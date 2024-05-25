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    SpaceX, dünyanın en büyük roketi Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi

    SpaceX bir sonraki Starship uçuşu için tarih belirledi. Starship’in dördüncü fırlatması için 5 Haziran hedefleniyor. Firma aynı zamanda son seferde neyin yanlış gittiğini de açıkladı.
    SpaceX, Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    SpaceX, yaptığı açıklamada devasa Starship roketinin bir sonraki uçuşu için 5 Haziran'ı hedeflediğini duyurdu. Starship, insanları ve ağır yükleri Ay’a, Mars’a ve ötesine götürmek üzere geliştirilen bir uzay sistemi konumunda. Bu roket aynı zamanda ABD’nin insanlı Ay görevi Artemis 3 için kritik öneme sahip. Ek olarak bu tarihin mürekkepli kalemden ziyade kurşun kalemle yazıldığını, yani halen düzenleyici onayının alınması gerektiğini de belirtelim.

    Starship, dördüncü seferine hazırlanıyor

    Gerekli düzenleyici onaylarının alındığı ve her şeyin yolunda gittiğini varsayarsak Starship, 5 Haziran'da SpaceX'in Güney Teksas'taki Starbase tesisinden TSİ 15:00’da fırlatılacak. SpaceX, fırlatmayı kalkıştan 30 dakika önce başlayarak X üzerinden canlı olarak yayınlayacağını belirtti.

    Bu dördüncü test uçuşu, Super Heavy ilk kademesinin Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş yapma ve Starship üst kademesinin Hint Okyanusu'na düşmeden önce Dünya atmosferin kontrollü bir yeniden giriş yapma yeteneğini göstermeye çalışacak.

    SpaceX, Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    122 metre uzunluğundaki Starship bugüne kadar Nisan 2023, Kasım 2023 ve bu yıl 14 Mart’ta olmak üzere toplamda 3 kez havalandı. Tarihin en büyük ve en güçlü roketi Starship, her fırlatmada daha yükseğe ve daha iyi performansa erişti.

    İlk fırlatmada Starship'in Super Heavy ve Starship ya da sadece Ship olarak bilinen aşamaları birbirinden ayrılamadı ve dört dakika sonra havada patladı. İkinci uçuş yaklaşık sekiz dakika sürdür ve aşama ayrılması gerçekleştirildi. Yapılan üçüncü ve son uçuş ise 50 dakika sürdü. Starship kademesi yörünge hızına ulaştı ve atmosfere yeniden girişte patladı. Super Heavy kademesi ise Meksika Körfezi'ne inerken parçalandı.

    Üçüncü test uçuşunda olanlar ve değişiklikler

    SpaceX, Starship’in dördüncü fırlatma testi için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Bu uçuş sırasında SpaceX ayrıca Super Heavy ilk kademesinin Meksika Körfezi'ne yumuşak bir iniş yapmasını hedefliyordu. Starship üst kademesinden ayrıldıktan sonra, amaçlandığı gibi, Super Heavy'nin 33 Raptor motorundan 13'ü alt atmosferde kontrollü bir uçuş yapmak için başarıyla yeniden ateşlendi. Ancak bu geri itiş sırasında bu motorlardan altısı erken kapandı. İnişin ilerleyen safhalarında, roket deniz yüzeyine yaklaştığında 13 motorun tekrar ateşlenmesi gerekiyordu ancak bu 6 motor ateşleme yapmadı. Bu sorun nedeniyle denizden 462 metre yükseklikte Super Heavy patladı.

    SpaceX, arızanın nedenini sıvı oksijenin Raptor motorlarına aktığı bir filtredeki tıkanıklıktan kaynaklandığını tespit etti. Firma, Uçuş 4 ve sonrası için Super Heavy iticilerindeki filtreleme sistemlerini geliştirdiğini ve oksijen tanklarının içine ek donanımlar koyduğunu belirtiyor.

    Starship üst kademesi ise yeniden giriş sırasında sürtünme ısınmasının muazzam kuvvetlerine yenik düşerek tutum kontrolünü kaybetti ve yuvarlanmaya başladı. Bu durumun üst kademedeki yalpa kontrolünden sorumlu valflerin tıkanmasından kaynaklandığı tespit edildi. Firma artık yeni Starship kademesinde daha fazla yalpa kontrol iticileri eklediğini söylüyor. Ayrıca daha fazla dayanıklılık için donanım da güncellendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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