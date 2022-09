Spotify, 2022 yazında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları açıkladı

Tam Boyutta Gör

Spotify, bu yaz dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı yazın en çok dinlenen hiti oldu.

29 Mayıs 2022 ile 29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının tamamı yerli sanatçılara ait. Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkı ise 21. Sırada Calvin Harris ve Dua Lipa’nın One Kiss olarak kayıtlara geçti.

YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu 3 gün önce eklendi

Yaz mevsimi boyunca dünya genelinde en çok dinlenen şarkı, üç ayda 610 milyondan fazla dinlenmeyle Harry Styles’tan As It Was olarak gerçekleşti. Eski bir şarkı olmasına rağmen Stranger Things’in yeni sezonunda kullanılmasıyla tekrar popülerlik kazanan Kate Bush’un Running Up That Hill (A Deal With God) adlı şarkısı yazın 90 milyonun üzerinde ulaşarak ikinci oldu.

Spotify Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılarını liste haline getirdi. Aşağıdaki bağlantılardan listeleri dinleyebilirsiniz.

Spotify 2022 Yaz Hitleri Türkiye

Spotify Songs of Summer 2022

2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar

Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN Suçlarımdan Biri - Güneş Tutsak - Sefo İmdat - cakal Konum Gizli (feat. Murda) - MERO, Murda ARASAN DA - UZI ISABELLE - Capo, Sefo Nerdesin - Ezhel 2T1BB - BEGE, Yung Ouzo Aşk Sadece Anlayana - Velet Gökyüzünü Tutamam - Can Koç Diğer Yarım - ATE Olmazlara İnat - Berkay Altunyay PAPARAZZI - UZI Bilir O Beni - Pinhani Mingoflalar - cakal Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk GELMEZSEN GELME - Lvbel C5 Ara - Zeynep Bastık Seni Dert Etmeler – Madrigal

2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

As It Was - Harry Styles Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone Tití Me Preguntó - Bad Bunny Glimpse of Us - Joji Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo Efecto - Bad Bunny Moscow Mule - Bad Bunny Heat Waves - Glass Animals PROVENZA - Karol G About Damn Time - Lizzo Late Night Talking - Harry Styles Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro Te Felicito - Rauw Alejandro, Shakira STAY (with Justin Bieber) - Justin Bieber, The Kid LAROI Tarot - Bad Bunny, Jhay Cortez Bam Bam (feat. Ed Sheeran) - Camila Cabello, Ed Sheeran Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU I Ain't Worried - OneRepublic

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify'da 2022 yazında en çok dinlenen şarkılar açıklandı