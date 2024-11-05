Çelik Kubbe’nin neferi SİPER Ürün 2 hava savunma füzesi ilk defa sergilendi

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Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayiinin milli projelerinden biri olan SİPER Ürün-2, Fransa’da gerçekleştirilen Euronaval 2024 Deniz Savunma Fuarı’nda ilk defa sergilendi. Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda, ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğiyle hayata geçirilen SİPER Ürün-2 projesi, katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe için oldukça önemli bir unsur olacak.

SİPER Ürün 2 görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ROKETSAN’ın SİPER Ürün-1 hava savunma sistemi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmişti. 100 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan Ürün-1, savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlar gibi tehditleri imha edecek. Ürün-1’in 150 km menzil sunan versiyonu olan SİPER Ürün-2’nin geliştirme çalışmaları ve testleri devam ediyor.

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Geçtiğimiz eylül ayında ikinci atış testini tamamlayan SİPER Ürün-2, 150 kilometreden fazla menzil sunacak. Yaklaşık 6.3 metre uzunluğunda ve 420mm çapındaki füze, daha küçük kardeşi gibi savaş uçağı, İHA, helikopter, seyir füzesi ve havadan karaya mühimmatlara karşı faaliyet gösterecek.

SİPER Ürün-2 özellikleri

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Menzil :150 km

:150 km Uzunluk : 6.3 m

: 6.3 m Çap : 420 mm

: 420 mm Kanister : 6450 x 850 x 800 mm (ürün-1 ve 2 için tek tip kanister)

: 6450 x 850 x 800 mm (ürün-1 ve 2 için tek tip kanister) Güdüm : Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık

: Veri bağı ile küresel konumlama sistemi destekli ataletsel arafaz güdüm, aktif radar, arayıcı başlık Harp başlığı : Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı

: Yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığı Platformlar : Taktik tekerlekli araç

: Taktik tekerlekli araç Hedef tipi: Muharip uçak, helikopter, İHA, seyir füzesi, havadan karaya mühimmat

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