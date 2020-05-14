Bomba patladı: GTA 5 ücretsiz oldu! Nasıl indirilir?

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Epic Games Store bugün müthiş bir süprize imza atarak Grand Theft Auto V'i herkes için ücretsiz yaptı. GTA 5'i bugün itibarıyla önümüzdeki bir hafta boyunca ücretsiz kütüphanenize eklerseniz oyun sonsuza kadar sizde kalacak. Kampanya 21 Mayıs 18.00'da sona erecek.

Nasıl İndirilir?

Tarin en popüler oyunlarından olan GTA 5'i hemen şu anda Epic Game Store üzerinden ücretsiz edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Daha önce bir Epic Store hesabı açmadıysanız öncelikle bir hesap oluşturmanız gerekecek. Daha sonra ise Epic Games Launcher'ı indirerek uygulama üzerinden oyunu yükleyebileceksiniz.

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Epic Games Launcher'ı aşağıda görülen butona tıklayarak indirebilirsiniz.

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Grand Theft Auto V bundan yaklaşık yedi yıl önce 13 Eylül 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Oyun ilk olarak PS3 ve Xbox 360 platformlarında çıkış yaptı. Daha sonra ise 2014 ve 2015'te PS4, Xbox One ve PC platformları için de yayınlandı.

Toplam 120 milyon adetin üzerinde kopya satan GTA 5 şu anda dünyanın en çok satan üçüncü oyunu konumunda bulunuyor (Tetris ve Minecraft'ın arkasında). Oyun neredeyse yedi yıllık, ancak buna rağmen hala inanılmaz satış rekorları kırmaya devam ediyor. 2019 yılında 15 milyonun üzerinde kopya satmış ve yılın en çok satan oyunlarından olmayı başarmıştı. Ayrıca henüz geçtiğimiz Nisan ayında da Avrupa PS Store'un en çok satan oyunu oldu. GTA 5, tarihin en çok kazandıran eğlence ürünlerinden birisi olarak biliniyor.

Hala bu kadar kopya satabilen bir oyunun ücretsiz dağıtılması elbette biraz enteresan olarak değerlendirilebilir. Epic Games ve Take-Two arasında nasıl bir anlaşma yapıldı şu anda bilemiyoruz. Ancak Take-Two'nun, bu hamleyle birlikte GTA Online'a daha fazla oyuncu çekmek istediği belirtiliyor. Take-Two'nun zaten kazancını daha çok GTA Online üzerinden elde ettiğini biliyorduk.

GTA 5 ayrıca geçtiğimiz Ocak ayında konsol için Xbox Game Pass kütüphanesine de katılmıştı. Oyun bu ay itibarıyla Game Pass'ten çıktı ve yerini bir başka popüler Rockstar oyunu olan Red Dead Redemption 2'ye bıraktı.

https://www.epicgames.com/store/tr/free-games

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