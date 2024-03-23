Samsung ve AMD anlaştı: Yeni nesil Steam Deck işlemcisi Samsung tarafından üretilebilir

Tam Boyutta Gör Oyunculara yönelik ekran kartları ve işlemcileri ile bilinen AMD, önümüzdeki dönemde önemli bir üretim değişikliğine gidebilir. Güvenilir kaynaklara göre firma, düşük seviye işlemci ve ekran kartı üretimi için Samsung Foundry ile anlaşmış durumda.

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Bazı Ryzen ve Radeon ürünleri Samsung’un 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek

Teknoloji dünyasında güvenilir bir kaynak haline gelen @Tech_Reve, sosyal medya üzerinde AMD’nin yeni üretim planından bahsetti. Bu rapora göre TSMC’nin siparişlerinin artması nedeniyle AMD’nin giriş seviye APU modelleri kısa dönemde Samsung Foundry’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. Uzun dönemde ise Samsung’un Radeon ekran kartı çipleri üretmeye başlayacağı belirtiliyor. Bunlara ek olarak Tech_Reve, Playstation 5 Pro’da kullanılacak APU modelinin aslında Samsung’un 4nm sürecinde üretileceğini ancak AMD’nin bu karardan vazgeçtiğini belirtti.

Tam Boyutta Gör Samsung’un yakında AMD ürünleri üreteceği belirtilse de hangi Ryzen ve Radeon çiplerinin bu anlaşmada yer aldığı bilinmiyor. İddialara göre yeni nesil Steam Deck’te yer alması beklenen Sonoma Valley APU, Samsung’un 4nm sürecinde üretilen çiplerden biri olacak. Ayrıca Samsung’un üreteceği düşük seviye APU paketleri de taşınabilir konsollara yönelik işlemci paketleri arasında yer alabilir. Enerji verimliliği konusunda TSMC’nin gerisinde kalan Samsung, bakalım AMD ürünlerinde nasıl bir performans gösterecek.

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AMD’nin düşük seviye APU modelleri Samsung tarafından üretilecek