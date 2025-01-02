Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu: 2-3 Ocak

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Kingdom Come: Deliverance
Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Kingdom Come: Deliverance oldu. Warhorse Studios’un sevilen aksiyon RPG oyunu Kingdom Come: Deliverance, tarihsel doğruluğu, gerçekçiliği ve hayatta kalma unsurlarıyla dikkat çekiyor. Ayrıca görsel anlamda da Crytek'in CryENGINE oyun motoruna dayanıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 3 Ocak 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:
- The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
- Vampire Survivors - 19-20 Aralık
- Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
- TerraTech - 21-22 Aralık
- Wizard of Legend - 22-23 Aralık
- Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
- Dredge - 24-25 Aralık
- Control - 25-26 Aralık
- Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık
- HOT WHEELS UNLEASHED 27-28 Aralık
- KILL KNIGHT - 28-29 Aralık
- Orcs Must Die! 3 - 29-30 Aralık
- [REDACTED] 30-31 Aralık
- SIFU 31 Aralık- 1-2 Ocak
- Kingdom Come: Deliverance 2-3 Ocak
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