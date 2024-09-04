Spotify’ın modunuza göre güncellenen çalma listesi “daylist” Türkiye’de

Daylist şimdi Türkiye'de
Spotify, bu baharda “Daylist” özelliğini İngilizce olarak 65 ek pazara genişletmiş ancak bu ülkeler arasında Türkiye’ye yer vermemişti. Ancak şimdi daylist çalma listesi Türkçe dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm kullanıcılar için ücretsiz ve Premium hesaplarda kullanılabilir hale geldi. Spotify’a göre daylist kullanıcılarının yüzde 70’i, haftadan haftaya düzenli olarak bu çalma listesini dinliyor.
Daylist özelliği nasıl kullanılır?
Daylist, kişisel bir deneyim olarak kullanıcılardan büyük ilgi görürken aynı zamanda Spotify’ın en çok paylaşım yapılan kişiselleştirilmiş deneyimi haline geldi.
Daylist’inizi paylaşmak isterseniz, üç farklı paylaşım kartı seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer belirli bir daylist hoşunuza gittiyse, onu kaydedip Kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Kaynakça https://techcrunch.com/2024/09/04/spotify-launches-its-evolving-playlist-daylist-globally/ https://newsroom.spotify.com/2024-09-04/daylist-new-languages-expanding-worldwide/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.