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    Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek

    Spotify'ın yeni çevrimdışı yedekleme özelliği, yakın zamanda dinlenen ve sıraya alınan parçaları, sanatçıya ve türe göre filtrelenebilen bir çalma listesine derliyor.
    Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek Tam Boyutta Gör
    Spotify, kullanıcıların internet bağlantısı koptuğunda bile müziğin çalmaya devam etmesini sağlayacak yeni bir özelliği kullanıma sundu. Uygulama artık son dinlenen ve indirilen şarkılarla dolu bir "Çevrimdışı Yedekleme" çalma listesini otomatik olarak oluşturacak.

    Bu özellik şu anda yalnızca premium müşterilere özel olacak

    Bu yenilikçi özellik, uçuşlarda uçak modunun aktif edilmesi gibi beklenmedik internet bağlantısı kesintileri veya kasıtlı bağlantı kopuklukları sırasında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Çevrimdışı yedekleme çalma listesi statik bir özellik değil zaman içinde her kullanıcının dinleme alışkanlıklarına uyum sağlayan bir özelliktir.

    Bir cihaz çevrimdışı olduğunda otomatik olarak Spotify uygulamasının ana sayfasında görünecek. Ancak bu fonksiyonun çalışabilmesi için kullanıcıların uygulama ayarlarından çevrimdışı dinlemeyi etkinleştirmiş olması ve son zamanlarda beşten fazla şarkı dinlemiş olması gerekiyor.

    Çevrimdışı Yedekleme çalma listesi şu anda dünya çapındaki lansmanının bir parçası olarak yalnızca premium abonelere sunulmaktadır. Kullanıcılar, otomatik oluşturulan bu çalma listesini sanatçıya, ruh haline veya türe göre filtreleyebilir ve sıralayabilir. Spotify, çalma listesinin zamanla her dinleyicinin tercihlerine göre değişip adapte olacağını ve her kullanıcı için benzersiz bir parça karışımı sağlanacağını garanti ediyor.

    Spotify'ın yeni özelliği ilk olarak geçen yıl CEO Daniel Ek tarafından "Offline Mixtape" adıyla duyurulmuştu. YouTube Music'in veya Netflix'in önceki izleme geçmişine göre dizi ve filmleri otomatik indirme işlevi gibi diğer yayın uygulamaları ve servislerinin sunduğu özelliklerle benzerlik taşıyor. Bu durum, Spotify'ın kesintisiz eğlence için kullanıcı dostu çözümler sunma konusunda pazar trendlerine ayak uydurduğunu gösteriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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