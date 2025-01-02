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    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 2-3 Ocak

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Etkinliğin 15. ve yeni gizemli oyunu ise belli oldu. İşte bugünün ücretsizi...
    Steam'de 800TL'ye satılan oyun Epic Games'te ücretsiz oldu! Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşı dönemine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu kapsamda 19 Aralık tarihinden bu yana her gün yeni bir ücretsiz oyun erişime açılıyor. Son olarak gizemli oyun etkinliğinin 15. ve yeni oyunu belli oldu.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Kingdom Come: Deliverance

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Kingdom Come: Deliverance oldu. Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 3 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    Kingdom Come: Deliverance

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
    • Dredge - 24-25 Aralık
    • Control - 25-26 Aralık
    • Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
    • HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
    • KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
    • Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
    • [REDACTED] 30-31 Aralık
    • SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak
    • Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak
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