Tam Boyutta Gör Spotify 2023 yılı üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Üçüncü çeyrekte iyi performans sergileyen şirket kâra geçti.

Aylık kullanıcı sayısı geçtiğimiz seneye göre %26 artışla 574 milyona ulaşan şirket, beklentilerin 2 milyon üzerinde artış yaşadı. Ücretli abone sayısı ise %16 artışla 226 milyona ulaştı. Net abone artışı beklentilerin 2 milyon üzerine çıkarak 6 milyona ulaştı.

Toplam gelir yıldan yıla %11 artarak 3.4 milyar euroya ulaştı. Geçtiğimz sene 166 milyon euro zarar açıklayan şirket bu sene 32 milyon euro net kar açıkladı.

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Geçtiğimiz senelerde kullanıcı sayısını arttırmayı amaçlayan ve genellikle zarar açıklayan şirket karlılığa geçmiş görünüyor. Önümüzdeki aylarda kayıpsız müziklerin dinlenebileceği Supremium aboneliği getireceği söylenen firma gelirlerini artırmayı planlıyor.

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Spotify nihayet kâra geçti: Gelirleri ve kullanıcı sayısı arttı