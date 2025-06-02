Guillermo del Toro'nun Frankenstein filminden beklenen fragman geldi

Bu hafta sonu düzenlediği TUDUM etkinliğinde yeni film ve dizilerini tanıtan Netflix, Frankenstein filminden de ilk fragmanı yayınladı.
Frankenstein, Kasım Ayında Netflix'te Yayınlanacak
Son filmi Pinokyo'da, Pinokyo'nun klasik hikâyesine kendi yorumunu katan Guillermo del Toro'nun şimdi Frankenstein için de aynısını yapması bekleniyor. Gerçi yayınlanan ilk fragman, bunun ilk başta söylenenden daha konvansiyonel bir uyarlama olacağını gösteriyor.
Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler rol alıyor.
Netflix, Frankenstein'ın Kasım ayında yayınlanacağını duyurdu. Ancak şu an için daha net bir tarih verilmedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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