Steam Yaz İndirimleri başlıyor: İşte ayrıntılar

Steam Yaz İndirimleri başlıyor
Yukarıda da belirtildiği gibi Steam Yaz İndirimleri 27 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Ayrıca Steam takviminde Ekim ayına kadar büyük bir etkinlik bulunmadığını hatırlatalım. Bu dönemde hangi oyunların sunulacağı ise şu an için belirsiz. Ancak Sonbahar ve Kış indirimleri pek de heyecan verici olmadığı için beklentiler bir hayli yüksek.
Bu yılki etkinlikte Steam, kullanıcılara "Derin indirimler" adında yeni bir kategori sunmaya hazırlanıyor. Bu muhtemel olarak büyük indirimlere sahip oyunların toplu bir listesi olabilir. Unutmadan satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla satın aldıktan sonraki 14 gün içinde geri ödeme talebinde bulunabileceğinizi unutmayın.
Halihazırda Steam, Blasphemous, Overcooked ve Hell Let Loose gibi oyunların geliştiricisi Team 17 için bir yayıncı indirimi düzenliyor. Yaz İndirimleri döneminde ise, yakın zamanda Shadow of the Eardtree DLC'sine kavuşan Elden Ring'in yanı sıra Baldur's Gate 3, Helldivers 2, Ghost of Tsushima Director's Cut, Red Dead Redemption 2 ve Lies of P gibi yapımların popüler olduğunu görebiliriz.
Steam Etkinlik Tarihleri
- Steam Yaz İndirimleri (büyük mevsimsel indirim): 27 Haziran- 11 Temmuz
- Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos
- Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos
- Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos
- Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül
- Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül
- Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim
- Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim
- Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım
- Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım
- Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık
- Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.