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    Spotify, 2022 yazında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen şarkıları açıkladı

    Spotify, 2022 yaz hitlerini açıkladı. Türkiye'de yazın en çok dinlenen şarkısı KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım olurken dünya genelinde en çok Harry Styles’tan As It Was dinlendi.
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    Spotify, bu yaz dünya genelinde ve Türkiye’de en çok dinlenen şarkıları açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de KÖFN’ün Bi’ Tek Ben Anlarım şarkısı yazın en çok dinlenen hiti oldu.

    29 Mayıs 2022 ile 29 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de en çok dinlenen 20 şarkının tamamı yerli sanatçılara ait. Türkiye’de en çok dinlenen yabancı şarkı ise 21. Sırada Calvin Harris ve Dua Lipa’nın One Kiss olarak kayıtlara geçti.

    Yaz mevsimi boyunca dünya genelinde en çok dinlenen şarkı, üç ayda 610 milyondan fazla dinlenmeyle Harry Styles’tan As It Was olarak gerçekleşti. Eski bir şarkı olmasına rağmen Stranger Things’in yeni sezonunda kullanılmasıyla tekrar popülerlik kazanan Kate Bush’un Running Up That Hill (A Deal With God) adlı şarkısı yazın 90 milyonun üzerinde ulaşarak ikinci oldu.

    Spotify Türkiye’de ve dünya genelinde yazın en çok dinlenen şarkılarını liste haline getirdi. Aşağıdaki bağlantılardan listeleri dinleyebilirsiniz.

    Spotify 2022 Yaz Hitleri Türkiye

    Spotify Songs of Summer 2022

    2022 Yazında Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar

    1. Bi’ Tek Ben Anlarım - KÖFN
    2. Suçlarımdan Biri - Güneş 
    3. Tutsak - Sefo
    4. İmdat - cakal
    5. Konum Gizli (feat. Murda) - MERO, Murda
    6. ARASAN DA - UZI
    7. ISABELLE - Capo, Sefo
    8. Nerdesin - Ezhel 
    9. 2T1BB - BEGE, Yung Ouzo
    10. Aşk Sadece Anlayana - Velet
    11. Gökyüzünü Tutamam - Can Koç 
    12. Diğer Yarım - ATE
    13. Olmazlara İnat - Berkay Altunyay
    14. PAPARAZZI - UZI
    15. Bilir O Beni - Pinhani
    16. Mingoflalar - cakal
    17. Al Sevgilim - Funda Arar, Semicenk
    18. GELMEZSEN  GELME - Lvbel C5
    19. Ara - Zeynep Bastık
    20. Seni Dert Etmeler – Madrigal

    2022 Yazında Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar

    1. As It Was - Harry Styles
    2. Running Up That Hill (A Deal With God) - Kate Bush
    3. Me Porto Bonito - Bad Bunny, Chencho Corleone
    4. Tití Me Preguntó - Bad Bunny
    5. Glimpse of Us - Joji
    6. Ojitos Lindos - Bad Bunny, Bomba Estéreo
    7. Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 - Bizarrap, Quevedo
    8. Efecto - Bad Bunny
    9. Moscow Mule - Bad Bunny
    10. Heat Waves - Glass Animals
    11. PROVENZA - Karol G
    12. About Damn Time - Lizzo
    13. Late Night Talking - Harry Styles
    14. Party - Bad Bunny, Rauw Alejandro
    15. Te Felicito - Rauw Alejandro, Shakira
    16. STAY (with Justin Bieber) - Justin Bieber, The Kid LAROI
    17. Tarot - Bad Bunny, Jhay Cortez
    18. Bam Bam (feat. Ed Sheeran) - Camila Cabello, Ed Sheeran
    19. Cold Heart - PNAU Remix - Dua Lipa, Elton John, PNAU
    20. I Ain't Worried - OneRepublic
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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 2 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 5 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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