Leonardo DiCaprio'nun Squid Game'de rol alacağı iddialarıyla ilgili açıklama geldi

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game, geçtiğimiz ay 2. sezonuyla geri döndü. Dizinin üç yıl aradan sonra gelen 2. sezonu da izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Tam da bu dönemde Squid Game hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir söylenti sosyal medyada dolaşmaya başladı. Güney Kore basınında yer alan haberlere göre dizinin bu yıl bitmeden ekranlara gelecek 3. sezonunda yıldız oyuncu Leonardo DiCaprio da rol alacaktı. DiCaprio'nun öyle büyük bir rolü olmayacaktı ama 3. sezonun sonuna doğru sürpriz bir rolde izleyicilerin karşısına çıkacaktı.

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Netflix: Leonardo DiCaprio Squid Game'de Rol Almayacak

Güney Kore merkezli haber sitesi OSEN tarafından ortaya atılan bu iddia, sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Öyle ki Netflix bu konuda bir açıklama yayınlama gereği duydu. Konuyla ilgili olarak basınla iletişime geçen Netflix, Leonardo Dicaprio'nun Squid Game'de rol alacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Güney Kore basınında durup dururken neden böyle bir söylentinin yayıldığı tam olarak bilinmiyor. Ancak Squid Game'in bir süredir gündemde olan yeniden çevriminin bununla ilgisi olabileceği düşünülüyor. Usta yönetmen David Fincher, Squid Game'in ABD'de geçen bir versiyonunu hazırlıyor ki ilk çıktığında bu proje bir film olarak tasarlanıyordu. Bu projenin bir noktasında DiCaprio ile görüşüldüğü için şimdi bu haber yanlış yorumlanarak servis edilmiş olabilir.

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