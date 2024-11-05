Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen enerji silahı geliştirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Çinli bilim insanları, yüksek güçlü mikrodalga ışınlarını bir araya getirerek tek bir hedefe odaklanabilen yeni nesil bir enerji silahı geliştirdi. Bu devrim niteliğindeki sistem, mikrodalga ışınlarının ultra hassas zamanlama teknolojisiyle birleştirilmesi sayesinde güç çıkışını artırarak bir hedef üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor. Çin'in batısında yapılan deneylerde askeri kullanım potansiyelinin test edildiği bu sistem, çok sayıda mikrodalga yayıcı araçtan oluşuyor. Araçlar farklı noktalara yerleştirilerek hedef üzerinde birleşen güçlü bir enerji ışını yaratıyor.

Geliştirilen silah, Star Wars filmlerinde görülen Ölüm Yıldızı'na (Death Star) benziyor. Filmlerde bir gezegeni yok etmek için gereken enerjiyi oluşturmak üzere, devasa uzay istasyonunun sekiz lazer ışınını tek bir ışına dönüştürmesi gerekiyordu.

Farklı verici platformlardan gelen elektromanyetik dalgaların etkili bir güç kombinasyonu elde etmek için aynı zamanda ve aynı biçimde aynı yere ulaşması gerektiğinden, bu fikrin hayata geçirilmesinin zor olduğu düşünülüyordu.

Milimetrik hata payı ve pikosaniye seviyesinde zamanlama

Bu yeni teknoloji, mikrodalga yayıcı araçların konum hatalarının milimetre düzeyine düşürülmesi ve araçlar arasındaki zaman senkronizasyon hatasının 170 pikosaniyeden (trilyonda bir saniye) az olması gibi üst düzey teknik gereksinimleri beraberinde getiriyor. Bu, GPS uydularındaki atomik saatlerin bile ötesinde bir hassasiyet gerektiği anlamına geliyor. Çalışmayı yürüten Çinli araştırma ekibi ise optik fiber bağlantıları kullanarak ultra yüksek doğruluklara ulaşmayı başardı.

Tam Boyutta Gör Geliştirilen sistemin, Amerika'nın GPS ve diğer uydu sinyallerini baskılama yeteneğinin de deneylerde doğrulandığı belirtiliyor. Bu doğrultuda, sistemin eğitim, yeni teknoloji doğrulama ve askeri tatbikatlarda kullanılabileceği ifade ediliyor. Ancak, silahın teknik detayları güvenlik nedeniyle gizli tutuluyor. Açık bilgilere göre Çin, 1.800 kilometrelik mesafede 10 pikosaniyelik zaman senkronizasyonu başarısı ile geçen yıl optik fiberle dünya rekoru kırdı.

Çelik Kubbe’nin neferi SİPER Ürün 2 ilk defa sergilendi 15 sa. önce eklendi

Raporlara göre yeni Çin sistemi yedi verici araçtan oluşuyor. Ayrıca her verici aracı milimetre düzeyinde koordinatlar elde etmek için lazer menzilli yardımcı konumlandırma cihazlarıyla donatılmış durumda. Sistemdeki komuta merkezi, farklı platformlardan gelen verileri analiz ederek yayıcı araçlara saldırı komutları gönderiyor. Bu komutla birleşen mikrodalga ışınları “1+1>2” etkisiyle güç birleştirerek daha büyük hasar verme kapasitesine ulaşıyor.

Uyduları vurabilir ama gezegenleri vuramaz

Dağıtılmış bir yapı teorik olarak bir saldırı ışınının gücünün süresiz olarak artmasına izin verebilir. Önceki araştırmalar, yönlendirilmiş bir enerji silahının çıktısı 1 gigawatt'a ulaştığında, Dünya'ya yakın yörüngedeki uydulara ciddi hasar verebileceğini gösteriyor. Filmlerde gördüğümüz silahla kıyas kabul etmeyecek kadar güçsüz olsa da bu enerji silahları büyük potansiyellere sahip.

Öte yandan sistemi geliştiren China Electronics Technology Group Corporation'a bağlı Xian Navigation Technology Research Institute, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun elektronik savaş silahlarının ana tedarikçilerinden biri olarak biliniyor. Günümüzde kullanılan enerji silahlarının çoğu bağımsız çalışsa da sınırlı güç çıkışları nedeniyle henüz etkili bir savaş kabiliyetine ulaşamıyor. Ancak bu yeni dağıtık yapının, enerji ışını gücünün büyümesine olanak tanıdığı ifade ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Star Wars’taki Ölüm Yıldızı’na benzeyen silah geliştirildi