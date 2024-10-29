David Fincher imzalı Squid Game: America, film değil dizi olacak

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Fight Club, The Social Network, Zodiac gibi unutulmaz filmleri sinema dünyasına kazandıran usta yönetmen David Fincher'ın bir Squid Game projesi üzerinde çalıştığı bir süredir Hollywood kulislerinde konuşuluyordu. Hatta bu haberi ağustos ayında sizinle paylaşmıştık. Ancak o dönemde bu haber Deadline ya da Hollywood Reporter gibi daha ana akım sinema basını tarafından doğrulanmamıştı. O doğrulama dün Deadline'dan geldi.

Ne var ki Fincher'ın Squid Game'i aradan geçen sürede bir filmden diziye dönüşmüş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre David Fincher, Netflix için Squid Game: America adını taşıyan bir dizi hazırlıyor. Üstelik bu dizinin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Fincher'ın Squid Game dizisine geçmeden önce yeni bir film çekmesi de gündemde ama haberin bu kısmı henüz doğrulanmış değil.

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Squid Game: America'nın Senaryosunu David Kelly Yazıyor

Daha önce gelen bilgilere göre, Squid Game'in ABD'de geçecek bu spin-off dizisini, kült İngiliz dizileirnden Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.

Son dönemde kariyerini Netflix çatısı altında sürdüren David Fincher, daha önce Netflix çatısı altında House of Cards ve Mindhunter gibi iki başarılı diziye imza atmıştı. Bu yüzden yönetmenin Squid Game dizisi de merakla bekleniyor.

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David Fincher imzalı bir Squid Game dizisi geliyor