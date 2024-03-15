Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret

Tam Boyutta Gör Valve'a karşı açılan bir davada ortaya çıkan eski e-postalar, Epic Games CEO'su Tim Sweeney'nin Steam ve Valve'ın patronu Gabe Newell’a gönderdiği ilginç mesajları gözler önüne serdi. Bu belgeler Valve ile Wolfire Games arasında devam eden davada ortaya çıktı. Belgelere göre Sweeney, Steam’in oyunlardan aldığı komisyonu eleştirirken biraz ileri gitmiş gibi görünüyor.

Epic Games CEO’sundan Steam patronuna: “Pislikler”

Bağlam açısından, söz konusu dava Epic tarafından açılmadı; bağımsız oyun stüdyosu Wolfire Games tarafından açıldı ve 2021'de başladı. Bu davada Wolfire, Valve'ın Steam'in hakimiyetini kullanarak PC oyun endüstrisindeki oyun fiyatlarını kontrol ettiğini iddia ediyor. Ve şimdi bu davada, Epic Games'in patronu Tim Sweeney ile Valve başkanı Gabe Newell arasında geçen bir dizi e-posta ortaya çıktı.

Tam Boyutta Gör Sweeney, Steam'in yüzde 30'luk platform ücretlerinin ekonomisi hakkındaki endişelerini dile getirmiş ve bunun artık haklı gösterilemeyeceğini söylemişti. Ancak Sweeney'i çileden çıkaran şey, Valve'ın yüksek hasılatlı oyunlardan aldığı payı azaltması ve App Store konusunda Apple'a karşı artan öfkesi olmuş gibi görünüyor. Sweeney, Gabe Newell ve Valve'den Erik Johnson'a gönderdiği bir e-postanın sonlarında şu ifadelerde bulunmuş:

“Şu anda siz “pislikler” dünyaya güçlü ve kudretli olanların özel şartlara sahip olduğunu, %30'un ise küçük insanlar için olduğunu söylüyorsunuz. Apple tekelini ve %30'luk kesintisini büyük yayıncılarla kapalı kapılar ardından anlaşmalar yaparak korumaya çalışırsa hepimizi uzun süreli bir savaş bekliyor. Neden TÜM geliştiricilere daha iyi bir anlaşma vermiyorsunuz? Apple'ı modellerinin artık tamamen savunulamaz olduğuna çabucak ikna etmenin daha iyi bir yolu var mı?”

Steam İlkbahar İndirimleri başladı! %80'e varan fırsatlar 6 sa. önce eklendi

Newell’ın bu e-postayı görüp görmediği veya yanıtlayıp yanıtlamadığı bilinmiyor ancak Tim Sweeney'nin eleştirilerine Valve COO'su Scott Lynch’in cevap verdiği görülüyor. Lynch’in cevabında internet dünyasında bir Meme olan "You mad bro?" (Çok mu kızdın?) dediği görülüyor.

Wolfire Games CEO'su David Rosen, Valve'a karşı oyun geliştiricilerini temsil eden toplu davaya sürdürürken motivasyonunun "oyuncuların ve oyun geliştiricilerinin Valve'ın davranışlarından zarar görmesi" olduğunu söylüyor. Bu arada, Epic Games ve Apple arasındaki kriz de bitmiş değil.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret