Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi: Peki ne kadar kazandı?

Raghavan'a göre, bu reklam stratejisi şirkete 2021 yılında 146,4 milyar dolardan fazla gelir getirdi. Üst düzey yönetici, varsayılan arama motoru olmak için yapılan ödemelerin Google için en büyük harcama kalemi haline geldiğini vurguladı. Google, başlangıçta bu verilerin açıklanması gerekliliğine itiraz etmiş ancak Yargıç Amit Mehta bu konuda ısrarcı olmuştu.
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.