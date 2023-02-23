Spotify, yapay zeka DJ özelliğini kullanıma sundu

Karşınızda yapay zeka DJ
Spotify DJ’i kafanızda canlanmadıysa bunu bir örnekle size sunayım: Yapay zeka DJ, tıpkı Bay J gibi bir radyo deneyimini size sunacak. Bu özelleştirilmiş dünya içerisinde dinlediğiniz müziklere dayalı bir liste oluşturulacak ve size sesli bir anlatımla sunulacak. Eğer müzikleri hoşuna gitmezse tek tık ile liste değiştirilebilecek.
Spotify, DJ özelliğindeki üretken yapay zekayı ChatGPT’nin yaratıcısı OpenAI’dan alıyor. Özellik şimdilik sadece ABD ve Kanada’daki Premuim kullanıcılarına İngilizce olarak sunuluyor ve bir nevi beta testi dönemine giriyor. Yakın bir zamanda diğer ülkelere de özelliğin gelmesi bekleniyor.
Bu arada DJ'in sesi, Spotify'ın sabah programı podcast'i “The Get Up”ın sunuculuğunu yapmış olan Spotify'ın Kültürel Ortaklıklar Başkanı Xavier “X” Jernigan'a dayanıyor. Şirket, sesinin DJ özelliği için "ilk model" olduğunu ve gelecekte ses yelpazesini genişletmeyi planladığını öne sürüyor. Dolayısıyla farklı seslerin gelecekte DJ’iniz olması mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.