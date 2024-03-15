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    Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret

    Oyun dünyası karıştı. Ortaya çıkan belgeler göre Epic Games CEO’su Tim Sweeney, Steam ve Valve'ın patronu Gabe Newell’a e-posta göndererek hakaret etmiş. Hakaret, Steam kesintilerine dayanıyor.
    Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret Tam Boyutta Gör
    Valve'a karşı açılan bir davada ortaya çıkan eski e-postalar, Epic Games CEO'su Tim Sweeney'nin Steam ve Valve'ın patronu Gabe Newell’a gönderdiği ilginç mesajları gözler önüne serdi. Bu belgeler Valve ile Wolfire Games arasında devam eden davada ortaya çıktı. Belgelere göre Sweeney, Steam’in oyunlardan aldığı komisyonu eleştirirken biraz ileri gitmiş gibi görünüyor.

    Epic Games CEO’sundan Steam patronuna: “Pislikler”

    Bağlam açısından, söz konusu dava Epic tarafından açılmadı; bağımsız oyun stüdyosu Wolfire Games tarafından açıldı ve 2021'de başladı. Bu davada Wolfire, Valve'ın Steam'in hakimiyetini kullanarak PC oyun endüstrisindeki oyun fiyatlarını kontrol ettiğini iddia ediyor. Ve şimdi bu davada, Epic Games'in patronu Tim Sweeney ile Valve başkanı Gabe Newell arasında geçen bir dizi e-posta ortaya çıktı.

    Epic Games CEO’sundan Steam patronu Gabe Newell’a hakaret Tam Boyutta Gör
    Sweeney, Steam'in yüzde 30'luk platform ücretlerinin ekonomisi hakkındaki endişelerini dile getirmiş ve bunun artık haklı gösterilemeyeceğini söylemişti. Ancak Sweeney'i çileden çıkaran şey, Valve'ın yüksek hasılatlı oyunlardan aldığı payı azaltması ve App Store konusunda Apple'a karşı artan öfkesi olmuş gibi görünüyor. Sweeney, Gabe Newell ve Valve'den Erik Johnson'a gönderdiği bir e-postanın sonlarında şu ifadelerde bulunmuş:

    Şu anda siz “pislikler” dünyaya güçlü ve kudretli olanların özel şartlara sahip olduğunu, %30'un ise küçük insanlar için olduğunu söylüyorsunuz. Apple tekelini ve %30'luk kesintisini büyük yayıncılarla kapalı kapılar ardından anlaşmalar yaparak korumaya çalışırsa hepimizi uzun süreli bir savaş bekliyor. Neden TÜM geliştiricilere daha iyi bir anlaşma vermiyorsunuz? Apple'ı modellerinin artık tamamen savunulamaz olduğuna çabucak ikna etmenin daha iyi bir yolu var mı?”

    Newell’ın bu e-postayı görüp görmediği veya yanıtlayıp yanıtlamadığı bilinmiyor ancak Tim Sweeney'nin eleştirilerine Valve COO'su Scott Lynch’in cevap verdiği görülüyor. Lynch’in cevabında internet dünyasında bir Meme olan "You mad bro?" (Çok mu kızdın?) dediği görülüyor.

    Wolfire Games CEO'su David Rosen, Valve'a karşı oyun geliştiricilerini temsil eden toplu davaya sürdürürken motivasyonunun "oyuncuların ve oyun geliştiricilerinin Valve'ın davranışlarından zarar görmesi" olduğunu söylüyor. Bu arada, Epic Games ve Apple arasındaki kriz de bitmiş değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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