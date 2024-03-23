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    Anlık Bildirim

    Samsung ve AMD anlaştı: Yeni nesil Steam Deck işlemcisi Samsung tarafından üretilebilir

    Dünyanın en büyük ekran kartı ve işlemci markalarından olan AMD, üretim planında önemli bir değişikliğe gidiyor. İddialara göre firmanın bazı yeni ürünleri Samsung’un 4nm sürecinde üretilecek.
    AMD’nin düşük seviye APU modelleri Samsung tarafından üretilecek Tam Boyutta Gör
    Oyunculara yönelik ekran kartları ve işlemcileri ile bilinen AMD, önümüzdeki dönemde önemli bir üretim değişikliğine gidebilir. Güvenilir kaynaklara göre firma, düşük seviye işlemci ve ekran kartı üretimi için Samsung Foundry ile anlaşmış durumda.

    Bazı Ryzen ve Radeon ürünleri Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek

    Teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak haline gelen @Tech_Reve, sosyal medya üzerinde AMD’nin yeni üretim planından bahsetti. Bu rapora göre TSMC’nin siparişlerinin artması nedeniyle AMD’nin giriş seviye APU modelleri kısa dönemde Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Uzun dönemde ise Samsung’un Radeon ekran kartı çipleri üretmeye başlayacağı belirtiliyor. Bunlara ek olarak Tech_Reve, Playstation 5 Pro’da kullanılacak APU modelinin aslında Samsung’un 4nm sürecinde üretileceğini ancak AMD’nin bu karardan vazgeçtiğini belirtti.

    AMD’nin düşük seviye APU modelleri Samsung tarafından üretilecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yakında AMD ürünleri üreteceği belirtilse de hangi Ryzen ve Radeon çiplerinin bu anlaşmada yer aldığı bilinmiyor. İddialara göre yeni nesil Steam Deck’te yer alması beklenen Sonoma Valley APU, Samsung’un 4nm sürecinde üretilen çiplerden biri olacak. Ayrıca Samsung’un üreteceği düşük seviye APU paketleri de taşınabilir konsollara yönelik işlemci paketleri arasında yer alabilir. Enerji verimliliği konusunda TSMC’nin gerisinde kalan Samsung, bakalım AMD ürünlerinde nasıl bir performans gösterecek. 
    Kaynakça https://wccftech.com/amd-utilize-samsung-4nm-process-low-end-ryzen-apus-radeon-gpus-rumor/ https://x.com/Tech_Reve/status/1771383845235159398
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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