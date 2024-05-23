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    Anlık Bildirim

    Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı: Logo dahil her yerde kullanılacak

    Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i duyurdu. Farklı yazı tipi stillerinden öğelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan dinamik ve değişken yazı tipi her yerde kullanılacak.
    Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı Tam Boyutta Gör
    Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i duyurdu. Şirket, şuanda kullandığı yazı tipi Circular'ı değiştirerek yeni dinamik yazı tipini uygulama genelinde kullanıma sunuyor.

    Farklı yazı tiplerinden stiller birleştirildi

    Spotify'ın küresel marka tasarımı başkanı Rasmus Wängelin'e göre bu isim, müzik kültürünün yıllar içinde gelişen ve değişen dinamik doğasına bir saygı duruşu niteliğinde. Wängelin, Berlin merkezli Dinamo Typefaces ile işbirliği içinde geliştirien Spotify Mix'in, farklı yazı tipi stillerinden öğelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir "remiks" olduğunu söylüyor.

    Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı Tam Boyutta Gör

    Spotify'ın basın bülteninde Wängelin şöyle ifade ediyor: "Sonuç olarak hem klasik hem de çağdaş tarzların özelliklerini harmanlayan, ayırt edici ve benzersiz bir görünüm yaratan bir sans-serif yazı tipi ortaya çıktı. Ritmik bir his uyandırmak için ses dalgalarının şekillerini incelikle bir araya getirdik. Keskin açıların ve yumuşak kıvrımların birleşimi, yazı tipine Spotify'a özgü bir karakter kazandırıyor."

    Şirket, Spotify Mix'i çalma listelerinden pazarlama kampanyalarına kadar her şeyde kullanmayı planlıyor. Değişken bir yazı tipi olduğundan Spotify'da farklı kalınlık ve genişlikte özelleştirilerek, içeriklerin zenginleştirilmesi sağlanacak.  Aynı zamanda Spotify'ın logosundaki Spotify yazısı da yeni yazı tipiyle güncellenecek. Değişiklikler bugünden itibaren kademeli olarak uygulanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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