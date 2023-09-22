Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Steam Deck 2'den kötü haber: Daha hızlı sürüm planda yok

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan Steam Deck 2 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Steam Deck'in devam modeli için kullanıcıların uzun bir süre daha beklemesi gerekecek.
    Steam Deck 2'den kötü haber: Daha hızlı sürüm planda yok Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi PSP ve Playstation Vita’nın rafa kalkmasının ardından taşınabilir konsol pazarı uzun süre yalnız bırakıldı. Ancak Nintendo Switch ve Steam Deck gibi el konsolları, pazarı tekrar canlandırmayı başardı. Öyle ki bir süredir, Steam Deck 2'nin yolda olduğuna dair çeşitli sızıntılar duymaya başladık. Ancak Valve, yeni bir konsolun öngörülenden çok daha fazla zaman alacağını söylüyor.

    Steam Deck 2 için kötü haber

    Yakın zamanda The Verge ve CNBC'ye konuşan Valve'den Pierre-Loup Griffais, Steam Deck 2'ye dair uzun süredir devam eden söylentileri yalanladı. Bu noktada Steam Deck ve SteamOS projelerinde görev yapan Valve çalışanı, Steam Deck 2 ya da benzeri yeni bir oyun cihazının yakında olmadığını belirtti. Bunun arkasındaki neden ise oldukça açık. Valve, pil ömründe azalma olmadan konsolun performansında ciddi bir sıçrama görmek istiyor. 

    Bu açıdan Steam Deck 2 veya Valve imzalı yeni bir konsol için 2025 sonuna ve hatta 2026’nın başına işaret ediliyor diyebiliriz. Ancak bu bekleyiş nedeniyle, Valve'ın sıkı bir geri dönüş yapması gerekebilir. Niketim yeni Nintendo Switch'in Nvidia DLSS desteğine sahip olacağı söyleniyor. ROG Ally ve Lenovo Legion Go gibi cihazlar ise şimdiden Steam Deck'i geride bırakmayı başardı. 

    Ayrıca Steam Deck 2 için hayli erken. Niketim ülkemiz de dahil oyuncuların bir çoğu, Steam Deck'e ulaşamıyor veya sırada bekliyor. Dolayısıyla Valve'dan gelen açıklamanın şaşırtıcı olmadığını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

    Profil resmi
    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

    Profil resmi
    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    awox nasıl bir marka volkswagen tiguan 1.4 tsi sport style yorumlar vestel cxp 24 bandırma da yaşanır mi mafya aşk filmleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    SAMSUNG GALAXY A04S
    SAMSUNG GALAXY A04S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
    Acer Aspire 3 A315-510P-38X0
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız