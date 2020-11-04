Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir

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Microsoft'un son dönemde oyuncular için yapmış olduğu belki de en iyi hizmetlerden biri de Xbox Game Pass sistemi. Aylık belirli bir ücret vererek büyük bir kütüphaneye ulaştığınız servis, 10 Kasım'da yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte biraz daha gelişecek.

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Electronic Arts'ın EA Play adı altında sunmuş olduğu hizmet, bildiğiniz gibi 10 Kasım'da Xbox Game Pass sistemine dahil edilecek. Yani EA Play'de sunulan oyunları ve ek indirim fırsatları artık Game Pass adı altında erişilebilir olacak.

Geçtiğimiz saatlerde de EA Play oyunlarının ön yüklemeye açıldığı paylaşıldı. Eğer Xbox Games Pass Ultimate abonesiyseniz şu andan itibaren EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir ve 10 Kasım'da direkt olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

Xbox Games Pass Ultimate üyeliği ilk ay için 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. Eğer sadee EA Play almak isterseniz aylık 12,00 TL ya da yıllık 65,00 TL'ye satın alabilirsiniz. EA Play, 10 Kasım'da yalnızca konsol Game Pass'e eklenecek, PC Game Pass'e ise Aralık'ta eklenecek. Yani ön yüklemeye açılmış olan EA Play oyunları sadece konsol Game Pass için geçerli.

https://www.dualshockers.com/xbox-game-pass-preload-ea-play/

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