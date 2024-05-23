Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı: Logo dahil her yerde kullanılacak

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Tam Boyutta Gör Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i duyurdu. Şirket, şuanda kullandığı yazı tipi Circular'ı değiştirerek yeni dinamik yazı tipini uygulama genelinde kullanıma sunuyor.

Farklı yazı tiplerinden stiller birleştirildi

Spotify'ın küresel marka tasarımı başkanı Rasmus Wängelin'e göre bu isim, müzik kültürünün yıllar içinde gelişen ve değişen dinamik doğasına bir saygı duruşu niteliğinde. Wängelin, Berlin merkezli Dinamo Typefaces ile işbirliği içinde geliştirien Spotify Mix'in, farklı yazı tipi stillerinden öğelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir "remiks" olduğunu söylüyor.

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Spotify'ın basın bülteninde Wängelin şöyle ifade ediyor: "Sonuç olarak hem klasik hem de çağdaş tarzların özelliklerini harmanlayan, ayırt edici ve benzersiz bir görünüm yaratan bir sans-serif yazı tipi ortaya çıktı. Ritmik bir his uyandırmak için ses dalgalarının şekillerini incelikle bir araya getirdik. Keskin açıların ve yumuşak kıvrımların birleşimi, yazı tipine Spotify'a özgü bir karakter kazandırıyor."

Şirket, Spotify Mix'i çalma listelerinden pazarlama kampanyalarına kadar her şeyde kullanmayı planlıyor. Değişken bir yazı tipi olduğundan Spotify'da farklı kalınlık ve genişlikte özelleştirilerek, içeriklerin zenginleştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda Spotify'ın logosundaki Spotify yazısı da yeni yazı tipiyle güncellenecek. Değişiklikler bugünden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

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Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı