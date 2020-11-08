Square Enix Marvel's Avengers oyunundan 48 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı

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Yayıncılığını Square Enix'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Crystal Dynamics'in yaptığı çevrimiçi odaklı aksiyon oyunu Marvel's Avengers, Square Enix'i bir hayli üzmüş gibi duruyor. Başlangıçta büyük heyecan yaratan oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça heyecan azalmıştı ve çıkışından bir süre sonra da oyunun satışları ve oyuncu sayısı düşüş yaşamıştı.

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Square Enix mevcut mali yılın ikinci çeyreği için paylaştığı verilerde ise Marvel's Avengers isimli oyunun, şirketi 48 milyon dolar üzerinde bir zarara soktuğu görülüyor. Buna rağmen şirket içinde bulunduğumuz malin yılın ilk iki çeyreğinde de genel olarak kar ettiğini açıkladığını da belirtelim.

Square Enix oyun ile ilgili bir satış sayısı açıklamadı ancak analist David Gibson'ın söylediğine göre oyun 3 milyon civarında satmış ve bu sayı oyundan beklenen satışın sadece %60'ını karşılıyormuş. Aslında sadece oyunun aktif oyuncu sayısına bakıldığında da oyuncu sayısındaki net düşüşü görebiliriz. Steam verilerine göre oyunu aynı anda oynayan kişi sayısı 1000'in altına kadar düştü.

Square Enix her ne kadar oyuncuları kazanmak için yenilikler getireceğini söylese de Kate Bishop DLC'si ve oyunun yeni nesil sürümleri ertelendi.

https://www.pcgamer.com/square-enix-reports-losses-following-release-of-underperforming-marvels-avengers/

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