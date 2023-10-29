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    Spotify nihayet kâra geçti: Gelirleri ve kullanıcı sayısı arttı

    Spotify 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte iyi performans sergileyen şirket kâra geçti. 32 milyon euro kâr açıklayan şirketin kullanıcı sayısı da 574 milyona ulaştı.
    Spotify nihayet kâra geçti: Gelirleri ve kullanıcı sayısı arttı Tam Boyutta Gör
    Spotify 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte iyi performans sergileyen şirket kâra geçti.

    Aylık kullanıcı sayısı geçtiğimiz seneye göre %26 artışla 574 milyona ulaşan şirket, beklentilerin 2 milyon üzerinde artış yaşadı. Ücretli abone sayısı ise %16 artışla 226 milyona ulaştı. Net abone artışı beklentilerin 2 milyon üzerine çıkarak 6 milyona ulaştı.

    Toplam gelir yıldan yıla %11 artarak 3.4 milyar euroya ulaştı. Geçtiğimz sene 166 milyon euro zarar açıklayan şirket bu sene 32 milyon euro net kar açıkladı.

    Geçtiğimiz senelerde kullanıcı sayısını arttırmayı amaçlayan ve genellikle zarar açıklayan şirket karlılığa geçmiş görünüyor. Önümüzdeki aylarda kayıpsız müziklerin dinlenebileceği Supremium aboneliği getireceği söylenen firma gelirlerini artırmayı planlıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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