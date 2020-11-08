Mass Effect serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında

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Aksiyon RPG türünün en önemli oyun serilerinden biri olan Mass Effect'in yeni oyunu duyuruldu. Daha doğrusu sadece geliştirildiği açıklandı.

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N7 günü yani November 7 (7 Kasım) birkaç yıldır kutlanan bir gün. N7 denmesinin sebebi ise N7'nin Mass Effect evreni içerisinde Systems Alliance askeri olanların ulaşabileceği en üst rütbe olması. Bu kutlama dolayısıyla da Mass Effect evreni için iki yeni gelişme oldu.

İlk gelişme orijinal üçlemenin remastered versiyonu olan Mass Effect Legendary Edition. İlk üç oyunun remastered versiyonlarını içerecek olan Mass Effect Legendary Edition paketi PC, PlayStation 4 ve Xbox One için 2021'de yayınlanacak. Geriye uyumluluk ile yeni nesil konsollarda da çalışabilecek.

Yeni Mass Effect Geliştirme Aşamasında

Bir diğer güzel haber ise Mass Effect serisinin yeni oyununun geliştirme aşamasında olması. Hatta oyunu geliştiren ekip, orijinal oyunu geliştiren eski ekipten oluşuyor. Ne yazık ki şu an için başka bir bilgi yok ancak en azından geliştirildiğini biliyoruz. Umuyoruz ki son oyun Mass Effect Andromeda gibi hayranları hayal kırıklığına uğratmaz ve son derece başarılı bir oyun karşımıza çıkar.

https://www.gematsu.com/2020/11/new-mass-effect-game-in-development-with-veteran-team

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