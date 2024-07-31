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    Anlık Bildirim

    Spotify, ücretsiz kullanıcılara şarkı sözü erişim limitini artıyor

    Spotify, kullanıcıların tepkileri üzerine aldığı kararda geri adım attı ve ücretsiz kullanıcılar için şarkı sözü erişimindeki sınırlamayı genişletmeye karar verdi.
    Spotify ücretsiz kullanıcılara şarkı sözü erişim limitini artıyor Tam Boyutta Gör
    Spotify, ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırıyor. Spotify mayıs ayında ücretsiz kullanıcıların ayda yalnızca üç şarkı sözü görüntüleyebilmesini sağlayan bir sınırlama getirmişti. Bu durum daha fazla kullanıcının premium abonelik için ödeme yapmasını teşvik ettiği şeklinde yorumlandı.

    Daha fazla şarkı sözü görüntüleme imkanı geliyor

    Ancak kullanıcıların tepkileri üzerine Spotify geri adım attı ve bu sınırlamayı genişletmeye karar verdi. Spotify, bu yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar bu değişikliği yakın zamanda görmeye başlayacak.

    Şirket, kaç şarkı sözünün görüntülenebileceği konusunda kesin bir sayı vermese de önceki sınırlamadan çok daha yüksek olacağını belirtti. Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada,“Spotify olarak, sürekli olarak özelliklerimizi test ediyor ve geliştiriyoruz.

    Özelliklerin kullanılabilirliği farklı abonelik türleri ve pazarlara göre değişiklik gösterebilir. Önümüzdeki haftalarda Spotify ücretsiz kullanıcıları için şarkı sözlerinin erişimini genişleteceğiz böylece daha fazla kişi şarkı sözlerinin keyfini çıkarabilecek” dedi.

    2024’ün ikinci çeyreğinde, Spotify 626 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi. Bu kullanıcıların 246 milyonu premium aboneydi. Bu değişiklikle birlikte ücretsiz kullanıcılar da Spotify deneyimlerinden daha fazla faydalanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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