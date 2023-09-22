Steam Deck 2'den kötü haber: Daha hızlı sürüm planda yok

Steam Deck 2 için kötü haber
Yakın zamanda The Verge ve CNBC'ye konuşan Valve'den Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2'ye dair uzun süredir devam eden söylentileri yalanladı. Bu noktada Steam Deck ve SteamOS projelerinde görev yapan Valve çalışanı, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Valve, pil ömründe azalma olmadan konsolun performansında ciddi bir sıçrama görmek istiyor.
Bu açıdan Steam Deck 2 veya Valve imzalı yeni bir konsol için 2025 sonuna ve hatta 2026’nın başına işaret ediliyor diyebiliriz. Ancak bu bekleyiş nedeniyle, Valve'ın sıkı bir geri dönüş yapması gerekebilir. Niketim yeni Nintendo Switch'in Nvidia DLSS desteğine sahip olacağı söyleniyor. ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar ise şimdiden Steam Deck'i geride bırakmayı başardı.
Ayrıca Steam Deck 2 için hayli erken. Niketim ülkemiz de dahil oyuncuların bir çoğu, Steam Deck'e ulaşamıyor veya sırada bekliyor. Dolayısıyla Valve'dan gelen açıklamanın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.