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    Çelik Kubbe’nin neferi SİPER Ürün 2 hava savunma füzesi ilk defa sergilendi

    Roketsan tarafından geliştirilen ve katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe’nin önemli bir unsuru olan SİPER Ürün-2 Hava Savunma Füzesi ilk defa Euronaval 2024’te sergilendi.
    Çelik Kubbe’nin neferi SİPER Ürün 2 ilk defa sergilendi Tam Boyutta Gör
    Türk savunma sanayiinin milli projelerinden biri olan SİPER Ürün-2, Fransa’da gerçekleştirilen Euronaval 2024 Deniz Savunma Fuarı’nda ilk defa sergilendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle hayata geçirilen SİPER Ürün-2 projesi, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için oldukça önemli bir unsur olacak.

    SİPER Ürün 2 görüntülendi

    Geçtiğimiz günlerde ROKETSAN’ın SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Ürün-1, savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ve testleri devam ediyor.

    Geçtiğimiz eylül ayında ikinci atış testini tamamlayan SİPER Ürün-2, 150 kilometreden fazla menzil sunacak. Yaklaşık 6.3 metre uzunluğunda ve 420mm çapındaki füze, daha küçük kardeşi gibi savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı faaliyet gösterecek.

    SİPER Ürün-2 özellikleri

    SİPER Ürün-2 özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Menzil:150 km
    • Uzunluk: 6.3 m
    • Çap: 420 mm
    • Kanister: 6450 x 850 x 800 mm (ürün-1 ve 2 için tek tip kanister)
    • Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık
    • Harp başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı
    • Platformlar: Taktik tekerlekli araç
    • Hedef tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 4 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 6 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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