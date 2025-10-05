Steam'de en çok beklenen oyunlardan olan Kingmakers, bir kez daha ertelendi

Kingmakers, Süresiz Olarak Ertelendi
Redemption Road Games, oyunun çıkışına günler kala sürpriz bir açıklama yaparak Kingmakers'ın süresiz olarak ertelendiğini duyurdu. Stüdyo, oyunun ileri bir tarihte mutlaka çıkacağı konusunda oyunculara söz verse de şimdilik bunun için bir tarih veremeyeceklerini söyledi.
"Günümüzün silahlarıyla geçmişte dev ordulara karşı savaşsaydık nasıl olurdu?" sorusundan yola çıkarak hazırlanan Kingmakers, bu ilgi çekici temasıyla epey merak uyandırmıştı. Oyun, modern çağdan ortaçağa gönderilen bir karakteri merkeze alıyor. Oyuncular, yanlarında getirdikleri çağdaş silahlar ve teknolojilerle ortaçağ savaş alanlarında dengeyi tamamen değiştirebiliyor. Binlerce askerin çarpıştığı büyük ölçekli savaşlarda tüfekler, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve hatta tank gibi araçlar devreye girerken; kale kuşatmaları ve stratejik manevralar geleneksel taktiklerle birleşiyor. Kingmakers, devasa savaş alanlarını, gerçek zamanlı stratejiyi ve üçüncü şahıs aksiyonunu bir araya getirerek türler arası köprü kuran iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor.
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...