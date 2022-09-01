Spotify, 2022 yazında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları açıkladı

- 2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar
- 2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
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Spotify, bu yaz dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı yazın en çok dinlenen hiti oldu.
29 Mayıs 2022 ile 29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının tamamı yerli sanatçılara ait. Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkı ise 21. Sırada Calvin Harris ve Dua Lipa’nın One Kiss olarak kayıtlara geçti.
Yaz mevsimi boyunca dünya genelinde en çok dinlenen şarkı, üç ayda 610 milyondan fazla dinlenmeyle Harry Styles’tan As It Was olarak gerçekleşti. Eski bir şarkı olmasına rağmen Stranger Things’in yeni sezonunda kullanılmasıyla tekrar popülerlik kazanan Kate Bush’un Running Up That Hill (A Deal With God) adlı şarkısı yazın 90 milyonun üzerinde ulaşarak ikinci oldu.
Spotify Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılarını liste haline getirdi. Aşağıdaki bağlantılardan listeleri dinleyebilirsiniz.
Spotify 2022 Yaz Hitleri Türkiye
2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar
- Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
- Suçlarımdan Biri - Güneş
- Tutsak - Sefo
- İmdat - cakal
- Konum Gizli (feat. Murda) - MERO, Murda
- ARASAN DA - UZI
- ISABELLE - Capo, Sefo
- Nerdesin - Ezhel
- 2T1BB - BEGE, Yung Ouzo
- Aşk Sadece Anlayana - Velet
- Gökyüzünü Tutamam - Can Koç
- Diğer Yarım - ATE
- Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
- PAPARAZZI - UZI
- Bilir O Beni - Pinhani
- Mingoflalar - cakal
- Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
- GELMEZSEN GELME - Lvbel C5
- Ara - Zeynep Bastık
- Seni Dert Etmeler – Madrigal
2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar
- As It Was - Harry Styles
- Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
- Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone
- Tití Me Preguntó - Bad Bunny
- Glimpse of Us - Joji
- Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo
- Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo
- Efecto - Bad Bunny
- Moscow Mule - Bad Bunny
- Heat Waves - Glass Animals
- PROVENZA - Karol G
- About Damn Time - Lizzo
- Late Night Talking - Harry Styles
- Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
- Te Felicito - Rauw Alejandro, Shakira
- STAY (with Justin Bieber) - Justin Bieber, The Kid LAROI
- Tarot - Bad Bunny, Jhay Cortez
- Bam Bam (feat. Ed Sheeran) - Camila Cabello, Ed Sheeran
- Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
- I Ain't Worried - OneRepublic
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: