SSD pazarı yıllık yüzde 24 civarında büyüyecek

SSD pazarı yükselişte
Yapılan analizler 2027 yılına kadar SSD pazarının yıllık ortalama yüzde 23.87 civarında bir yükseliş göstereceğini belirtiyor. 2027 yılına kadar SSD satışları 74.5 milyar dolara ulaşacak. Nesnelerin İnterneti başta olmak üzere otonom araçlardan farklı sektörlere kadar SSD talebi önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle kurumsal depolama ihtiyaçlarının en üst seviyede olduğu ifade ediliyor.
Üreticiler de SSD teknolojilerinde önemli aşamalar kaydetti. 2018 yılında Toshiba ilk 96-katmanlı Bics FLASH prototipini sergilemişti. Bugün ise 232 katmanlı NAND flash bellekler kullanıma sunuldu. PCIe Gen 5 ile birlikte momentumun devam ettirilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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[resim] hız testi mükemmel görünüyor.
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı