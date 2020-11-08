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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan ancak ne yazık ki oyuncuları büyük hayal kırıklığına uğratan Marvel's Avengers oyunu, Square Enix'i de hayal kırıklığına uğratmış.
    3 gün
    3b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı
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    Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Crystal Dynamics'in yaptığı çevrimiçi odaklı aksiyon oyunu Marvel's Avengers, Square Enix'i bir hayli üzmüş gibi duruyor. Başlangıçta büyük heyecan yaratan oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan azalmıştı ve çıkışından bir süre sonra da oyunun satışları ve oyuncu sayısı düşüş yaşamıştı.

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    Square Enix mevcut mali yılın ikinci çeyreği için paylaştığı verilerde ise Marvel's Avengers isimli oyunun, şirketi 48 milyon dolar üzerinde bir zarara soktuğu görülüyor. Buna rağmen şirket içinde bulunduğumuz malin yılın ilk iki çeyreğinde de genel olarak kar ettiğini açıkladığını da belirtelim. 

    Square Enix oyun ile ilgili bir satış sayısı açıklamadı ancak analist David Gibson'ın söylediğine göre oyun 3 milyon civarında satmış ve bu sayı oyundan beklenen satışın sadece %60'ını karşılıyormuş. Aslında sadece oyunun aktif oyuncu sayısına bakıldığında da oyuncu sayısındaki net düşüşü görebiliriz. Steam verilerine göre oyunu aynı anda oynayan kişi sayısı 1000'in altına kadar düştü.

    Square Enix her ne kadar oyuncuları kazanmak için yenilikler getireceğini söylese de Kate Bishop DLC'si ve oyunun yeni nesil sürümleri ertelendi. 



    https://www.pcgamer.com/square-enix-reports-losses-following-release-of-underperforming-marvels-avengers/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine iyi bile satmış. Ne kadar dandik olduğunu görmüyorlar mıydı yahu? Bu film oyunlarnı yapanlar çoğunlukla böyle yapıyor. Nasıl olsa ismi satar düşüncesiyle arcade tarzı eski playstation tarzı oyunlar çıkartıyorlar.
    Yine iyi bile satmış. Ne kadar dandik olduğunu görmüyorlar mıydı yahu? Bu film oyunlarnı yapanlar çoğunlukla böyle yapıyor. Nasıl olsa ismi satar düşüncesiyle a...
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke oyunu piyasaya sürmeden önce bir süre oynasalarmış.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    abraxsas 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun kötü bile değil. Daha aşağı bir bir durum, kelimelerle nasıl ifade edilir bilemedim.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    abi siz japonsunuz ne işiniz var saçma sapan amerikan superkahraman hikayeleriyle
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    arslan0058 (- -) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskiden filmler cikinca hemen ucuz ve dandik oyunuda cikardi ama yapim maliyetleri dusuk oldugu icin 3 5 kâr ederlerdi, suquare enix ayni kafayi denemis ama biraz butcesi yuksek olmus :D.
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    Six Feet Under. 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Marvel, Avengers ismiyle zarar etmek için tam bir kalas olmak lazım. Square Enix'e yakışır.
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    ozkan_tpc (Özkan T) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yıllar sonra bu yorumu yapabilmek için üye girişi yaptım. Yahu square enix den bu kadar rezalet bir oyun nasıl çıkar? Oyun bile değil. Ne bir hikaye ne bir sistem ne bir mantık. Emeğe yazık son 5 yılın en berbat oyunu olmuş. İçim bayıla bayıla 3 saat birşeyler olacak sabret birşeyler olacak ha gayret diye oynadım en sonunda harcadığım vakte üzülüp zevkle sildim. Allahtan intel promosyon hediyesiydi para vermiş olsam herhalde direkt iade isterdim.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Marvel Heroes'i orijinal ekip ile birlikte geri getirmeleri lazım. O oyuna yatırım yapsalar daha fazla kazandırırdı.
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Keşke oyunu piyasaya sürmeden önce bir süre oynasalarmış.
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    eylül kabus 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun çok kötü. Son zamanların kötü oyunlarından biri.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yine iyi bile satmış. Ne kadar dandik olduğunu görmüyorlar mıydı yahu? Bu film oyunlarnı yapanlar çoğunlukla böyle yapıyor. Nasıl olsa ismi satar düşüncesiyle arcade tarzı eski playstation tarzı oyunlar çıkartıyorlar.
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