Nintendo Switch 2 benzeri olmayan bir DLSS çözümü sunacak

Nintendo Switch 2 benzersiz olacak
Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde Nintendo Switch 2 konsolunun Ampere tabanlı bir grafik birimi ile geleceği ve belirli senaryolarda PS 5 benzeri performans sunacağı gündeme gelmişti. Şimdi DLSS konusunda da önemli bir sızıntı var.
Kaynaklar Nintendo Switch 2 için özel bir DLSS çözümü geliştirildiğini belirtiyor. Firma bunun için bir iş pozisyonu açmış durumda. İş tanımında makine öğrenme teknolojilerini güç tüketimi ve yonga seti için optimize etmekten bahsediliyor. DLSS teknolojisi de zaten yapay zekâyı temel alıyor.
Aslında standart bir DLSS teknolojisi bekleniyordu ancak Nintendo bu noktada kendisini sektörden daha ayrı bir yerde konumlandırmak istiyor. Yapılacak optimizasyonlar DLSS konusunda rakiplerinden nasıl bir farklılık oluşturacak merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.