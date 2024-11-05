Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen enerji silahı geliştirildi

- Milimetrik hata payı ve pikosaniye seviyesinde zamanlama
- Uyduları vurabilir ama gezegenleri vuramaz
- Yorumlar
Geliştirilen silah, Star Wars filmlerinde görülen Ölüm Yıldızı'na (Death Star) benziyor. Filmlerde bir gezegeni yok etmek için gereken enerjiyi oluşturmak üzere, devasa uzay istasyonunun sekiz lazer ışınını tek bir ışına dönüştürmesi gerekiyordu.
Farklı verici platformlardan gelen elektromanyetik dalgaların etkili bir güç kombinasyonu elde etmek için aynı zamanda ve aynı biçimde aynı yere ulaşması gerektiğinden, bu fikrin hayata geçirilmesinin zor olduğu düşünülüyordu.
Milimetrik hata payı ve pikosaniye seviyesinde zamanlama
Bu yeni teknoloji, mikrodalga yayıcı araçların konum hatalarının milimetre düzeyine düşürülmesi ve araçlar arasındaki zaman senkronizasyon hatasının 170 pikosaniyeden (trilyonda bir saniye) az olması gibi üst düzey teknik gereksinimleri beraberinde getiriyor. Bu, GPS uydularındaki atomik saatlerin bile ötesinde bir hassasiyet gerektiği anlamına geliyor. Çalışmayı yürüten Çinli araştırma ekibi ise optik fiber bağlantıları kullanarak ultra yüksek doğruluklara ulaşmayı başardı.
Raporlara göre yeni Çin sistemi yedi verici araçtan oluşuyor. Ayrıca her verici aracı milimetre düzeyinde koordinatlar elde etmek için lazer menzilli yardımcı konumlandırma cihazlarıyla donatılmış durumda. Sistemdeki komuta merkezi, farklı platformlardan gelen verileri analiz ederek yayıcı araçlara saldırı komutları gönderiyor. Bu komutla birleşen mikrodalga ışınları “1+1>2” etkisiyle güç birleştirerek daha büyük hasar verme kapasitesine ulaşıyor.
Uyduları vurabilir ama gezegenleri vuramaz
Dağıtılmış bir yapı teorik olarak bir saldırı ışınının gücünün süresiz olarak artmasına izin verebilir. Önceki araştırmalar, yönlendirilmiş bir enerji silahının çıktısı 1 gigawatt'a ulaştığında, Dünya'ya yakın yörüngedeki uydulara ciddi hasar verebileceğini gösteriyor. Filmlerde gördüğümüz silahla kıyas kabul etmeyecek kadar güçsüz olsa da bu enerji silahları büyük potansiyellere sahip.
Öte yandan sistemi geliştiren China Electronics Technology Group Corporation'a bağlı Xian Navigation Technology Research Institute, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun elektronik savaş silahlarının ana tedarikçilerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde kullanılan enerji silahlarının çoğu bağımsız çalışsa da sınırlı güç çıkışları nedeniyle henüz etkili bir savaş kabiliyetine ulaşamıyor. Ancak bu yeni dağıtık yapının, enerji ışını gücünün büyümesine olanak tanıdığı ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über