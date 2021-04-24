Spotify'dan Apple'a karşı hamle: O da kendi podcast abonelik hizmetini başlatacak

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Apple'ın, podcast yayıncılarının dinleyicilerden içeriklerine erişim için aylık ücret almasına olanak tanıyan podcast aboneliklerini duyurmasının ardından The Wall Street Journal kaynaklarına göre Spotify, önümüzdeki hafta benzer bir podcast aboneliği özelliğini açıklayacak.

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Yayıncıların kazançlarından kesinti yapılmayacak

Apple geçtiğimiz günlerde, Mayıs ayında kullanıma sunulacak olan podcast abonelik sistemini duyurdu. Her abonelik için fiyatlandırma içerik oluşturucular tarafından belirlenecek. Şirket, yıllık sabit bir ücrete ek olarak içerik oluşturucuların abonelik gelirlerinden ilk yıl %30 daha sonrasında %15 kesinti de yapacak.

WSJ, Spotify'ın kullanıcıların favori podcast içerik oluşturucularına Apple'ın Podcast'ler uygulaması gibi ekstra özelliklere erişmeleri için ödeme yapmalarına izin vereceğini bildirdi. Apple'ın aksine Spotify, içerik oluşturucuların gelirlerinden herhangi bir kesinti yapmayacak.

Podcast içerikler başlangıçta ücretsiz olarak sunuldu ve belirli bir dinleyici kitlesi oluşturuldu. Şirketler yeni abonelik sistemi ile podcast oluşturuculara para kazandırarak daha nitelikli işler yapmalarını sağlamaya odaklanıyor.

https://appleinsider.com/articles/21/04/23/spotify-to-launch-rival-podcast-subscriptions-to-apple

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