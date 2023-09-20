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    Anlık Bildirim

    Nintendo Switch 2 benzeri olmayan bir DLSS çözümü sunacak

    Nintendo Switch 2 konsolu için artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşırken kullanılacak teknolojiler ile ilgili de sızıntılar artıyor. Bu kez DLSS çözümü konusunda bir sürpriz var.
    Nintendo Switch 2 Tam Boyutta Gör
    Konsol satışları ile son dönemin en çok konuşulan ismi Nintendo, yeni nesil konsolu için çalışmalarını sürdürüyor. Nintendo Switch 2 konsolu rakiplerinde olmayan bazı özellikleri ile farklılaşmayı amaçlıyor.

    Nintendo Switch 2 benzersiz olacak

    Bugüne kadar sızdırılan bilgilerde Nintendo Switch 2 konsolunun Ampere tabanlı bir grafik birimi ile geleceği ve belirli senaryolarda PS 5 benzeri performans sunacağı gündeme gelmişti. Şimdi DLSS konusunda da önemli bir sızıntı var.

    Kaynaklar Nintendo Switch 2 için özel bir DLSS çözümü geliştirildiğini belirtiyor. Firma bunun için bir iş pozisyonu açmış durumda. İş tanımında makine öğrenme teknolojilerini güç tüketimi ve yonga seti için optimize etmekten bahsediliyor. DLSS teknolojisi de zaten yapay zekâyı temel alıyor.

    Aslında standart bir DLSS teknolojisi bekleniyordu ancak Nintendo bu noktada kendisini sektörden daha ayrı bir yerde konumlandırmak istiyor. Yapılacak optimizasyonlar DLSS konusunda rakiplerinden nasıl bir farklılık oluşturacak merak konusu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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