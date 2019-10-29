Starbucks, 2020'de Bitcoin'i kabul edecek

Starbucks, satış noktaları açısından dünyanın en büyük kahve zinciridir. Bakkt ise vadeli işlemlerin ötesine geçmek istiyor. Bu sebeple kriptoya yöneldiler ve servisinin ilk lansman ortağı olarak Starbucks'ı açıkladılar.

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Kripto ödemeleri uygulamasının ve ticari portalın test edilmesi Temmuz 2020'ye kadar yapılacak. Bu hamle, Bakkt'ın baş ürün sorumlusu Miked Blandina'ya göre ''dijital varlıkların değerini ortaya çıkarma'' çabası.

Kripto meraklıları uzun süredir Bitcoin ve diğer dijital varlıkların yalnızca sıradan insanlar onları günlük faaliyetlerine entegre edebildiklerinde genel kullanıma gireceğini savunuyorlar. Şimdiye kadar perakende satış noktalarında Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kabulü büyük ölçüde olmamıştır. Ancak Starbucks, dünyanın en büyük kahve zinciri ve 2019'un üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 30.000'den fazla mağazayla övünmekle birlikte, Bakkt'ın çabası bir oyun değiştirici olabilir.

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Starbucks’ın, Bakkt platformu üzerinden Bitcoin ödemelerini kabul etmesinin, dolaylı olsa da, diğer perakendecileri de aynı şeyi yapmalarına teşvik etmesi muhtemel. Bakkt’ın, ödemeler uygulamasının ilk lansman ortağı olarak Starbucks’u seçmesi, doğru bir hamle gibi görünüyor.

Kripto paraların günlük hayatımızdaki kullanımına karşı en büyük engellerden birisi uzun işlem süreleri. Platformun resmi makalelerinde görüldüğü üzere, Bakkt, bu işlem sürelerini hızlandırmış. Böylece, alışverişlerde kredi kartlarına ve banka kartlarına ezilebilecek olan kripto paralar için devrim niteliğinde bir adım atılmış.

https://www.ccn.com/starbucks-will-accept-bitcoin-in-2020-thanks-to-wall-streets-bakkt/