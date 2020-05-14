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    Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?

    GTA 5 herkes için ücretsiz oldu. Epic Store üzerinden oyunu edinebilir ve bilgisayarınıza indirebilirsiniz. İşte detaylar:
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    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?
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    Epic Games Store bugün müthiş bir süprize imza atarak Grand Theft Auto V'i herkes için ücretsiz yaptı. GTA 5'i bugün itibarıyla önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. Kampanya 21 Mayıs 18.00'da sona erecek.

    Nasıl İndirilir?

    Tarin en popüler oyunlarından olan GTA 5'i hemen şu anda Epic Game Store üzerinden ücretsiz edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Daha önce bir Epic Store hesabı açmadıysanız öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekecek. Daha sonra ise Epic Games Launcher'ı indirerek uygulama üzerinden oyunu yükleyebileceksiniz.

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    Epic Games Launcher'ı aşağıda görülen butona tıklayarak indirebilirsiniz.

    Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?
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    Grand Theft Auto V bundan yaklaşık yedi yıl önce 13 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oyun ilk olarak PS3 ve Xbox 360 platformlarında çıkış yaptı. Daha sonra ise 2014 ve 2015'te PS4, Xbox One ve PC platformları için de yayınlandı.

    Toplam 120 milyon adetin üzerinde kopya satan GTA 5 şu anda dünyanın en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor (Tetris ve Minecraft'ın arkasında). Oyun neredeyse yedi yıllık, ancak buna rağmen hala inanılmaz satış rekorları kırmaya devam ediyor. 2019 yılında 15 milyonun üzerinde kopya satmış ve yılın en çok satan oyunlarından olmayı başarmıştı. Ayrıca henüz geçtiğimiz Nisan ayında da Avrupa PS Store'un en çok satan oyunu oldu. GTA 5, tarihin en çok kazandıran eğlence ürünlerinden birisi olarak biliniyor.

    Hala bu kadar kopya satabilen bir oyunun ücretsiz dağıtılması elbette biraz enteresan olarak değerlendirilebilir. Epic Games ve Take-Two arasında nasıl bir anlaşma yapıldı şu anda bilemiyoruz. Ancak Take-Two'nun, bu hamleyle birlikte GTA Online'a daha fazla oyuncu çekmek istediği belirtiliyor. Take-Two'nun zaten kazancını daha çok GTA Online üzerinden elde ettiğini biliyorduk.

    GTA 5 ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine de katılmıştı. Oyun bu ay itibarıyla Game Pass'ten çıktı ve yerini bir başka popüler Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2'ye bıraktı.



    https://www.epicgames.com/store/tr/free-games Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kaand12@ (Kaan Dönmez) 1 gün en beğenilen
    Nerde o gta 5 verirse 4 kişiye rdr 2 vericem diyen arkadaş. Seni bekliyoruz :D
    3 Yanıt Yanıtla +126
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    Morichannnn (Akın Özer) 1 gün kaand12@
    Bakıyorum öyle tipler birden puf oluyor.
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    TEKINALP 1 gün kaand12@
    O vatandaşlar utanç ve korku eşliğinde ortadan kayboldular. Halk arasında böylelerine kuru sıkı denir.
    Yanıtla +3
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    kombat0111 1 gün yeni yorumcu kaand12@
    Konu nasıl Başlatılıyor





















































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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 1 gün
    Çıkışından 7 sene sonra bile server çöktüren oyun gta 6 öncesi rockstar serverları test edicek galiba
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    Puppey 1 gün Aref6
    Rockstar harbiden ömürlük bir oyun yapmış bir 7 sene daha geçse yine haber olurdu herhalde
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    Nemesis-Prime 1 gün Aref6
    Rockstar açık dünya oyunlarında çok başarılı. Hala en eskisinden en yenisine GTA serisi sevilerek oynanıyor. Eski olan vice city, san andreas çoğu kişi tarafından bugün bile sevilerek oynanıyorsa bu GTA serisinin ömürlük başarısıdır.
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    Mantarın Başı 1 gün XanthiN
    Bu konuya verilecek en güzel cevabı arkadaş vermiş. Baklava için izdiham çıkaranlara demediğini bırakmayanlar bakıyorum da ücretsiz oyun kapmak için F5’e abanıyor.
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    MMistanbul (MKA ) 4 sa.
    Türkçe yapabilen var mı?
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    daxtor55 7 sa.
    Oyunu 400 mb kadar indirdikten sonra bilgisayarı kapatıp tekrar açtım.93.6 gb olarak indirmeye devam etti ama indirme yüzdesiyle kaç gb indiği birbirine uymuyor.Şu an 61 gb indi ama indirme yüzdesi %54 yani daha az gözüküyor.İndirme bittikten sonra sorun yaşar mıyım?İndirenler de karşılaştı mı bunla?
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    kalemsizyazar1 (Ömer Faruk ) 12 sa.
    direkt koştum indirmeye saat 02.57 :d hayırlı forumlar
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    John___Doe (John Doe) 16 sa.
    Arkadaslar Merhaba bu oyunun bende reloaded ı yüklü save game i mi buna yukleyebiliyor muyum ?
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 16 sa.
    beleşe kaptım. pc'im kaldırmıyor ama yine de beleşe kaptım. neden mi ? çünkü dh ölücüsüyüm. beleş mezar var mı gireyim ?
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    nedamed (fırat FIRAT) 17 sa.
    Bu oyunun onlinesi nasıl? Neler yapıyoruz? Pek birşey anlamadım, bazi gorevleri yaptım. Birde uyumlu türkçe yama var mi?
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    FlyingUnderpants 17 sa.
    PS4 için de ücretsiz mi?
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    sml_akyz (İsmail Akyüz) 15 sa. FlyingUnderpants
    Bende onun için geldim bakıyorum, kütüphaneye ekledim ama ps4 için hala bir çözüm bulamadım hocam.
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    mizab (bazim y.) 17 sa.
    Hızlı indirmenin yolu yok mu? Bir arkadaş dns yi değiştirin yazmış ama pek çalışmadı bende. 24mbit internetim var 500kb ile anca indiriyor.
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    SarıSarman (Mehmet Dereli) 18 sa.
    80 GB indirdikten sonra duraklatıp sonra devam ederim diye pcyi kapatmıştım tekrar açıp epicten indirmeye devam edeyim dedim başa sardı :DDDDD tekrardan 94 gb........
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    Abdurrahim. 18 sa. yeni yorumcu
    Arkadaşlar Rockstar Desteğe Girince Şöyle Bir Uyarı Çıktı:Social Club hesap doğrulama e-posta gecikmeleriyle sonuçlanan bir sorunun farkındayız ve çözmek için aktif olarak çalışıyoruz. 4 saat sonra hesap doğrulama e-postalarını almayan oyuncuların bir e-posta doğrulama isteği göndermeleri gerekir.Yani 2 Saat Önce Bu Uyarıyı Koydularsa Saat 22:30 Gibi Düzeltilecektir ve tekrardan bir doğrulama gönderince düzelecektir.
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    general4242 (Salim Baş) 18 sa. Abdurrahim.
    Aga be butun haklarimi kullandim ben 24 saat beklemem lazım
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    32042 kez okundu.
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