.67 inç ekran ve dörtlü arka kamera gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.
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    Cep Telefonları
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei çatısı altında faaliyet gösteren Honor, yeni akıllı telefon modeli Honor 10X Lite'ı duyurdu. Honor X10 5G ve Honor X10 Max 5G'ye kıyasla daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon olan Honor 10X Lite, orta seviye özelliklere ev sahipliği yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "HTC Desire 20 Pro ve HTC U20 5G Türkiye'de satışa çıkmaya hazırlanıyor"

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    Honor 10X Lite özellikleri

    Honor 10X Lite, 6.67 inç büyüklüğünde 2400x1080 piksel (Full HD+) çözünürlük sunan nokta delikli IPS LCD ekran üzerine kuruluyor. Ekranın merkezinde yer alan bu deliğin içerisinde, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 8 MP çözünürlüklü bulunuyor. Telefonun arkasında ise 48 MP (f/1.8) ana, 8 MP (f/2.4) ultra geniş açılı kamera, 2 MP (f/2.4) derinlik ve 2 MP (f/2.4) makro kamera sensörlerinden oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 

    Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Honor 10X Lite, gücünü Kirin 710 yonga setinden alıyor. 12nm fabrikasyon süreciyle üretilen yongada, 4 tanesi 2.2 GHz hızında çalışan Cortex-A73 yüksek performans çekirdeği ve diğer 4 tanesi de 1.7 GHz hızında çalışan Cortex-A53 verimlilik çekirdeği olmak üzere 8 çekirdekli bir işlemci bulunuyor. 4 GB sistem belleği ve microSD kart destekli 128 GB dahili depolama birimi ise Kirin 710'a eşlik eden donanım bileşenlerinden.

    İhtiyaç duyduğu enerjiyi 5000 mAh kapasiteli bataryadan temin eden Honor 10X Lite, UBS-C portu 22.5W hızında şarj olabiliyor. 3.5 mm kulaklık girişinin unutulmadığı telefonda; 2.4 GHz 802.11 b/g/n, NFC, Bluetooth 5.1 ve 4G LTE bağlantı teknolojileri yer alıyor. Telefonun parmak izi tarayıcısı ise sağ tarafta yer alan güç tuşuna entegre edilmiş. Kutu içerisinden Android 10 işletim sistemi üzerine giydirilmiş Magic UI 3.1 kullanıcı arayüzü ile çıkan telefonda, Huawei Mobil Servisleri bulunuyor.

    Uygun fiyatlı Honor 10X Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Honor 10X Lite fiyatı

    Suudi Arabistan'da satışlarına başlanan Honor 10X Lite, yaklaşık 213 $ fiyat etiketine sahip. Buz rengi, gece siyahı ve zümrüt yeşili renk seçeneklerine sahip telefonun kasım ayında daha çok pazarda satışa çıkması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/honor_10x_lite_goes_official_with_kirin_710_and_5000_mah_battery-news-46052.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ZillaKami

    İlginç.

    2 saat önce
    Sky_Vision

    bu saçma sapan videoyu kapatmayı bilen varsa lütfen yazsın. sabah akşam aynı saçmalığı görmekten yüreğim daralıyor.

    2 saat önce
    ehiamico

    harika gözüküor

    3 saat önce
    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    6 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    14 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    19 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    2 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD (.. ..) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kirin 710 :D :D
    Yanıtla +3
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    dodofran 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    kirin 710 nedir abi. 1500-2000 arası bi fiyattan gelmeli ki bi şansı olsun ama 213 dolar diyor. malum dolar kuru zaten belli. bi de telefonlarda dolar 20 gibi alınıyor.
    3999 tl hayırlı olsun alana.
    Yanıtla +3
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    MrHamilton 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Konu Türkiye ise uygun fiyat diye bir şey yoktur. En dandik Çin menşeli telefonlar bile 2000 TL den başlıyor devletimizin koyduğu vergiler sağolsun
    Yanıtla +2
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    Xtrud (Harun Yahya) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu telefon Psmart 2021 olarak satılıyor Türkiye 'de 3500 tl gibi saçma sapan bi fiyatı var ön kamerasıda berbat yani VGA çekiyor anlamadım
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