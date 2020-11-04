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    Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir

    Xbox Game Pass'e eklenecek olan EA Play oyunlarını bugünden itibaren ön yüklemeye alabilirsiniz. Oyunlar 10 Kasım'da erişime açılacak.
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Xbox Game Pass sahipleri EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir
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    Microsoft'un son dönemde oyuncular için yapmış olduğu belki de en iyi hizmetlerden biri de Xbox Game Pass sistemi. Aylık belirli bir ücret vererek büyük bir kütüphaneye ulaştığınız servis, 10 Kasım'da yeni nesil konsolların çıkışı ile birlikte biraz daha gelişecek.

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    Ayrıca Bkz. "Xbox Series S'in kullanılabilir depolama alanı 364GB"

    Electronic Arts'ın EA Play adı altında sunmuş olduğu hizmet, bildiğiniz gibi 10 Kasım'da Xbox Game Pass sistemine dahil edilecek. Yani EA Play'de sunulan oyunları ve ek indirim fırsatları artık Game Pass adı altında erişilebilir olacak.

    Geçtiğimiz saatlerde de EA Play oyunlarının ön yüklemeye açıldığı paylaşıldı. Eğer Xbox Games Pass Ultimate abonesiyseniz şu andan itibaren EA Play oyunlarını ön yüklemeye alabilir ve 10 Kasım'da direkt olarak oynamaya başlayabilirsiniz.

    Xbox Games Pass Ultimate üyeliği ilk ay için 4,90 TL, diğer aylarda ise 44,99 TL. Eğer sadee EA Play almak isterseniz aylık 12,00 TL ya da yıllık 65,00 TL'ye satın alabilirsiniz. EA Play, 10 Kasım'da yalnızca konsol Game Pass'e eklenecek, PC Game Pass'e ise Aralık'ta eklenecek. Yani ön yüklemeye açılmış olan EA Play oyunları sadece konsol Game Pass için geçerli.



    https://www.dualshockers.com/xbox-game-pass-preload-ea-play/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

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    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    BREATH (cenk ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kısacası harika bir özellik daha geliyor xbox gamepass e.

    Bu arada konsolda oyun oynamak çok kolay koltukta çok rahat ve takılma donma sıfır.bir pc'm olmasına rağmen yinede series x alacağım.
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    EXios (**** *****) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eaplay xbox içerisinde mi? 12 tl , pc de 12tl'ye yok sanırım.
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    Forum1th 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık Microsoft, PC oyuncularına üvey evlat muamelesi yapmayı bırakmalı.
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    themahzen (Atakan ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Forum1th
    Üvey evlat muamelesi yapıyor olsaydı konsola özel oyun çıkartırdı.
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    PC'de nasıl olacak EA Play ? Microsoft Store'da EA oyunları yok ortada. Belki yeni çıkacak ve Origin'in yerine alacak olan EA Desktop uygulamasıyla birlikte sunulabilir diye düşünüyorum.
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    ShareTurk (Hüseyin Özgün ŞERO) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Celonfix
    Muhtemelen eklenecektir Microsoft store a oyunlar yakın zamanda. Yada dediğiniz gibi ea desktop üstünden birşey yapılabilir.
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Edit.
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    ShareTurk (Hüseyin Özgün ŞERO) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) zaomss
    Yazıyı okuduğunuzda emin misiniz. Hatta sadece sonunu bile okusanız yeter. Şimdilik sadece konsol için geçerli olduğu yazıyor zaten ön yükleme işlemi için.
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