Tam Boyutta Gör Spotify, global olarak bir yıl için ikinci kez abonelik fiyatlarını artırmayı planlıyor. Planlanan fiyat artışının arkasında ise müzik akış hizmetine eklenen sesli kitap maliyetini karşılamak olduğu belirtiliyor. Şirket sesli kitap hizmetinin olmadığı daha uygun fiyatlı yeni bir abonelik planı da hazırlayacak.

Spotify abonelik ücretleri zamlanıyor

Spotify, müzik aboneliği hizmetine ücretsiz olarak 15 saatlik sesli kitap akışı eklemişti ve görünüşe göre bunun maliyetini karşılamak için dünya genelinde abonelik fiyatları 1 ila 2 dolar arasında zamlanacak. Nisan ayı sonuna kadar aralarında İngiltere, Avustralya ve Pakistan'ın da bulunduğu beş ülkede fiyatların yükseleceği belirtiliyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde ABD’deki Spotify aboneleri de dahil olmak üzere fiyat artışları diğer pazarlara da yansıtılacak.

Fiyat artışlarıyla birlikte Spotify, premium planın mevcut 11 dolarlık aylık fiyatı karşılığında sadece müzik ve podcast'ler sunacak yeni bir temel katman sunacağını söyledi. Bu planda sesli kitaplar olmayacak ve bu plandaki kullanıcılar sesli kitaplar için ödeme yapacak.

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Öte yandan bu fiyat artışı Spotify'ın bir yıl içinde yaptığı ikinci zam olacak. Popüler akış hizmeti 2011'den 2023'e kadar global ölçekte hiç fiyat artışı yapmamıştı. Hem Apple Music hem de Spotify geçen yazdan bu yana aylık bireysel plan için 10.99 dolar ücret alıyor. Ancak Apple Music'te sesli kitap seçeneği yer almıyor. Spotify'ın “hifi” planını ne zaman yayınlayacağına dair ise halen henüz bir bilgi yok. Fiyat artışının Türkiye’ye ne zaman yansıyacağı da yine şimdilik belirsiz durumda.

Türkiye’de güncel Spotify Premium fiyatları

Premium Bireysel: 59,99 TL/Ay

Premium Öğrenci: 32,99 TL/Ay

Premium Duo: 79,99 TL/Ay

Premium Aile: 99,99 TL/Ay

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Spotify abonelik fiyatları yakında zamlanacak