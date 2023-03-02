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    Süper Lig maçları iki hafta ücretsiz! Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?

    Deprem felaketinin ardından Süper Lig'in iki hafta ücretsiz olarak yayınlanacağı duyuruldu. Maçları izleyebilmek için TOD platformuna üye olmak gerekiyor. Süper Lig nasıl ücretsiz izlenir?
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    Futbol dünyasından önemli isimler dün akşam düzenlenen Omuz Omuza kampanyası ile deprem bölgesi için yardım topladı. Omuz Omuza kampanyası, spor kanallarında ve dijital mecralarda canlı olarak yayınlandı. Yayın boyunca 845,7 milyon TL’lik yardım toplandı.

    Yayında konuşma yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig’in önümüzdeki iki hafta ücretsiz olarak yayınlanacağını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, “beIN Medya Grubu'yla görüşme neticesinde, sporun birleştirici gücünü vurgulamak maksadıyla ligin önümüzdeki iki haftasında tüm futbol müsabakaları şifresiz herkese açık olacak.” dedi.

    24. ve 25. Hafta Süper Lig maçları TOD'da ücretsiz olarak yayınlanacak

    süper lig maçları ücretsiz
    Deprem felaketinin ardından Süper Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta erteleme maçları oynanmıştı. Bu hafta ise ligin normal akışına devam edilecek. 3 Mart Cuma günü Alanyaspor-Başakşehir maçı ile 24. hafta başlayacak. Süper Lig’de 24. Hafta ve 25. Hafta maçları ücretsiz olarak izlenebilecek. Süper Lig’i ücretsiz olarak izleyebilmek için BeIN’in TOD isimli dijital platformuna üye olmak gerekiyor. Üyelik için kredi kartı bilgisi gerekmiyor.

    Süper Lig maçları nasıl ücretsiz izlenir?

    1. Todtv.com.tr adresine giriş yapın. Anasayfadaki Ücretsiz İzle butonuna tıklayın.
    2. "Ücretsiz Süper Lig Paketi 0 TL" isimli paketin altındaki “Hemen Üye Ol” butonuna tıklayın.
    3. Ad, Soyad, E-posta ve telefon numaranızı girerek “Üyeliğimi Başlat”a tıklayın.
    4. SMS doğrulamasını yaptıktan sonra maçları ücretsiz olarak izleyebilirsiniz. 13 Mart tarihine kadarki 24. ve 25. hafta Süper Lig maçları ücretsiz olarak seyredilecek.
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