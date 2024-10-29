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    Anlık Bildirim

    David Fincher imzalı Squid Game: America, film değil dizi olacak

    David Fincher'ın bir Squid Game projesi üzerinde çalıştığı iddiası bu hafta önemli bir kaynak tarafından doğrulandı. Ancak görünen o ki Squid Game: America bir film değil dizi olacak.
    David Fincher imzalı bir Squid Game dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Fight Club, The Social Network, Zodiac gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen David Fincher'ın bir Squid Game projesi üzerinde çalıştığı bir süredir Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Hatta bu haberi ağustos ayında sizinle paylaşmıştık. Ancak o dönemde bu haber Deadline ya da Hollywood Reporter gibi daha ana akım sinema basını tarafından doğrulanmamıştı. O doğrulama dün Deadline'dan geldi.

    Ne var ki Fincher'ın Squid Game'i aradan geçen sürede bir filmden diziye dönüşmüş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre David Fincher, Netflix için Squid Game: America adını taşıyan bir dizi hazırlıyor. Üstelik bu dizinin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Fincher'ın Squid Game dizisine geçmeden önce yeni bir film çekmesi de gündemde ama haberin bu kısmı henüz doğrulanmış değil.

    Squid Game: America'nın Senaryosunu David Kelly Yazıyor

    Daha önce gelen bilgilere göre, Squid Game'in ABD'de geçecek bu spin-off dizisini, kült İngiliz dizileirnden Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.

    Son dönemde kariyerini Netflix çatısı altında sürdüren David Fincher, daha önce Netflix çatısı altında House of Cards ve Mindhunter gibi iki başarılı diziye imza atmıştı. Bu yüzden yönetmenin Squid Game dizisi de merakla bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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