Nintendo Switch 2 benzeri olmayan bir DLSS çözümü sunacak

Tam Boyutta Gör Konsol satışları ile son dönemin en çok konuşulan ismi Nintendo, yeni nesil konsolu için çalışmalarını sürdürüyor. Nintendo Switch 2 konsolu rakiplerinde olmayan bazı özellikleri ile farklılaşmayı amaçlıyor.

Nintendo Switch 2 benzersiz olacak

Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde Nintendo Switch 2 konsolunun Ampere tabanlı bir grafik birimi ile geleceği ve belirli senaryolarda PS 5 benzeri performans sunacağı gündeme gelmişti. Şimdi DLSS konusunda da önemli bir sızıntı var.

Nintendo Switch 2 performansı sevindirecek 2 hf. önce eklendi

Kaynaklar Nintendo Switch 2 için özel bir DLSS çözümü geliştirildiğini belirtiyor. Firma bunun için bir iş pozisyonu açmış durumda. İş tanımında makine öğrenme teknolojilerini güç tüketimi ve yonga seti için optimize etmekten bahsediliyor. DLSS teknolojisi de zaten yapay zekâyı temel alıyor.

Aslında standart bir DLSS teknolojisi bekleniyordu ancak Nintendo bu noktada kendisini sektörden daha ayrı bir yerde konumlandırmak istiyor. Yapılacak optimizasyonlar DLSS konusunda rakiplerinden nasıl bir farklılık oluşturacak merak konusu.

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