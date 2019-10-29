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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Starbucks, 2020'de Bitcoin'i kabul edecek

    New York Borsası tarafından desteklenen dijital varlık platformu Bakkt’ın tüketici uygulaması denemeleri, 2020 yılının ortalarında başlayacak. Bunu, Starbucks ile test edecekler.
    2 gün
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Starbucks, 2020'de Bitcoin'i kabul edecek

    Starbucks, satış noktaları açısından dünyanın en büyük kahve zinciridir. Bakkt ise vadeli işlemlerin ötesine geçmek istiyor. Bu sebeple kriptoya yöneldiler ve servisinin ilk lansman ortağı olarak Starbucks'ı açıkladılar.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler"

    Kripto ödemeleri uygulamasının ve ticari portalın test edilmesi Temmuz 2020'ye kadar yapılacak. Bu hamle, Bakkt'ın baş ürün sorumlusu Miked Blandina'ya göre ''dijital varlıkların değerini ortaya çıkarma'' çabası.

    Kripto meraklıları uzun süredir Bitcoin ve diğer dijital varlıkların yalnızca sıradan insanlar onları günlük faaliyetlerine entegre edebildiklerinde genel kullanıma gireceğini savunuyorlar. Şimdiye kadar perakende satış noktalarında Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin kabulü büyük ölçüde olmamıştır. Ancak Starbucks, dünyanın en büyük kahve zinciri ve 2019'un üçüncü çeyreğinde dünya genelinde 30.000'den fazla mağazayla övünmekle birlikte, Bakkt'ın çabası bir oyun değiştirici olabilir.

    Starbucks, 2020'de Bitcoin'i kabul edecek
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    Starbucks’ın, Bakkt platformu üzerinden Bitcoin ödemelerini kabul etmesinin, dolaylı olsa da, diğer perakendecileri de aynı şeyi yapmalarına teşvik etmesi muhtemel. Bakkt’ın, ödemeler uygulamasının ilk lansman ortağı olarak Starbucks’u seçmesi, doğru bir hamle gibi görünüyor.

    Kripto paraların günlük hayatımızdaki kullanımına karşı en büyük engellerden birisi uzun işlem süreleri. Platformun resmi makalelerinde görüldüğü üzere, Bakkt, bu işlem sürelerini hızlandırmış. Böylece, alışverişlerde kredi kartlarına ve banka kartlarına ezilebilecek olan kripto paralar için devrim niteliğinde bir adım atılmış.



    https://www.ccn.com/starbucks-will-accept-bitcoin-in-2020-thanks-to-wall-streets-bakkt/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Periah 2 gün
    İnanın böyle bir sitenin bu haberi Google çeviri ile yapması inanılır gibi değil !
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    sniper23 1 gün Periah
    Her gün yeni bir yenilik geliyor...
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