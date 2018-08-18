Steam TV duyuruldu

İndirimleriyle adından söz ettiren Steam, Steam TV projesini duyurdu. Steam veritabanı kurucusu Pavel Djundik, şirketin steam.tv alan adını tescillendiğini keşfetti ve Twitter hesabında paylaştı.

Dota 2 turnuvası canlı olarak yayınlandı

Paylaşılan bu tweetin hemen ardından, Valve espor Dota 2 turnuvasını bu site üzerinden canlı olarak yayınladı.

Steam TV'yi deneyimleyen kullanıcıların yorumlarına göre Steam TV, yayını izlemek için Steam hesabı koşulu aramıyor. Steam'deki sohbet arkadaşlarınızın listesine ve grup sohbetlerine erişmek mümkün. Hatta arkadaşlarınızı sizinle beraber yayını izlemeye davet edebileceksiniz. Tarayıcıda kullanabileceğiniz yerleşik sesli sohbet özelliği de söylentiler arasında yer alıyor.

Henüz test aşamasında olan ve resmi olarak tanıtılmayan steam.tv sitesi artık çevirimdışı. Valve'ın resmi lansmanından sonra Steam TV'ye, yeni özelliklerin eklenmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/2018/08/18/valve-steam-tv/