Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi: Peki ne kadar kazandı?

Tam Boyutta Gör Google, cep telefonları ve web tarayıcılarında varsayılan arama motoru olmak için 2021 yılında diğer şirketlere 26,3 milyar dolar ödedi. CNBC'nin haberine göre bu durum, Google ile ABD Adalet Bakanlığı arasında görülen davada şirketin üst düzey yöneticisi Prabhakar Raghavan tarafından açıklandı.

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Google, 146 milyar dolar gelir elde etti

Raghavan'a göre, bu reklam stratejisi şirkete 2021 yılında 146,4 milyar dolardan fazla gelir getirdi. Üst düzey yönetici, varsayılan arama motoru olmak için yapılan ödemelerin Google için en büyük harcama kalemi haline geldiğini vurguladı. Google, başlangıçta bu verilerin açıklanması gerekliliğine itiraz etmiş ancak Yargıç Amit Mehta bu konuda ısrarcı olmuştu.

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı 2020 yılında Google'ın sahibi Alphabet Inc'e varsayılan tarayıcılarda arama motorunu özelleştirdiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kurum, şirketi diğer şirketlerin sektöre rekabetçi bir şekilde erişmesini engelleyen sözleşmeler imzalamakla suçluyor.

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Google, varsayılan arama motoru olmak için 26 milyar dolar ödedi