Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 2-3 Ocak

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 19 Aralık tarihinden bu yana her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak gizemli oyun etkinliğinin 15. ve yeni oyunu belli oldu.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Kingdom Come: Deliverance

Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Kingdom Come: Deliverance oldu. Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 3 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

Kingdom Come: Deliverance

The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık

Vampire Survivors - 19-20 Aralık

Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık

TerraTech - 21-22 Aralık

Wizard of Legend - 22-23 Aralık

Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık

Dredge - 24-25 Aralık

Control - 25-26 Aralık

Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık

KILL KNIGHT - 28-29 Aralık

Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık

[REDACTED] 30-31 Aralık

SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak

Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak

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