Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi PSP ve Playstation Vita’nın rafa kalkmasının ardından taşınabilir konsol pazarı uzun süre yalnız bırakıldı. Ancak Nintendo Switch ve Steam Deck gibi el konsolları, pazarı tekrar canlandırmayı başardı. Öyle ki bir süredir, Steam Deck 2'nin yolda olduğuna dair çeşitli sızıntılar duymaya başladık. Ancak Valve, yeni bir konsolun öngörülenden çok daha fazla zaman alacağını söylüyor.

Steam Deck 2 için kötü haber

Yakın zamanda The Verge ve CNBC'ye konuşan Valve'den Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2'ye dair uzun süredir devam eden söylentileri yalanladı. Bu noktada Steam Deck ve SteamOS projelerinde görev yapan Valve çalışanı, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Valve, pil ömründe azalma olmadan konsolun performansında ciddi bir sıçrama görmek istiyor.

Bu açıdan Steam Deck 2 veya Valve imzalı yeni bir konsol için 2025 sonuna ve hatta 2026’nın başına işaret ediliyor diyebiliriz. Ancak bu bekleyiş nedeniyle, Valve'ın sıkı bir geri dönüş yapması gerekebilir. Niketim yeni Nintendo Switch'in Nvidia DLSS desteğine sahip olacağı söyleniyor. ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar ise şimdiden Steam Deck'i geride bırakmayı başardı.

Nintendo Switch 2 ile ilgili yeni bir iddia daha gündemde 2 gün önce eklendi

Ayrıca Steam Deck 2 için hayli erken. Niketim ülkemiz de dahil oyuncuların bir çoğu, Steam Deck'e ulaşamıyor veya sırada bekliyor. Dolayısıyla Valve'dan gelen açıklamanın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

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Steam Deck 2'den kötü haber: Daha hızlı sürüm planda yok