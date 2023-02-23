Spotify, yapay zeka DJ özelliğini kullanıma sundu

Tam Boyutta Gör Spotify'ın yaklaşan Stream On etkinliği öncesinde, bugün kullanıcıların müzik dinleme deneyimini daha iyi kişiselleştirmek için "DJ" adlı yeni bir yapay zeka özelliği kullanıma sunuldu. Spotify’ın yeniDJ özelliği şaşırtıcı derecede gerçekçi bir sesle beğenebileceğiniz parçalar ve sanatçılar hakkında yorumların yanı sıra derlenmiş bir müzik dizisi sunacak.

Karşınızda yapay zeka DJ

Spotify DJ’i kafanızda canlanmadıysa bunu bir örnekle size sunayım: Yapay zeka DJ, tıpkı Bay J gibi bir radyo deneyimini size sunacak. Bu özelleştirilmiş dünya içerisinde dinlediğiniz müziklere dayalı bir liste oluşturulacak ve size sesli bir anlatımla sunulacak. Eğer müzikleri hoşuna gitmezse tek tık ile liste değiştirilebilecek.

Spotify, DJ özelliğindeki üretken yapay zekayı ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’dan alıyor. Özellik şimdilik sadece ABD ve Kanada’daki Premuim kullanıcılarına İngilizce olarak sunuluyor ve bir nevi beta testi dönemine giriyor. Yakın bir zamanda diğer ülkelere de özelliğin gelmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Yapay zeka DJ özelliğinin arkasında ise geçtiğimiz yıl Spotify tarafından satın alınan ve gerçekçi ses üretmeye odaklanan Sonantic’in teknolojileri bulunuyor. Bu teknoloji OpenAI’ın modelleriyle birleştirilerek çalınacak şarkılar hakkında bilgilerin sunulması sağlanıyor. Sonuç olarak sadece sizin için şarkı çalan bir kişisel radyo kanalınız olmuş oluyor.

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Bu arada DJ'in sesi, Spotify'ın sabah programı podcast'i “The Get Up”ın sunuculuğunu yapmış olan Spotify'ın Kültürel Ortaklıklar Başkanı Xavier “X” Jernigan'a dayanıyor. Şirket, sesinin DJ özelliği için "ilk model" olduğunu ve gelecekte ses yelpazesini genişletmeyi planladığını öne sürüyor. Dolayısıyla farklı seslerin gelecekte DJ’iniz olması mümkün.

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Spotify, yapay zeka DJ özelliğini duyurdu