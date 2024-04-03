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    Spotify abonelik fiyatları yakında zamlanacak

    Çevrim içi müzik pazarının en büyük platformu olan Spotify, çok yakında abonelik fiyatlarına zam yapacak. Fiyat artışıyla birlikte abonelik ücretlerinin 1 ila 2 dolar artması bekleniyor.
    Spotify abonelik fiyatları yakında zamlanacak Tam Boyutta Gör
    Spotify, global olarak bir yıl için ikinci kez abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Planlanan fiyat artışının arkasında ise müzik akış hizmetine eklenen sesli kitap maliyetini karşılamak olduğu belirtiliyor. Şirket sesli kitap hizmetinin olmadığı daha uygun fiyatlı yeni bir abonelik planı da hazırlayacak.

    Spotify abonelik ücretleri zamlanıyor

    Spotify, müzik aboneliği hizmetine ücretsiz olarak 15 saatlik sesli kitap akışı eklemişti ve görünüşe göre bunun maliyetini karşılamak için dünya genelinde abonelik fiyatları 1 ila 2 dolar arasında zamlanacak. Nisan ayı sonuna kadar aralarında İngiltere, Avustralya ve Pakistan'ın da bulunduğu beş ülkede fiyatların yükseleceği belirtiliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’deki Spotify aboneleri de dahil olmak üzere fiyat artışları diğer pazarlara da yansıtılacak.

    Fiyat artışlarıyla birlikte Spotify, premium planın mevcut 11 dolarlık aylık fiyatı karşılığında sadece müzik ve podcast'ler sunacak yeni bir temel katman sunacağını söyledi. Bu planda sesli kitaplar olmayacak ve bu plandaki kullanıcılar sesli kitaplar için ödeme yapacak.

    Öte yandan bu fiyat artışı Spotify'ın bir yıl içinde yaptığı ikinci zam olacak. Popüler akış hizmeti 2011'den 2023'e kadar global ölçekte hiç fiyat artışı yapmamıştı. Hem Apple Music hem de Spotify geçen yazdan bu yana aylık bireysel plan için 10.99 dolar ücret alıyor. Ancak Apple Music'te sesli kitap seçeneği yer almıyor. Spotify'ın “hifi” planını ne zaman yayınlayacağına dair ise halen henüz bir bilgi yok. Fiyat artışının Türkiye’ye ne zaman yansıyacağı da yine şimdilik belirsiz durumda.

    Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları

    • Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay
    • Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay
    • Premium Duo: 79,99 TL/Ay
    • Premium Aile: 99,99 TL/Ay
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    Forumdan Konular

    günde 500 kalori almak muhabbet kuşum sürekli uyuyor motor traversi degismis araç uçağa zeytinyağı alınır mı 1200 devir mi 1400 devir mi daha iyi

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