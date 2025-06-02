Knives Out 3'ün yayın tarihi kısa bir tanıtım videosuyla duyuruldu

Knives Out 3, Oyuncu Kadrosuyla Dikkat Çekiyor
Rian Johnson (Brick, Star Wars: The Last Jedi) tarafından yazıp yönetilen serinin üçüncü filmi de Daniel Craig'in hayat verdiği dedektif Benoit Blanc'a odaklanıyor. Her filmde farklı bir gizemin içine çekilen dedektif Blanc, Knives Out 3'te de yeni bir davayı çözmeye çalışacak. Bu yüzden Daniel Cragi'in etrafında yepyeni bir oyuncu kadrosu kuruldu.
Bu oyuncu kadrosunda Josh Brolin (No Country for Old Men), Andrew Scott (Fleabag), Cailee Spaeny (Alien: Romulus), Josh O'Connor (Challengers), Jeremy Renner (Hawkeye), Mila Kunis (Friends with Benefits), Kerry Washington (Scandal), Glenn Close (Damages) ve Thomas Haden Church (Sideways) gibi dikkat çekici isimler yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!