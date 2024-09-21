Apple, AirPods 4'ün aktif gürültü engelleme özelliğini nasıl sağladığını açıkladı

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Tam Boyutta Gör Apple'ın donanım mühendisliği başkan yardımcısı Kate Bergeron ve AirPods pazarlama direktörü Eric Treski yeni AirPods 4'lerle ilgili konuştu. Röportajda kulaklıkların silikon kulak uçları olmadan açık kulak tasarımına sahip olmasına rağmen nasıl harika aktif gürültü engelleme (ANC) ekleyebildiğini açıkladılar.

AirPods 4'ün aktif gürültü engelleme özelliği beğeni topladı

Apple, standart AirPods'lara ilk kez ANC özelliğinin eklenmesinde H2 çipinin önemli bir faktör olduğunu söyledi. Kate Bergeron, AirPods 4'teki ANC ile ilgili olarak "AirPods Pro'ya kıyasla birçok açıdan daha yoğun" dedi. Eric Treski ise, "Kulak ucu olmayan bir üründe bu harika ANC kalitesini ortaya çıkarmak gerçekten çok zor" dedi.

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"H2'nin gücü buna izin veriyor, bu yüzden ANC kalitesini yönetmek ve mikrofonlardan gelen çevresel gürültüyü dinlemek için H2 çipiyle çok şey yapıyoruz. Böylece mümkün olduğunca çok gürültüyü iptal ettiğimizden emin oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Apple, AirPods 4'ün revize edilen şekli ve akustik mimarisinin kulaklıkların etkili ANC'ye sahip olmasına da katkıda bulunduğunu söylüyor. Röportajın tamamından Apple'ın yeni AirPods 4'ü nasıl tasarladığına dair ek ayrıntılar bulabilirsiniz.

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