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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu

    Rekor denemesini kurallara uygun biçimde gerçekleştiren SSC ekibi, iki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hız elde etmeyi başardı. Rekor girişiminde elde edilen maksimum hız ise tam 532.93 km/s
    3 gün
    6,7b
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    25
    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2

    2007 yılında Ultimate Aero ile 412.22 km/s hıza ulaşarak azami hız rekorunu kıran Shelby SuperCars (SSC), aradan geçen 13 yılın ardından bu kez Tuatara ile sahnede. SSC Tuatara, kısa süre önce gerçekleştirdiği deneme ile 'dünyanın en hızlı otomobili' oldu.

    SSC Tuatara'nın rekor denemesi 10 Ekim'de Las Vegas ve Pahrump arasındaki State Route 160'ta gerçekleştirildi. Agera RS de 2017 yılındaki rekor koşusu için burada sahneye çıkmıştı. Sürücü koltuğunda Oliver Webb'in oturduğu Tuatara, Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi koşulları gereği iki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hıza ulaşarak rekor kırmayı başardı.

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    İlk koşusunda 484.53 km/s hıza ulaşan SSC Tuatara, diğerinde ise 532.93 km/s gibi inanılmaz bir hıza ulaşmayı başardı. Kurallar gereği iki koşunun da bir saat içerisinde gerçekleştirildiği, iki Guinness gözlemcisi ve ortalama 15 uydu tarafından takip edildiği, araçta da E85 yakıt ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler kullanıldığı belirtiliyor. Webb, rekor sonrası yaptığı açıklamada Tuatara'nın daha iyi koşullarda bundan daha hızlı olabileceğini düşündüğünü aktardı.

    SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu
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    Azami hız rekoru 2017 yılında iki yönlü testte ortalama 447.2 km/s hıza ve maksimum 457 km/s hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS'in elindeydi. Daha sonra Bugatti, süper otomobili Chiron Super Sport 300+ ile 490.48 km/s ulaştığını duyurarak rekorun yeni sahibi olduğunu ilan etmişti. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Guinness'in kuralları gereği testin geçerli olması için iki yönlü yapılması gerekiyor. Bugatti ise bu denemeyi tek yönlü gerçekleştirdi.

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    SSC Tuatara'nın 5.9 litrelik çift turbo V8 motoru E85 yakıt kullanıldığında 1750 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 0.279 hava sürtünme katsayısı da otomobilin böyle inanılmaz hızlara çıkmasına imkan veriyor. Koronavirüs nedeniyle şimdilik sadece üç tane Tuatara üretebilen şirket, bu sayıyı 2021 yılında 12'ye, 2022'de ise 25'e yükseltmek istiyor. Araçlardan 20 tanesinin şimdiden rezerve edildiği belirtiliyor.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 3 gün en beğenilen Cem300
    Bu tarz araçlardaki down-force (yere basma kuvveti) o kadar yüksektir ki, araç hızlandıkça yere uyguladığı basınç artar. 2 tonluk bir aracın 500km/h ile giderken yere uyguladığı basınç 30 tona kadar çıkar, böyle bir durumda da havalanmasını bekleyemeyiz. Zaten aerodinamik olarak bu araçlar yüksek hızlar için tasarlanıyor.
    Bu tarz araçlardaki down-force (yere basma kuvveti) o kadar yüksektir ki, araç hızlandıkça yere uyguladığı basınç artar. 2 tonluk bir aracın 500km/h ile giderke...
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    Yanıtla +22
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    Krone 3 gün
    Öyle saçma ivmeleniyor ki sanki 540-550 km/s hızları görecek biraz daha bassa.
    Yanıtla +11
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    herseyinhayirlisi 3 gün
    Bassa daha giderdi niye çekti ki :)
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Mr. Jingles 1 sa. (düzenlendi)
    Son hız maksatlı üretilen bir başka bokun laciverti. Beni en çok heyecanlandıran Gordon Murray T.50 modeli oldu. T.50’deki mikro detayları gördükçe hayret ettim. Gordon yine yapmış şaheserini. Bunları T.50 ile yarış pistinde sıralama turuna soksan toz yutarlar.
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    Bildiğin Odun 2 sa.
    Bi göz sürekli benzin çubuğundayken bu araç bizim ülkede kaza sebebidir.
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    dımmışali (durmuş bahça) 3 sa.
    Birde kolunu dışarıp sigara yaksaymış.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün
    532'de yol mu bitti,lastik mi aşırı ısındı? bir sebeple gazı kesti pilot.motor daha ivmeyi kesmemiş çünkü.shelby motors 1960tan beri hala efsane
    Yanıtla +1
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    münzevii (Uğur Yalçın) 2 gün
    Bugatti ve Konisek arasındaki 250 km hızdan başlayan roll yarışını izlediğimden beri artık 1.6 motorla yaptığım hız denemeleri anlamını yitirdi. :)

    Bu acı bana yeter, daha fazla deşmeyin. :)
    Yanıtla +3
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    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 2 gün
    Hiç beklemediğim bir otomobil üreticisinden geldi cevap...
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    DH Misafiri 3 gün
    30 ton demiş :D yavaş salla da saçın başın dağılmasın
    Yanıtla +3
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    Ahmet DOĞAN (Ahmet DOĞAN) 3 gün
    O Yollarda Babannem de Yapar. Sıkıyorsa Gelip İskenderun Yollarında Bassın :)))
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    ProfXavier (Emre Taner) 3 gün
    koenigsegg 'ten bir cevap bekliyorum.
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    Bugraloji (bugra oguz) 3 gün
    asphaltta bile çok iyi paraydı
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    6732 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, dünyanın en hızlı otomobili 2020 ve
    6 etiket daha ssc tuatara Guinness Rekorlar Kitabı azami hız rekoru agera rs bugatti chiron Bilim ve Teknoloji
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