SpaceX, dünyanın en büyük roketi Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi

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Tam Boyutta Gör SpaceX, yaptığı açıklamada devasa Starship roketinin bir sonraki uçuşu için 5 Haziran'ı hedeflediğini duyurdu. Starship, insanları ve ağır yükleri Ay’a, Mars’a ve ötesine götürmek üzere geliştirilen bir uzay sistemi konumunda. Bu roket aynı zamanda ABD’nin insanlı Ay görevi Artemis 3 için kritik öneme sahip. Ek olarak bu tarihin mürekkepli kalemden ziyade kurşun kalemle yazıldığını, yani halen düzenleyici onayının alınması gerektiğini de belirtelim.

Starship, dördüncü seferine hazırlanıyor

Gerekli düzenleyici onaylarının alındığı ve her şeyin yolunda gittiğini varsayarsak Starship, 5 Haziran'da SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden TSİ 15:00’da fırlatılacak. SpaceX, fırlatmayı kalkıştan 30 dakika önce başlayarak X üzerinden canlı olarak yayınlayacağını belirtti.

Bu dördüncü test uçuşu, Super Heavy ilk kademesinin Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş yapma ve Starship üst kademesinin Hint Okyanusu'na düşmeden önce Dünya atmosferin kontrollü bir yeniden giriş yapma yeteneğini göstermeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör 122 metre uzunluğundaki Starship bugüne kadar Nisan 2023, Kasım 2023 ve bu yıl 14 Mart’ta olmak üzere toplamda 3 kez havalandı. Tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, her fırlatmada daha yükseğe ve daha iyi performansa erişti.

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İlk fırlatmada Starship'in Super Heavy ve Starship ya da sadece Ship olarak bilinen aşamaları birbirinden ayrılamadı ve dört dakika sonra havada patladı. İkinci uçuş yaklaşık sekiz dakika sürdür ve aşama ayrılması gerçekleştirildi. Yapılan üçüncü ve son uçuş ise 50 dakika sürdü. Starship kademesi yörünge hızına ulaştı ve atmosfere yeniden girişte patladı. Super Heavy kademesi ise Meksika Körfezi'ne inerken parçalandı.

Üçüncü test uçuşunda olanlar ve değişiklikler

Tam Boyutta Gör Bu uçuş sırasında SpaceX ayrıca Super Heavy ilk kademesinin Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş yapmasını hedefliyordu. Starship üst kademesinden ayrıldıktan sonra, amaçlandığı gibi, Super Heavy'nin 33 Raptor motorundan 13'ü alt atmosferde kontrollü bir uçuş yapmak için başarıyla yeniden ateşlendi. Ancak bu geri itiş sırasında bu motorlardan altısı erken kapandı. İnişin ilerleyen safhalarında, roket deniz yüzeyine yaklaştığında 13 motorun tekrar ateşlenmesi gerekiyordu ancak bu 6 motor ateşleme yapmadı. Bu sorun nedeniyle denizden 462 metre yükseklikte Super Heavy patladı.

SpaceX, arızanın nedenini sıvı oksijenin Raptor motorlarına aktığı bir filtredeki tıkanıklıktan kaynaklandığını tespit etti. Firma, Uçuş 4 ve sonrası için Super Heavy iticilerindeki filtreleme sistemlerini geliştirdiğini ve oksijen tanklarının içine ek donanımlar koyduğunu belirtiyor.

Starship üst kademesi ise yeniden giriş sırasında sürtünme ısınmasının muazzam kuvvetlerine yenik düşerek tutum kontrolünü kaybetti ve yuvarlanmaya başladı. Bu durumun üst kademedeki yalpa kontrolünden sorumlu valflerin tıkanmasından kaynaklandığı tespit edildi. Firma artık yeni Starship kademesinde daha fazla yalpa kontrol iticileri eklediğini söylüyor. Ayrıca daha fazla dayanıklılık için donanım da güncellendi.

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