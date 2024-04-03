Spotify abonelik fiyatları yakında zamlanacak

Spotify abonelik ücretleri zamlanıyor
Spotify, müzik aboneliği hizmetine ücretsiz olarak 15 saatlik sesli kitap akışı eklemişti ve görünüşe göre bunun maliyetini karşılamak için dünya genelinde abonelik fiyatları 1 ila 2 dolar arasında zamlanacak. Nisan ayı sonuna kadar aralarında İngiltere, Avustralya ve Pakistan'ın da bulunduğu beş ülkede fiyatların yükseleceği belirtiliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’deki Spotify aboneleri de dahil olmak üzere fiyat artışları diğer pazarlara da yansıtılacak.
Fiyat artışlarıyla birlikte Spotify, premium planın mevcut 11 dolarlık aylık fiyatı karşılığında sadece müzik ve podcast'ler sunacak yeni bir temel katman sunacağını söyledi. Bu planda sesli kitaplar olmayacak ve bu plandaki kullanıcılar sesli kitaplar için ödeme yapacak.
Öte yandan bu fiyat artışı Spotify'ın bir yıl içinde yaptığı ikinci zam olacak. Popüler akış hizmeti 2011'den 2023'e kadar global ölçekte hiç fiyat artışı yapmamıştı. Hem Apple Music hem de Spotify geçen yazdan bu yana aylık bireysel plan için 10.99 dolar ücret alıyor. Ancak Apple Music'te sesli kitap seçeneği yer almıyor. Spotify'ın “hifi” planını ne zaman yayınlayacağına dair ise halen henüz bir bilgi yok. Fiyat artışının Türkiye’ye ne zaman yansıyacağı da yine şimdilik belirsiz durumda.
Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları
- Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay
- Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay
- Premium Duo: 79,99 TL/Ay
- Premium Aile: 99,99 TL/Ay
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...