Spotify, ücretsiz kullanıcılara şarkı sözü erişim limitini artıyor

Daha fazla şarkı sözü görüntüleme imkanı geliyor
Ancak kullanıcıların tepkileri üzerine Spotify geri adım attı ve bu sınırlamayı genişletmeye karar verdi. Spotify, bu yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar bu değişikliği yakın zamanda görmeye başlayacak.
Şirket, kaç şarkı sözünün görüntülenebileceği konusunda kesin bir sayı vermese de önceki sınırlamadan çok daha yüksek olacağını belirtti. Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada,“Spotify olarak, sürekli olarak özelliklerimizi test ediyor ve geliştiriyoruz.
Özelliklerin kullanılabilirliği farklı abonelik türleri ve pazarlara göre değişiklik gösterebilir. Önümüzdeki haftalarda Spotify ücretsiz kullanıcıları için şarkı sözlerinin erişimini genişleteceğiz böylece daha fazla kişi şarkı sözlerinin keyfini çıkarabilecek” dedi.
2024’ün ikinci çeyreğinde, Spotify 626 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi. Bu kullanıcıların 246 milyonu premium aboneydi. Bu değişiklikle birlikte ücretsiz kullanıcılar da Spotify deneyimlerinden daha fazla faydalanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.