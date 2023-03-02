Süper Lig maçları iki hafta ücretsiz! Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?

Deprem felaketinin ardından Süper Lig'in iki hafta ücretsiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Maçları izleyebilmek için TOD platformuna üye olmak gerekiyor. Süper Lig nasıl ücretsiz izlenir?