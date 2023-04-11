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    Anlık Bildirim

    SSD pazarı yıllık yüzde 24 civarında büyüyecek

    Son dönemde iyi bir momentum yakalayan SSD pazarı, yeni trendlerin de etkisiyle bu yıl yüzde 23.34 yükseliş yaşadı. Önümüzdeki yıllarda da benzer bir çizgi izleyecek.
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    SSD Tam Boyutta Gör
    Global ekonomide yaşanan derin krizler sayısız sektöre diz çöktürmüş durumda. Yıllarca yükseliş gösteren pek çok sektör geçen yıldan itibaren düşüşe geçti. SSD pazarı ise beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ediyor.

    SSD pazarı yükselişte

    Yapılan analizler 2027 yılına kadar SSD pazarının yıllık ortalama yüzde 23.87 civarında bir yükseliş göstereceğini belirtiyor. 2027 yılına kadar SSD satışları 74.5 milyar dolara ulaşacak. Nesnelerin İnterneti başta olmak üzere otonom araçlardan farklı sektörlere kadar SSD talebi önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle kurumsal depolama ihtiyaçlarının en üst seviyede olduğu ifade ediliyor.

    Üreticiler de SSD teknolojilerinde önemli aşamalar kaydetti. 2018 yılında Toshiba ilk 96-katmanlı Bics FLASH prototipini sergilemişti. Bugün ise 232 katmanlı NAND flash bellekler kullanıma sunuldu. PCIe Gen 5 ile birlikte momentumun devam ettirilmesi bekleniyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 1 gün önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    bulaşık makinesi sıcak suya bağlanır mı sol elin soğuk sağ elin sıcak olması rover 416 futbol takım ismi önerileri param yok çalışmak istemiyorum

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