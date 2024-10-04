Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek

En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Spotify, kullanıcıların internet bağlantısı koptuğunda bile müziğin çalmaya devam etmesini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Uygulama artık son dinlenen ve indirilen şarkılarla dolu bir "Çevrimdışı Yedekleme" çalma listesini otomatik olarak oluşturacak.

Bu özellik şu anda yalnızca premium müşterilere özel olacak

Bu yenilikçi özellik, uçuşlarda uçak modunun aktif edilmesi gibi beklenmedik internet bağlantısı kesintileri veya kasıtlı bağlantı kopuklukları sırasında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Çevrimdışı yedekleme çalma listesi statik bir özellik değil zaman içinde her kullanıcının dinleme alışkanlıklarına uyum sağlayan bir özelliktir.

AirPods 4'ün aktif gürültü engelleme özelliği nasıl sağlandı? 1 hf. önce eklendi

Bir cihaz çevrimdışı olduğunda otomatik olarak Spotify uygulamasının ana sayfasında görünecek. Ancak bu fonksiyonun çalışabilmesi için kullanıcıların uygulama ayarlarından çevrimdışı dinlemeyi etkinleştirmiş olması ve son zamanlarda beşten fazla şarkı dinlemiş olması gerekiyor.

Çevrimdışı Yedekleme çalma listesi şu anda dünya çapındaki lansmanının bir parçası olarak yalnızca premium abonelere sunulmaktadır. Kullanıcılar, otomatik oluşturulan bu çalma listesini sanatçıya, ruh haline veya türe göre filtreleyebilir ve sıralayabilir. Spotify, çalma listesinin zamanla her dinleyicinin tercihlerine göre değişip adapte olacağını ve her kullanıcı için benzersiz bir parça karışımı sağlanacağını garanti ediyor.

Spotify'ın yeni özelliği ilk olarak geçen yıl CEO Daniel Ek tarafından "Offline Mixtape" adıyla duyurulmuştu. YouTube Music'in veya Netflix'in önceki izleme geçmişine göre dizi ve filmleri otomatik indirme işlevi gibi diğer yayın uygulamaları ve servislerinin sunduğu özelliklerle benzerlik taşıyor. Bu durum, Spotify'ın kesintisiz eğlence için kullanıcı dostu çözümler sunma konusunda pazar trendlerine ayak uydurduğunu gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Müzik Haberleri

Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek