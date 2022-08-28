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    YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu

    YouTube Music, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru Spotify'dan esinlenerek 2021 Özeti'ni kullanıcılarına sunmuştu. Şimdilerde ise YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılarına sundu.
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    YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu
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    Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, uygulamadaki müzik dinleme alışkanlıklarınıza göre en sevdiğiniz sanatçılar ve en iyi şarkılarından oluşan 2022 için Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu.

    Yaz Özeti'niz ile en sevdiğiniz sanatçı ve şarkıları, dinleme sürenizle görüntüleyin

    Yıllık özet dahil olmak üzere kullanıcılarına yılda toplam beş müzik özeti oluşturan YouTube Music, Haziran ayından beri en unutulmaz müzik parçalarınızla dolu Yaz Özeti'ni yayınladı.

    YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu
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    Yaz Özeti'nize girdiğinizde ilk sayfa, en iyi sanatçınızı ve şarkınızı ve bunları dinlemek için harcanan süreyi belirtmekte. Sonraki üç sayfa, bu aşamadaki en iyi beş şarkınızı, albümlerinizi ve sanatçılarınızı kapsıyor. Son iki sayfa ise bu zaman dilimi için en iyi üç türünüzü ve ardından en çok tercih edilen çalma listesini kapsıyor.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 1 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 4 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 4 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 4 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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