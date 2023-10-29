Spotify nihayet kâra geçti: Gelirleri ve kullanıcı sayısı arttı

Aylık kullanıcı sayısı geçtiğimiz seneye göre %26 artışla 574 milyona ulaşan şirket, beklentilerin 2 milyon üzerinde artış yaşadı. Ücretli abone sayısı ise %16 artışla 226 milyona ulaştı. Net abone artışı beklentilerin 2 milyon üzerine çıkarak 6 milyona ulaştı.
Toplam gelir yıldan yıla %11 artarak 3.4 milyar euroya ulaştı. Geçtiğimz sene 166 milyon euro zarar açıklayan şirket bu sene 32 milyon euro net kar açıkladı.
Geçtiğimiz senelerde kullanıcı sayısını arttırmayı amaçlayan ve genellikle zarar açıklayan şirket karlılığa geçmiş görünüyor. Önümüzdeki aylarda kayıpsız müziklerin dinlenebileceği Supremium aboneliği getireceği söylenen firma gelirlerini artırmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.