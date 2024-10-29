David Fincher imzalı Squid Game: America, film değil dizi olacak

Ne var ki Fincher'ın Squid Game'i aradan geçen sürede bir filmden diziye dönüşmüş gibi görünüyor. Deadline'ın haberine göre David Fincher, Netflix için Squid Game: America adını taşıyan bir dizi hazırlıyor. Üstelik bu dizinin çekimlerine 2025 bitmeden başlanması planlanıyor. Fincher'ın Squid Game dizisine geçmeden önce yeni bir film çekmesi de gündemde ama haberin bu kısmı henüz doğrulanmış değil.
Squid Game: America'nın Senaryosunu David Kelly Yazıyor
Daha önce gelen bilgilere göre, Squid Game'in ABD'de geçecek bu spin-off dizisini, kült İngiliz dizileirnden Utopia'nın yaratıcısı olarak tanınan Dennis Kelly yazıyor.
Son dönemde kariyerini Netflix çatısı altında sürdüren David Fincher, daha önce Netflix çatısı altında House of Cards ve Mindhunter gibi iki başarılı diziye imza atmıştı. Bu yüzden yönetmenin Squid Game dizisi de merakla bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu