Spotify yeni özelliğiyle çevrimdışı çalma listesi oluşturabilecek

Bu özellik şu anda yalnızca premium müşterilere özel olacak
Bu yenilikçi özellik, uçuşlarda uçak modunun aktif edilmesi gibi beklenmedik internet bağlantısı kesintileri veya kasıtlı bağlantı kopuklukları sırasında kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Çevrimdışı yedekleme çalma listesi statik bir özellik değil zaman içinde her kullanıcının dinleme alışkanlıklarına uyum sağlayan bir özelliktir.
Bir cihaz çevrimdışı olduğunda otomatik olarak Spotify uygulamasının ana sayfasında görünecek. Ancak bu fonksiyonun çalışabilmesi için kullanıcıların uygulama ayarlarından çevrimdışı dinlemeyi etkinleştirmiş olması ve son zamanlarda beşten fazla şarkı dinlemiş olması gerekiyor.
Çevrimdışı Yedekleme çalma listesi şu anda dünya çapındaki lansmanının bir parçası olarak yalnızca premium abonelere sunulmaktadır. Kullanıcılar, otomatik oluşturulan bu çalma listesini sanatçıya, ruh haline veya türe göre filtreleyebilir ve sıralayabilir. Spotify, çalma listesinin zamanla her dinleyicinin tercihlerine göre değişip adapte olacağını ve her kullanıcı için benzersiz bir parça karışımı sağlanacağını garanti ediyor.
Spotify'ın yeni özelliği ilk olarak geçen yıl CEO Daniel Ek tarafından "Offline Mixtape" adıyla duyurulmuştu. YouTube Music'in veya Netflix'in önceki izleme geçmişine göre dizi ve filmleri otomatik indirme işlevi gibi diğer yayın uygulamaları ve servislerinin sunduğu özelliklerle benzerlik taşıyor. Bu durum, Spotify'ın kesintisiz eğlence için kullanıcı dostu çözümler sunma konusunda pazar trendlerine ayak uydurduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.