Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna: “Pislikler”
Bağlam açısından, söz konusu dava Epic tarafından açılmadı; bağımsız oyun stüdyosu Wolfire Games tarafından açıldı ve 2021'de başladı. Bu davada Wolfire, Valve'ın Steam'in hakimiyetini kullanarak PC oyun endüstrisindeki oyun fiyatlarını kontrol ettiğini iddia ediyor. Ve şimdi bu davada, Epic Games'in patronu Tim Sweeney ile Valve başkanı Gabe Newell arasında geçen bir dizi e-posta ortaya çıktı.
“Şu anda siz “pislikler” dünyaya güçlü ve kudretli olanların özel şartlara sahip olduğunu, %30'un ise küçük insanlar için olduğunu söylüyorsunuz. Apple tekelini ve %30'luk kesintisini büyük yayıncılarla kapalı kapılar ardından anlaşmalar yaparak korumaya çalışırsa hepimizi uzun süreli bir savaş bekliyor. Neden TÜM geliştiricilere daha iyi bir anlaşma vermiyorsunuz? Apple'ı modellerinin artık tamamen savunulamaz olduğuna çabucak ikna etmenin daha iyi bir yolu var mı?”
Newell’ın bu e-postayı görüp görmediği veya yanıtlayıp yanıtlamadığı bilinmiyor ancak Tim Sweeney'nin eleştirilerine Valve COO'su Scott Lynch’in cevap verdiği görülüyor. Lynch’in cevabında internet dünyasında bir Meme olan "You mad bro?" (Çok mu kızdın?) dediği görülüyor.
Wolfire Games CEO'su David Rosen, Valve'a karşı oyun geliştiricilerini temsil eden toplu davaya sürdürürken motivasyonunun "oyuncuların ve oyun geliştiricilerinin Valve'ın davranışlarından zarar görmesi" olduğunu söylüyor. Bu arada, Epic Games ve Apple arasındaki kriz de bitmiş değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.