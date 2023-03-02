Süper Lig maçları iki hafta ücretsiz! Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?

- 24. ve 25. Hafta Süper Lig maçları TOD'da ücretsiz olarak yayınlanacak
- Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?
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Yayında konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in önümüzdeki iki hafta ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak.” dedi.
24. ve 25. Hafta Süper Lig maçları TOD'da ücretsiz olarak yayınlanacak
Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?
- Todtv.com.tr adresine giriş yapın. Anasayfadaki Ücretsiz İzle butonuna tıklayın.
- "Ücretsiz Süper Lig Paketi 0 TL" isimli paketin altındaki “Hemen Üye Ol” butonuna tıklayın.
- Ad, Soyad, E-posta ve telefon numaranızı girerek “Üyeliğimi Başlat”a tıklayın.
- SMS doğrulamasını yaptıktan sonra maçları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. 13 Mart tarihine kadarki 24. ve 25. hafta Süper Lig maçları ücretsiz olarak seyredilecek.
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