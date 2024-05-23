Spotify, yeni yazı tipi Spotify Mix'i tanıttı: Logo dahil her yerde kullanılacak

Farklı yazı tiplerinden stiller birleştirildi
Spotify'ın küresel marka tasarımı başkanı Rasmus Wängelin'e göre bu isim, müzik kültürünün yıllar içinde gelişen ve değişen dinamik doğasına bir saygı duruşu niteliğinde. Wängelin, Berlin merkezli Dinamo Typefaces ile işbirliği içinde geliştirien Spotify Mix'in, farklı yazı tipi stillerinden öğelerin birleştirilmesiyle ortaya çıkan bir "remiks" olduğunu söylüyor.
Spotify'ın basın bülteninde Wängelin şöyle ifade ediyor: "Sonuç olarak hem klasik hem de çağdaş tarzların özelliklerini harmanlayan, ayırt edici ve benzersiz bir görünüm yaratan bir sans-serif yazı tipi ortaya çıktı. Ritmik bir his uyandırmak için ses dalgalarının şekillerini incelikle bir araya getirdik. Keskin açıların ve yumuşak kıvrımların birleşimi, yazı tipine Spotify'a özgü bir karakter kazandırıyor."
Şirket, Spotify Mix'i çalma listelerinden pazarlama kampanyalarına kadar her şeyde kullanmayı planlıyor. Değişken bir yazı tipi olduğundan Spotify'da farklı kalınlık ve genişlikte özelleştirilerek, içeriklerin zenginleştirilmesi sağlanacak. Aynı zamanda Spotify'ın logosundaki Spotify yazısı da yeni yazı tipiyle güncellenecek. Değişiklikler bugünden itibaren kademeli olarak uygulanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.