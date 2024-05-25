SpaceX, dünyanın en büyük roketi Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi

Starship, dördüncü seferine hazırlanıyor
Gerekli düzenleyici onaylarının alındığı ve her şeyin yolunda gittiğini varsayarsak Starship, 5 Haziran'da SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden TSİ 15:00’da fırlatılacak. SpaceX, fırlatmayı kalkıştan 30 dakika önce başlayarak X üzerinden canlı olarak yayınlayacağını belirtti.
Bu dördüncü test uçuşu, Super Heavy ilk kademesinin Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş yapma ve Starship üst kademesinin Hint Okyanusu'na düşmeden önce Dünya atmosferin kontrollü bir yeniden giriş yapma yeteneğini göstermeye çalışacak.
İlk fırlatmada Starship'in Super Heavy ve Starship ya da sadece Ship olarak bilinen aşamaları birbirinden ayrılamadı ve dört dakika sonra havada patladı. İkinci uçuş yaklaşık sekiz dakika sürdür ve aşama ayrılması gerçekleştirildi. Yapılan üçüncü ve son uçuş ise 50 dakika sürdü. Starship kademesi yörünge hızına ulaştı ve atmosfere yeniden girişte patladı. Super Heavy kademesi ise Meksika Körfezi'ne inerken parçalandı.
Üçüncü test uçuşunda olanlar ve değişiklikler
SpaceX, arızanın nedenini sıvı oksijenin Raptor motorlarına aktığı bir filtredeki tıkanıklıktan kaynaklandığını tespit etti. Firma, Uçuş 4 ve sonrası için Super Heavy iticilerindeki filtreleme sistemlerini geliştirdiğini ve oksijen tanklarının içine ek donanımlar koyduğunu belirtiyor.
Starship üst kademesi ise yeniden giriş sırasında sürtünme ısınmasının muazzam kuvvetlerine yenik düşerek tutum kontrolünü kaybetti ve yuvarlanmaya başladı. Bu durumun üst kademedeki yalpa kontrolünden sorumlu valflerin tıkanmasından kaynaklandığı tespit edildi. Firma artık yeni Starship kademesinde daha fazla yalpa kontrol iticileri eklediğini söylüyor. Ayrıca daha fazla dayanıklılık için donanım da güncellendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.