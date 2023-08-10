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    Spotify AI DJ, birden fazla bölgede erişime açıldı: Türkiye hariç...

    Spotify, yapay zeka tabanlı yeni DJ özelliğini dünya genelinde 50 yeni bölgede kullanıma sunmaya başladı. Peki bu özellik ülkemize ne zaman gelecek? İşte detaylar...
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    Spotify'ın yapay zekâ DJ özelliği birden fazla bölgede açıldı! Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler müzik ve podcast platformu Spotify, yapay zeka tabanlı DJ özelliğini genişletiyor. Şubat ayında birden fazla bölgede erişime açılan A.I DJ, an itibarıyla onlarca yeni ülkede kullanıma sunuldu. Peki ülkemize ne zaman gelecek? İşte detaylar

    Spotify'ın A.I DJ özelliği onlarca yeni ülkede erişime açıldı

    Bilmeyenler için Spotify tarafından bu yılın başlarında tanıtılan AI DJ, kullanıcıların dinleme geçmişi ve alışkanlıklarına göre yepyeni bir Spotify deneyimi sunuyor. Öyle ki bu özelliği hem kişisel bir asistan hem de DJ'ebenzetebiliriz. Ayrıca halen 'beta' aşamasında olan A.I DJ, oldukça gerçekçi bir sesli geri bildirime sahip.Ancak şu anda yalnızca İngilizce için destek sunulduğunu belirtmekte fayda var.

    Bu yılın başlarında Spotify, DJ özelliğini Kanada ve ABD'deki Premium üyelerin kullanımına sundu. Bundan hemen sonra ise İngiltere ve İrlanda'da erişime açıldı. Bugün ise Spotify, özelliğin 50 yeni bölgede kullanıma açıldığını duyurdu. Bu bölgeler arasında, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın yanı sıra Avrupa, Asya ve Afrika'da bulunan birçok ülke yer alıyor. Ancak bu listeye henüz Türkiye'nin dahil edilmediğini görüyoruz.

    Peki DJ A.I Türkiye'de ne zaman kullanıma sunulacak? Yakın zamanda hem dil desteğinin genişlemesi hem de 'beta' aşamasından çıkması bekleniyor. Ancak Türkiye özelinde şu an için herhangi bir açıklama paylaşılmadı. Dolayısıyla kullanıcıların bir süre daha beklemesi gerekecek. 

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