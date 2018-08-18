Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Steam TV duyuruldu

Valve, oldukça sessizce bir şekilde yeni platformu Steam TV'yi duyurdu. Espor turnuvalarını Steam TV üzerinden yayınlamayı planlayan Valve, Steam TV'de Dota 2 ile ilgili bir turnuvayı yayınladı.
9 ay
6,3b
1
4
Diğer Yazılım
Mehmet Erencan Balcı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
İndirimleriyle adından söz ettiren Steam, Steam TV projesini duyurdu. Steam veritabanı kurucusu Pavel Djundik, şirketin steam.tv alan adını tescillendiğini keşfetti ve Twitter hesabında paylaştı.
Steam TV duyuruldu

Dota 2 turnuvası canlı olarak yayınlandı

Paylaşılan bu tweetin hemen ardından, Valve espor Dota 2 turnuvasını bu site üzerinden canlı olarak yayınladı.
Steam TV duyuruldu
 
Steam TV'yi deneyimleyen kullanıcıların yorumlarına göre Steam TV, yayını izlemek için Steam hesabı koşulu aramıyor. Steam'deki sohbet arkadaşlarınızın listesine ve grup sohbetlerine erişmek mümkün. Hatta arkadaşlarınızı sizinle beraber yayını izlemeye davet edebileceksiniz. Tarayıcıda kullanabileceğiniz yerleşik sesli sohbet özelliği de söylentiler arasında yer alıyor. 
Henüz test aşamasında olan ve resmi olarak tanıtılmayan steam.tv sitesi artık çevirimdışı. Valve'ın resmi lansmanından sonra Steam TV'ye, yeni özelliklerin eklenmesi bekleniyor.   

https://www.engadget.com/2018/08/18/valve-steam-tv/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ohol Oula 9 ay
Türksat frekansı ne arkadaşlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 9 ay
Her yerde tekel olmak isteyen bir şirket.
Dijital indirmede neredeyse tekel durumda zaten,
Geniş Ekran özelliği ile birlikte, link getiren Steam bir nevi konsol oyuncuları ile yarışmaya başladı
Stream özelliği getirdi,
VR Destekleniyor,
Filmler henüz çok yaygın olmasa da başlangıç için iyi (Netflix'e saygılar)
Chat ortamını baştan aşağı değiştirdi Discord'a kapak atmak istiyor muhtemelen (yemezler)
Sırada televizyonlar var. Yakında Digiturk gibi aylık şu kadar bu akdar ödeyin derler mi acaba?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 9 ay
Gereksiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 9 ay
Oyun sat, komisyonunu ye çekil kenara. Ne gerek var böyle şeylere.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay Dünyanın en küçük transistörü: Yalnızca bir atom büyüklüğünde 9 ay Watchmen dizisi HBO'dan ilk sezon onayını aldı 9 ay GeForce RTX 2080 Ti sızdırıldı 9 ay Çocuklar robotların baskısına karşı yetişkinlerden daha hassas 9 ay 5 ilginç NFT projesi 9 ay Nvidia’nın ikinci çeyreği kripto madenciliğinden olumsuz etkilendi 9 ay Los Angeles metrosunda yeni vücut tarayıcı cihazlar kullanılacak 9 ay Pokemon Go çocuklarınızın bilgilerinin paylaşımına denetim getiriyor 9 ay Uber, Afrika'da ucuz taşımacılık hizmeti sunmaya başlıyor 9 ay Burnout Paradise Remastered, nihayet PC oyuncularıyla buluşuyor 9 ay Samsung'un Android Go telefonu Galaxy J2 Core ile ilgili detaylar ortaya çıktı 9 ay Antik Mısır'da mumyalama için kullanılan 5700 yıllık sıvının formülü çözüldü 9 ay Huawei Mate 20 Lite performans testinde 9 ay Dünyanın en sert metali: platin-altın alaşımı 9 ay Bir araştırma kadın pantolonlarının ceplerinin iPhone'lar için küçük olduğunu ortaya koydu 9 ay Çentikli ekrana sahip Google Pixel 3 XL çalışırken görüntülendi 9 ay Gmail'in Android sürümü artık "Gizli Mod"u destekliyor 9 ay Motorola One'ın özellikleri Çin'de alınan sertifika ile doğrulandı 9 ay 2si1 | Otomobil fiyatlarına zam geldi 9 ay Haftaya BİM’de akıllı çocuk saati, A101’de Nokia 3 var 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Steam TV duyuruldu Sonraki Hız testi iOS 12'nin eski iPhone'larda daha hızlı çalıştığını ortaya koydu 9 ay Reeder, Samsun’daki fabrikasında yerli üretime başlıyor 9 ay Yeni nesil iPhone'lar için Apple Pencil müjdesi 9 ay HabEx, NASA’nın yeni incisi olabilir mi? 9 ay Wi-Fi sinyalleri güvenlik taramalarında kullanılabilir 9 ay Bu yılın en sevilen oyunlarından Vampyr dizi oluyor 9 ay PUBG mobil sürümü 100 milyondan fazla indirildi 9 ay Google, Vitalik Buterin'i stajyer olarak işe almak istedi 9 ay Nvidia: Kripto para madenciliğinin artık getirisi yok 9 ay Google veri merkezlerini soğutmak için yapay zeka kullanıyor 9 ay Hubble'dan 'uzay panoraması': Bu fotoğrafta tam 15 bin galaksi var 9 ay Oppo R17 Pro üç kamera ile gelebilir 9 ay Intel’den yapay zekâ alanında önemli satın alma 9 ay Artık Google’da arama yaparken tek bir aramayla bir çok kavram hakkında veriye ulaşabileceksiniz 9 ay Chrome tarayıcısında ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi 9 ay Ahlat Ağacı ülkemizin Oscar Adayı seçildi! 9 ay Meizu 16 elimizde: Amiral gemisi katili telefon 9 ay Samsung Brezilya'dan stok fotoğraf cinliği 9 ay Playstation VR satışları 3 milyona ulaştı 9 ay RTX 2080’in fiyatı sızdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim