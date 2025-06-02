Guillermo del Toro'nun Frankenstein filminden beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Pan'in Labirenti, Hellboy, Suyun Sesi gibi filmlerden tanıdığımız Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro, bu yıl yeni filmini sinemaseverlerin beğenisine sunacak. Del Toro'nun yeni filmi, uzun yıllardır hayata geçirmeye çalıştığı Frankenstein uyarlaması olacak. Kayda değer bir bütçeyle çekilen film, bu yıl Netflix'te izleyici ile buluşacak.

Bu hafta sonu düzenlediği TUDUM etkinliğinde yeni film ve dizilerini tanıtan Netflix, Frankenstein filminden de ilk fragmanı yayınladı.

Frankenstein, Kasım Ayında Netflix'te Yayınlanacak

Son filmi Pinokyo'da, Pinokyo'nun klasik hikâyesine kendi yorumunu katan Guillermo del Toro'nun şimdi Frankenstein için de aynısını yapması bekleniyor. Gerçi yayınlanan ilk fragman, bunun ilk başta söylenenden daha konvansiyonel bir uyarlama olacağını gösteriyor.

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Dr. Victor Frankenstein'ı Oscar Isaac'in canlandırdığı filmde Jacob Elordi, Christoph Waltz, Mia Goth, Charles Dance gibi isimler rol alıyor.

Netflix, Frankenstein'ın Kasım ayında yayınlanacağını duyurdu. Ancak şu an için daha net bir tarih verilmedi.

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Guillermo del Toro'nun Frankenstein filminden ilk fragman geldi

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