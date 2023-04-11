SSD pazarı yıllık yüzde 24 civarında büyüyecek

Tam Boyutta Gör Global ekonomide yaşanan derin krizler sayısız sektöre diz çöktürmüş durumda. Yıllarca yükseliş gösteren pek çok sektör geçen yıldan itibaren düşüşe geçti. SSD pazarı ise beklentilerin üzerinde performans göstermeye devam ediyor.

SSD pazarı yükselişte

Yapılan analizler 2027 yılına kadar SSD pazarının yıllık ortalama yüzde 23.87 civarında bir yükseliş göstereceğini belirtiyor. 2027 yılına kadar SSD satışları 74.5 milyar dolara ulaşacak. Nesnelerin İnterneti başta olmak üzere otonom araçlardan farklı sektörlere kadar SSD talebi önemli ölçüde artmış durumda. Özellikle kurumsal depolama ihtiyaçlarının en üst seviyede olduğu ifade ediliyor.

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Üreticiler de SSD teknolojilerinde önemli aşamalar kaydetti. 2018 yılında Toshiba ilk 96-katmanlı Bics FLASH prototipini sergilemişti. Bugün ise 232 katmanlı NAND flash bellekler kullanıma sunuldu. PCIe Gen 5 ile birlikte momentumun devam ettirilmesi bekleniyor.

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