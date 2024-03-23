Samsung ve AMD anlaştı: Yeni nesil Steam Deck işlemcisi Samsung tarafından üretilebilir

Bazı Ryzen ve Radeon ürünleri Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek
Teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak haline gelen @Tech_Reve, sosyal medya üzerinde AMD’nin yeni üretim planından bahsetti. Bu rapora göre TSMC’nin siparişlerinin artması nedeniyle AMD’nin giriş seviye APU modelleri kısa dönemde Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Uzun dönemde ise Samsung’un Radeon ekran kartı çipleri üretmeye başlayacağı belirtiliyor. Bunlara ek olarak Tech_Reve, Playstation 5 Pro’da kullanılacak APU modelinin aslında Samsung’un 4nm sürecinde üretileceğini ancak AMD’nin bu karardan vazgeçtiğini belirtti.Kaynakça https://wccftech.com/amd-utilize-samsung-4nm-process-low-end-ryzen-apus-radeon-gpus-rumor/ https://x.com/Tech_Reve/status/1771383845235159398 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.