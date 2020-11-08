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    Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında

    N7 günü kutlaması için hem Mass Effect serisinin yeni oyunu hem de orijinal üçlemenin yenilenmiş versiyonu Mass Effect Legendary Edition resmi olarak duyuruldu.
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında
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    Aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect'in yeni oyunu duyuruldu. Daha doğrusu sadece  geliştirildiği açıklandı. 

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    N7 günü yani November 7 (7 Kasım) birkaç yıldır kutlanan bir gün. N7 denmesinin sebebi ise N7'nin Mass Effect evreni içerisinde Systems Alliance askeri olanların ulaşabileceği en üst rütbe olması. Bu kutlama dolayısıyla da Mass Effect evreni için iki yeni gelişme oldu.

    İlk gelişme orijinal üçlemenin remastered versiyonu olan Mass Effect Legendary Edition. İlk üç oyunun remastered versiyonlarını içerecek olan Mass Effect Legendary Edition paketi PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2021'de yayınlanacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da çalışabilecek.

    Yeni Mass Effect Geliştirme Aşamasında

    Bir diğer güzel haber ise Mass Effect serisinin yeni oyununun geliştirme aşamasında olması. Hatta oyunu geliştiren ekip, orijinal oyunu geliştiren eski ekipten oluşuyor. Ne yazık ki şu an için başka bir bilgi yok ancak en azından geliştirildiğini biliyoruz. Umuyoruz ki son oyun Mass Effect Andromeda gibi hayranları hayal kırıklığına uğratmaz ve son derece başarılı bir oyun karşımıza çıkar. 



    https://www.gematsu.com/2020/11/new-mass-effect-game-in-development-with-veteran-team Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    49 dakika önce
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    1 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    urazs (uraz oktay) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mutluyum. :)

    Link'i bırakayım buraya. youtube.com/...

    Liara'nın tatlılığa bakar mısınız? Garrus iki kere gösterilmiş, best buddy ever çünkü. Miranda ve Wrex'i de koymalarına sevindim trailer'a. Repeat'e aldım dönüp duruyor trailer. ^^

    Bu remaster sayesinde seriyi ilk defa oynayacaklar çok şanslı, kendilerini nasıl eşi benzeri olmayan bir yolculuğun beklediğini bilmiyorlar, Mass Effect üçlemesi gibisi yok. :)
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Özellikle ilk 2 oyun resmen efsaneydi, özellikle 2. oyunda kendimi senaryoya o kadar kaptırmıştım ki verdiğim bazı kararlar sonucu üzüldüm resmen, hele ki diyaloglar mükemmel bir şekilde senaryoya yedirilmişti. Gerçekten kayda değer bir remaster işlemi olursa ilk 2 oyunu yeniden oynayabilirim ki şimdiye kadar 2. kez oynadığım oyun yoktur buna ilk half life oyunu dahil, yaş bu arada 42 yani eski oyunculardanım bu arada...
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    MrHamilton 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ME2 Remake güzel olurdu aslında
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