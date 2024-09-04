Spotify’ın modunuza göre güncellenen çalma listesi “daylist” Türkiye’de

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Spotify, müzikseverlerin ruh haline göre sürekli değişen “daylist” adındaki çalma listesini tüm dünya genelinde kullanıma açtı. Geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan bu özellik, kullanıcıların favorisi haline geldi ve her gün milyonlarca kişi tarafından dinleniyor. Daylist en temel tanımıyla dinleme alışkanlıklarınıza bağlı olarak gün boyunca gelişen kişiselleştirilmiş bir çalma listesi konumunda.

Daylist şimdi Türkiye'de

Spotify, bu baharda “Daylist” özelliğini İngilizce olarak 65 ek pazara genişletmiş ancak bu ülkeler arasında Türkiye’ye yer vermemişti. Ancak şimdi daylist çalma listesi Türkçe dahil olmak üzere dünya genelindeki tüm kullanıcılar için ücretsiz ve Premium hesaplarda kullanılabilir hale geldi. Spotify’a göre daylist kullanıcılarının yüzde 70’i, haftadan haftaya düzenli olarak bu çalma listesini dinliyor.

Daylist özelliği nasıl kullanılır?

Tam Boyutta Gör Spotify’ın mevcut olduğu cihazlarda, “daylist” araması yaparak çalma listenize erişebilir veya spotify.com/daylist adresine gidebilirsiniz. Ayrıca, “Made For You” (Senin İçin Hazırlandı) sekmesinde de daylist çalma listesini bulabilirsiniz. Daylist çalma listesi gün içinde birkaç kez güncellenecek, bir sonraki güncellemenin ne zaman olacağını çalma listesi sayfasında görebilmek mümkün.

Google, Android cihazlara gelecek yeni özellikleri duyurdu 6 sa. önce eklendi

Daylist, kişisel bir deneyim olarak kullanıcılardan büyük ilgi görürken aynı zamanda Spotify’ın en çok paylaşım yapılan kişiselleştirilmiş deneyimi haline geldi.

Daylist’inizi paylaşmak isterseniz, üç farklı paylaşım kartı seçeneğinden birini tercih edebilirsiniz. Eğer belirli bir daylist hoşunuza gittiyse, onu kaydedip Kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify’ın modunuza göre güncellenen çalma listesi Türkiye’de