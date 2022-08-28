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Popüler müzik dinleme platformu Youtube Music, uygulamadaki müzik dinleme alışkanlıklarınıza göre en sevdiğiniz sanatçılar ve en iyi şarkılarından oluşan 2022 için Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu.

YouTube Music, önerilerde kesin konum kullanmayı bırakacak 1 gün önce eklendi

Yaz Özeti'niz ile en sevdiğiniz sanatçı ve şarkıları, dinleme sürenizle görüntüleyin

Yıllık özet dahil olmak üzere kullanıcılarına yılda toplam beş müzik özeti oluşturan YouTube Music, Haziran ayından beri en unutulmaz müzik parçalarınızla dolu Yaz Özeti'ni yayınladı.

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Yaz Özeti'nize girdiğinizde ilk sayfa, en iyi sanatçınızı ve şarkınızı ve bunları dinlemek için harcanan süreyi belirtmekte. Sonraki üç sayfa, bu aşamadaki en iyi beş şarkınızı, albümlerinizi ve sanatçılarınızı kapsıyor. Son iki sayfa ise bu zaman dilimi için en iyi üç türünüzü ve ardından en çok tercih edilen çalma listesini kapsıyor.

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YouTube Music, 2022 Yaz Özeti'ni kullanıcılara sundu