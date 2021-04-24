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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Spotify'dan Apple'a karşı hamle: O da kendi podcast abonelik hizmetini başlatacak

    Apple'ın yeni podcast abonelik hizmetini Mayıs ayında başlatacağını duyurmasının ardından ortaya çıkan raporlar, Spotify'ın önümüzdeki hafta benzer bir hizmeti başlatacağını gösteriyor.
    24 Nisan 2021, 13:30 (1 gün)
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    Mobil Uygulamalar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Spotify'dan Apple'a karşı hamle: O da kendi podcast abonelik hizmetini başlatacak
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    Apple'ın, podcast yayıncılarının dinleyicilerden içeriklerine erişim için aylık ücret almasına olanak tanıyan podcast aboneliklerini duyurmasının ardından The Wall Street Journal kaynaklarına göre Spotify, önümüzdeki hafta benzer bir podcast aboneliği özelliğini açıklayacak.

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    Yayıncıların kazançlarından kesinti yapılmayacak

    Apple geçtiğimiz günlerde, Mayıs ayında kullanıma sunulacak olan podcast abonelik sistemini duyurdu. Her abonelik için fiyatlandırma içerik oluşturucular tarafından belirlenecek. Şirket, yıllık sabit bir ücrete ek olarak içerik oluşturucuların abonelik gelirlerinden ilk yıl %30 daha sonrasında %15 kesinti de yapacak.

    WSJ, Spotify'ın kullanıcıların favori podcast içerik oluşturucularına Apple'ın Podcast'ler uygulaması gibi ekstra özelliklere erişmeleri için ödeme yapmalarına izin vereceğini bildirdi. Apple'ın aksine Spotify, içerik oluşturucuların gelirlerinden herhangi bir kesinti yapmayacak.

    Podcast içerikler başlangıçta ücretsiz olarak sunuldu ve belirli bir dinleyici kitlesi oluşturuldu. Şirketler yeni abonelik sistemi ile podcast oluşturuculara para kazandırarak daha nitelikli işler yapmalarını sağlamaya odaklanıyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/04/23/spotify-to-launch-rival-podcast-subscriptions-to-apple
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    djtomcat 1 gün önce

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven ( joven) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ödenen ücretle kalite bakalım örtüşecekmi?
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    F fehmialper (F Alper Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de işlemez bu sistem. İçerik üreticiler için iyi düşünülmüş kaliteyi yükseltmeleri açısından ama Türkiye açısından o kadar iyi değil
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    onkuba 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Önce Hi-Fi desteğini getirsin. Yıllardır bekliyoruz.
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    U UmutYil (Umut ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Zaten uygulamaya para veriyoruz. Podcast içerik üreticilerin ücretini Spotify karşılamalı. Niye biz verelim saçma.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) UmutYil
    Sen müzik için ödüyorsun o parayı. Podcast üreticilerinin ödemesi ayrıca olması gerekiyor. Tek tek almaktan ucuza gelebilir müzik ile beraber alındığında ama yine de bir maliyet oluşacak.
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