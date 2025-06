Knives Out 3'ün yayın tarihi kısa bir tanıtım videosuyla duyuruldu

Tam Boyutta Gör Netflix'in en popüler film serisi olan Knives Out, bu yıl üçüncü filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery adını taşıyan Knives Out 3'ün bu yıl yayınlanacağı bir süredir biliniyordu ama henüz net bir tarih açıklanmamıştı. Beklenen o açıklama bu hafta sonu düzenlenen TUDUM etkinliği sırasında geldi. Netflix, Knives Out 3'ün 12 Aralık 2025'te izleyici ile buluşacağını duyurdu. Bu duyuruyla birlikte filmden kısa bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Yeni Dexter dizisinden beklenen fragman geldi 17 sa. önce eklendi

Knives Out 3, Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor

Rian Johnson (Brick, Star Wars: The Last Jedi) tarafından yazıp yönetilen serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruldu.

Bu oyuncu kadrosunda Josh Brolin (No Country for Old Men), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Alien: Romulus), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Friends with Benefits), Kerry Washington (Scandal), Glenn Close (Damages) ve Thomas Haden Church (Sideways) gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: