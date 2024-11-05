Çelik Kubbe’nin neferi SİPER Ürün 2 hava savunma füzesi ilk defa sergilendi

SİPER Ürün 2 görüntülendi
Geçtiğimiz günlerde ROKETSAN’ın SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Ürün-1, savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ve testleri devam ediyor.
Geçtiğimiz eylül ayında ikinci atış testini tamamlayan SİPER Ürün-2, 150 kilometreden fazla menzil sunacak. Yaklaşık 6.3 metre uzunluğunda ve 420mm çapındaki füze, daha küçük kardeşi gibi savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı faaliyet gösterecek.
SİPER Ürün-2 özellikleri
- Menzil:150 km
- Uzunluk: 6.3 m
- Çap: 420 mm
- Kanister: 6450 x 850 x 800 mm (ürün-1 ve 2 için tek tip kanister)
- Güdüm: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık
- Harp başlığı: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı
- Platformlar: Taktik tekerlekli araç
- Hedef tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über