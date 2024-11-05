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    Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen enerji silahı geliştirildi

    Elektromanyetik dalgaları ultra hassas zamanlama teknolojisiyle birleştiren yüksek güçlü mikrodalga silahı Çinli bilim insanları tarafından geliştirildi. Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benziyor.
    Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen silah geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Çinli bilim insanları, yüksek güçlü mikrodalga ışınlarını bir araya getirerek tek bir hedefe odaklanabilen yeni nesil bir enerji silahı geliştirdi. Bu devrim niteliğindeki sistem, mikrodalga ışınlarının ultra hassas zamanlama teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde güç çıkışını artırarak bir hedef üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor. Çin'in batısında yapılan deneylerde askeri kullanım potansiyelinin test edildiği bu sistem, çok sayıda mikrodalga yayıcı araçtan oluşuyor. Araçlar farklı noktalara yerleştirilerek hedef üzerinde birleşen güçlü bir enerji ışını yaratıyor.

    Geliştirilen silah, Star Wars filmlerinde görülen Ölüm Yıldızı'na (Death Star) benziyor. Filmlerde bir gezegeni yok etmek için gereken enerjiyi oluşturmak üzere, devasa uzay istasyonunun sekiz lazer ışınını tek bir ışına dönüştürmesi gerekiyordu.

    Farklı verici platformlardan gelen elektromanyetik dalgaların etkili bir güç kombinasyonu elde etmek için aynı zamanda ve aynı biçimde aynı yere ulaşması gerektiğinden, bu fikrin hayata geçirilmesinin zor olduğu düşünülüyordu.

    Milimetrik hata payı ve pikosaniye seviyesinde zamanlama

    Bu yeni teknoloji, mikrodalga yayıcı araçların konum hatalarının milimetre düzeyine düşürülmesi ve araçlar arasındaki zaman senkronizasyon hatasının 170 pikosaniyeden (trilyonda bir saniye) az olması gibi üst düzey teknik gereksinimleri beraberinde getiriyor. Bu, GPS uydularındaki atomik saatlerin bile ötesinde bir hassasiyet gerektiği anlamına geliyor. Çalışmayı yürüten Çinli araştırma ekibi ise optik fiber bağlantıları kullanarak ultra yüksek doğruluklara ulaşmayı başardı.

    Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen silah geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Geliştirilen sistemin, Amerika'nın GPS ve diğer uydu sinyallerini baskılama yeteneğinin de deneylerde doğrulandığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, sistemin eğitim, yeni teknoloji doğrulama ve askeri tatbikatlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Ancak, silahın teknik detayları güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. Açık bilgilere göre Çin, 1.800 kilometrelik mesafede 10 pikosaniyelik zaman senkronizasyonu başarısı ile geçen yıl optik fiberle dünya rekoru kırdı.

    Raporlara göre yeni Çin sistemi yedi verici araçtan oluşuyor. Ayrıca her verici aracı milimetre düzeyinde koordinatlar elde etmek için lazer menzilli yardımcı konumlandırma cihazlarıyla donatılmış durumda. Sistemdeki komuta merkezi, farklı platformlardan gelen verileri analiz ederek yayıcı araçlara saldırı komutları gönderiyor. Bu komutla birleşen mikrodalga ışınları “1+1>2” etkisiyle güç birleştirerek daha büyük hasar verme kapasitesine ulaşıyor.

    Uyduları vurabilir ama gezegenleri vuramaz

    Dağıtılmış bir yapı teorik olarak bir saldırı ışınının gücünün süresiz olarak artmasına izin verebilir. Önceki araştırmalar, yönlendirilmiş bir enerji silahının çıktısı 1 gigawatt'a ulaştığında, Dünya'ya yakın yörüngedeki uydulara ciddi hasar verebileceğini gösteriyor. Filmlerde gördüğümüz silahla kıyas kabul etmeyecek kadar güçsüz olsa da bu enerji silahları büyük potansiyellere sahip.

    Öte yandan sistemi geliştiren China Electronics Technology Group Corporation'a bağlı Xian Navigation Technology Research Institute, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun elektronik savaş silahlarının ana tedarikçilerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde kullanılan enerji silahlarının çoğu bağımsız çalışsa da sınırlı güç çıkışları nedeniyle henüz etkili bir savaş kabiliyetine ulaşamıyor. Ancak bu yeni dağıtık yapının, enerji ışını gücünün büyümesine olanak tanıdığı ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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