Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor

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Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertaintment'ın yaptığı Star Wars evreninde geçen aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Play kütüphanesine ekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir"

Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı oyunların bulunduğu ve aylık belirli bir ücret karşılığında ulaşabildiğiniz EA Play kütüphanesine, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Jedi: Fallen Order ekleniyor. Oyun, kütüphaneye 10 Kasım'da eklenecek. Yani EA Play'in konsol Xbox Game Pass ile birleştiği gün. Bu da demek oluyor ki Konsol Xbox Game Pass sahipleri 10 Kasım'dan itibaren ücretsiz bir şekilde Star Wars Jedi: Fallen Order'ı oynayabilecek.

Xbox Game Pass Ultimate üyeliği ilk ay 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. Eğer sadece EA Play almak isterseniz Xbox'ta aylık 12,00 TL ya da yıllık 65,00 TL'ye satın alabilirsiniz. Eğer PC üzerinden EA Play almak isterseniz Steam'de bir aylık 29,00 TL ve 12 aylık 169,00 TL. PlayStation Store'da bir aylık 25,00 TL, 12 aylık 169,00 TL. PC Game Pass ve EA Play'in Aralık'ta birleşeceğini hatırlatalım.

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