Micron en hızlı Gen5 SSD modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör PCIe Gen5 standardının kullanıma sunulması ile birlikte üreticilerde de bir hız yarışı başladı. Her yeni duyuruda Gen5 SSD hızlarının bir tık daha yukarı çıktığına şahit oluyoruz. Micron en hızlı tüketici Gen5 tüketici SSD modelini duyurdu.

Crucial T700 SSD neler sunuyor?

Micron’un 232 katmanlı TLC NAND belleklerini kullanan Crucial T700 SSD modeli en yeni Phison E26 kontrolcüsüne yer vermiş. Böylece okuma hızlarında 12.4GB/s, yazma hızlarında da 11.8GB/s seviyesine ulaşılabiliyor.

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Yüksek hızlar ısınmayı da beraberinde getirdiği için SSD bellek bir ısı dağıtıcı ile birlikte geliyor. Performanstan ödün verebilecek olanlar ise ısı dağıtıcı olmayan versiyonu tercih edebilir. Çift taraflı PCB ve alüminyum plaka tasarımı ile en verimli hava akışı hedefleniyor. 1TB, 2TB ve 4TB kapasite seçenekleri ile gelecek olan Crucial T700 SSD için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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