SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu

2007 yılında Ultimate Aero ile 412.22 km/s hıza ulaşarak azami hız rekorunu kıran Shelby SuperCars (SSC), aradan geçen 13 yılın ardından bu kez Tuatara ile sahnede. SSC Tuatara, kısa süre önce gerçekleştirdiği deneme ile 'dünyanın en hızlı otomobili' oldu.

SSC Tuatara'nın rekor denemesi 10 Ekim'de Las Vegas ve Pahrump arasındaki State Route 160'ta gerçekleştirildi. Agera RS de 2017 yılındaki rekor koşusu için burada sahneye çıkmıştı. Sürücü koltuğunda Oliver Webb'in oturduğu Tuatara, Guinness Rekorlar Kitabı'nın resmi koşulları gereği iki yönlü yapılan testte ortalama 508.72 km/s hıza ulaşarak rekor kırmayı başardı.

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İlk koşusunda 484.53 km/s hıza ulaşan SSC Tuatara, diğerinde ise 532.93 km/s gibi inanılmaz bir hıza ulaşmayı başardı. Kurallar gereği iki koşunun da bir saat içerisinde gerçekleştirildiği, iki Guinness gözlemcisi ve ortalama 15 uydu tarafından takip edildiği, araçta da E85 yakıt ve Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler kullanıldığı belirtiliyor. Webb, rekor sonrası yaptığı açıklamada Tuatara'nın daha iyi koşullarda bundan daha hızlı olabileceğini düşündüğünü aktardı.

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Azami hız rekoru 2017 yılında iki yönlü testte ortalama 447.2 km/s hıza ve maksimum 457 km/s hıza ulaşan Koenigsegg Agera RS'in elindeydi. Daha sonra Bugatti, süper otomobili Chiron Super Sport 300+ ile 490.48 km/s ulaştığını duyurarak rekorun yeni sahibi olduğunu ilan etmişti. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi Guinness'in kuralları gereği testin geçerli olması için iki yönlü yapılması gerekiyor. Bugatti ise bu denemeyi tek yönlü gerçekleştirdi.

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SSC Tuatara'nın 5.9 litrelik çift turbo V8 motoru E85 yakıt kullanıldığında 1750 beygir güç üretiyor. Bunun yanı sıra 0.279 hava sürtünme katsayısı da otomobilin böyle inanılmaz hızlara çıkmasına imkan veriyor. Koronavirüs nedeniyle şimdilik sadece üç tane Tuatara üretebilen şirket, bu sayıyı 2021 yılında 12'ye, 2022'de ise 25'e yükseltmek istiyor. Araçlardan 20 tanesinin şimdiden rezerve edildiği belirtiliyor.

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