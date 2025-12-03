Valve, PC oyunlarını ARM ve mobil cihazlara taşıyacak

ARM ekosisteminde PC oyunları
Valve, yakın zamanda yaptığı açıklamada PC oyunlarını Arm yongalarında oynanabilir hale getirmek için emülatör ve çeviri katmanlarının geliştirilmesine yıllarca yatırım yaptığını söyledi. Kaçıranlar için GameHub, teknik olarak bunu bugün mümkün kılıyor. Uygulama, Fex emülatörünü kullanarak telefon ve tabletlerde çok sayıda PC oyunu çalıştırıyor. Üstelik Valve, Steam Frame'de de Windows oyunlarını çalıştırmak için Fex'i kullanacak.
Valve, ARM işlemcileri düşük güç tüketimi ve maliyet avantajları nedeniyle kritik görüyor. Şirket, 2016’dan bu yana hem Linux hem de ARM çeviri katmanları için geliştirici ekibini büyütmüş durumda. Bu yaklaşım, yalnızca Steam Frame için değil, gelecekte üçüncü taraf üreticilerin SteamOS tabanlı ARM cihazlar üretmesi için de kapı açıyor.
Tüm bunların yanında, mobil platformların kapalı yapısının gevşemesi durumunda tablo tamamen değişebilir. Avrupa Birliği'nin Dijital Piyasalar Yasası, Apple'ı iOS üzerinde alternatif mağazalara izin vermeye zorladı. Benzer düzenlemeler Android için de tartışılıyor. Bu senaryolar gerçekleşirse, bugünün bir iPhone veya Galaxy modeli gelecekte doğrudan bir Steam cihazına dönüşebilir.