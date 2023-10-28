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    Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi: Peki ne kadar kazandı?

    Arama devi Google'ın, 2021 yılında cep telefonlarında ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 26,3 milyar dolar ödediği ortaya çıktı.          
    Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi Tam Boyutta Gör
    Google, cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 2021 yılında diğer şirketlere 26,3 milyar dolar ödedi. CNBC'nin haberine göre bu durum, Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasında görülen davada şirketin üst düzey yöneticisi Prabhakar Raghavan tarafından açıklandı.

    Google, 146 milyar dolar gelir elde etti

    Raghavan'a göre, bu reklam stratejisi şirkete 2021 yılında 146,4 milyar dolardan fazla gelir getirdi. Üst düzey yönetici, varsayılan arama motoru olmak için yapılan ödemelerin Google için en büyük harcama kalemi haline geldiğini vurguladı. Google, başlangıçta bu verilerin açıklanması gerekliliğine itiraz etmiş ancak Yargıç Amit Mehta bu konuda ısrarcı olmuştu.

    Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı 2020 yılında Google'ın sahibi Alphabet Inc'e varsayılan tarayıcılarda arama motorunu özelleştirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kurum, şirketi diğer şirketlerin sektöre rekabetçi bir şekilde erişmesini engelleyen sözleşmeler imzalamakla suçluyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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