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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor

    Geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Jedi: Fallen Order, 10 Kasım'da EA Play kütüphanesine eklenecek.
    6 gün
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor
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    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Respawn Entertaintment'ın yaptığı Star Wars evreninde geçen aksiyon macera oyunu Star Wars Jedi: Fallen Order, EA Play kütüphanesine ekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir"

    Electronic Arts'ın yayıncılığını yaptığı oyunların bulunduğu ve aylık belirli bir ücret karşılığında ulaşabildiğiniz EA Play kütüphanesine, geçtiğimiz yılın en iyi oyunlarından biri olan Star Wars Jedi: Fallen Order ekleniyor. Oyun, kütüphaneye 10 Kasım'da eklenecek. Yani EA Play'in konsol Xbox Game Pass ile birleştiği gün. Bu da demek oluyor ki Konsol Xbox Game Pass sahipleri 10 Kasım'dan itibaren ücretsiz bir şekilde Star Wars Jedi: Fallen Order'ı oynayabilecek.

    Xbox Game Pass Ultimate üyeliği ilk ay 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. Eğer sadece EA Play almak isterseniz Xbox'ta aylık 12,00 TL ya da yıllık 65,00 TL'ye satın alabilirsiniz. Eğer PC üzerinden EA Play almak isterseniz Steam'de bir aylık 29,00 TL ve 12 aylık 169,00 TL. PlayStation Store'da bir aylık 25,00 TL, 12 aylık 169,00 TL. PC Game Pass ve EA Play'in Aralık'ta birleşeceğini hatırlatalım.



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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsol diyor konsol;
    Oyun, kütüphaneye 10 Kasım'da eklenecek. Yani EA Play'in konsol Xbox Game Pass ile birleştiği gün. Bu da demek oluyor ki Konsol Xbox Game Pass sahipleri 10 Kasım'dan itibaren ücretsiz bir şekilde Star Wars Jedi: Fallen Order'ı oynayabilecek.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam da indirimden sonra yapmaları son vurgun olmuş, alacaktım iyi ki almamışım.
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    SoreenBeatz 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu oyun gerçekten çöp ve birçok hata ile dolu. EA, Battlefront 2'e yatırım yapsın.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Abdülhak Hamit Tarhan (Mustafa ) 6 gün ( Mesaj Silindi ) SoreenBeatz
    RDR2 yi GTX 1650 ile akıcı oynayabilirken bu oyun tekliyor arada Ama star wars hayranı olarak ben çok beğendim doğrusu. Siz neden çöp dediniz?
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    sniper23 (Enes Şahinler) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    65 TL'ye 1 yıllık Steam'den almıştım. Oynamak için bekliyorum.
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    ultra sonic 6 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    xbox gamepass te ea play var gelde xbox alma
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