Steam Aileleri özelliği duyuruldu: Biri hileden banlanırsa siz de banlanacaksınız!

Tam Boyutta Gör Valve, oyuncuların bir grup oluşturarak yakın aile üyeleriyle oyun paylaşmasına ve oynamasına olanak tanıyan Steam Aileleri özelliğini duyurdu. Steam Aile Paylaşımı ve Steam Aile Görünümü’nün yerini alan özellik, aynı anda 5 aile üyesinin farklı oyunlar oynamasına izin veriyor.

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Steam aile paylaşımının yenilenmiş hali Steam Aileleri duyuruldu. Yeni sistem, bir kütüphaneden kaç kişinin oyun oynayabileceğine ilişkin sınırlamayı ortadan kaldırıyor, çocuklar için oyun satın almayı kolaylaştırıyor, yeni ebeveyn denetimleri ve paylaşım seçenekleri ekliyor.

Steam Aileleri nedir?

Steam Aileleri en fazla altı üyeye sahip olabiliyor ve katılarak her üyenin kütüphanesindeki paylaşılabilir oyunlara erişim sağlıyorsunuz. Aile Paylaşımı herhangi bir geliştiricinin herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle devre dışı bırakmayı seçebileceği bir özellik olduğundan, paylaşılabilir oyunlar önemli bir ayrım. Bazı oyunlar teknik nedenlerden dolayı paylaşıma uygun değil. Şu anda Aile Paylaşımı için uygun olan dikkate değer oyunlar arasında; Helldivers 2, Baldur's Gate 3, Balatro, Cyberpunk 2077, Elden Ring ve Hogwarts Legacy yer alıyor.

Bir aile üyesinin sahip olduğu bir oyunu oynarken kendi kayıt dosyalarınızı oluşturabilecek, kendi başarımlarınızı kazanacak ve atölye dosyalarına erişebileceksiniz. Bir oyunu satın aldığınızda oyun yalnızca kendi kütüphanenizde görünecek. İki üye aynı anda oyunun bir kopyasını oynamayacak. Steam şu örneği veriyor; Diyelim ki 4 kişilik bir ailedesiniz ve bir adet Portal 2 kopyasına ve bir adet Half-Life kopyasına sahipsiniz. Herhangi bir zamanda bir üye Portal 2, diğeri ise Half-Life oynayabilir. Eğer iki kişi aynı anda Portal 2 oynamak istiyorsa, aileden bir başkasının oyunun bir kopyasını satın alması gerekecek. Bu satın alımdan sonra ailede Portal 2’nin iki kopyası olacağından herhangi bir iki üye oyunu aynı anda oynayabiliyor.

Banlanmaya ilişkin olarak; Steam, "Bir aile üyeniz bir oyunun kopyasını oynarken hile yaptığı için yasaklama alırsa, siz de o oyundan yasaklanırsınız." diyor.

Steam Aileleri özelliği nasıl kullanılır?

Steam Aileleri şu anda yalnızca Steam Beta istemcisinde mevcut. Herkese ne zaman açılacağına dair bir bilgi yok. Steam Aileleri özelliğini test etmek isterseniz öncelikle Steam Ailesi betasına katılmanız gerekiyor. Ayrıca davet edeceğiniz tüm aile üyelerinin de beta sürüme katılması gerekiyor. Sonrasında Steam aile paylaşımı için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Steam çalışırken sol üstten Steam’e tıklayın ve Ayarlar menüsünü seçin. Arayüz’ü seçin, İstemci Beta Katılımı bölümündeki açılır menüyü seçin. Açılır listeden “Steam Family Beta”yı seçip Tamam’a tıklayın. Steam’i yeniden başlatın.

Steam’in şu anda iki aile özelliği var; Oyunları aile üyelerinizle paylaşmanıza olanak tanıyan Aile Paylaşımı ve ebeveyn denetimleri sağlayan Aile Görünümü. Aile Görünümü, diğer ebeveyn kontrol sistemlerinin sahip olduğu birçok özelliğe sahip değil. Kullanıcıların tüm oyunları mı yoksa yalnızca seçtikleri oyunları mı paylaşacaklarını seçmelerine, mağaza ve arkadaş listeleri gibi özelliklere sınırlı erişime olanak tanıyor. Bunların hepsi PIN ile değiştirilebiliyor. Yeni Steam Aileleri, mevcut iki aile özelliğini birleştirerek kullanıcıların yalnızca oyunları paylaşmakla kalmayıp aynı zamanda bu oyunlara nasıl erişileceğini de daha kolay kontrol edebilmelerini sağlıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra yetişkinler artık uygunsuz oyunlara erişimi sınırlayabiliyor ve çocuklar için oyun süresi sınırlamaları belirleyebiliyor. Steam artık bir kullanıcının kaç dakika oynadığını gösteren oyun süresi raporları da sunuyor. Çocuk bu limitleri artırmak için istek gönderebiliyor veya mağazadan bir ürün satın alabiliyor ancak onaylamak ebeveyne bağlı.

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Steam Aileleri özelliği duyuruldu: Nasıl kullanılır?