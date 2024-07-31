Tam Boyutta Gör Spotify, ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırıyor. Spotify mayıs ayında ücretsiz kullanıcıların ayda yalnızca üç şarkı sözü görüntüleyebilmesini sağlayan bir sınırlama getirmişti. Bu durum daha fazla kullanıcının premium abonelik için ödeme yapmasını teşvik ettiği şeklinde yorumlandı.

Daha fazla şarkı sözü görüntüleme imkanı geliyor

Ancak kullanıcıların tepkileri üzerine Spotify geri adım attı ve bu sınırlamayı genişletmeye karar verdi. Spotify, bu yeni düzenlemeyle birlikte ücretsiz kullanıcılarının şarkı sözlerine erişim limitini artırıyor. Dünya genelindeki kullanıcılar bu değişikliği yakın zamanda görmeye başlayacak.

Şirket, kaç şarkı sözünün görüntülenebileceği konusunda kesin bir sayı vermese de önceki sınırlamadan çok daha yüksek olacağını belirtti. Spotify sözcüsü yaptığı açıklamada,“Spotify olarak, sürekli olarak özelliklerimizi test ediyor ve geliştiriyoruz.

Spotify, rekor kar ve abone artışıyla yükselişine devam ediyor 1 gün önce eklendi

Özelliklerin kullanılabilirliği farklı abonelik türleri ve pazarlara göre değişiklik gösterebilir. Önümüzdeki haftalarda Spotify ücretsiz kullanıcıları için şarkı sözlerinin erişimini genişleteceğiz böylece daha fazla kişi şarkı sözlerinin keyfini çıkarabilecek” dedi.

2024’ün ikinci çeyreğinde, Spotify 626 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olduğunu bildirdi. Bu kullanıcıların 246 milyonu premium aboneydi. Bu değişiklikle birlikte ücretsiz kullanıcılar da Spotify deneyimlerinden daha fazla faydalanacak.

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Spotify ücretsiz kullanıcılara şarkı sözü erişim limitini artıyor