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    Steam Yaz İndirimleri başlıyor: İşte ayrıntılar

    Steam Yaz İndirimi 2024, sevilen oyunlarda büyük indirimlerle yarın başlıyor. Valve az önce merakla beklenen Steam Yaz İndirimi 2024'ün ayrıntılarını açıkladı. 
    Steam Yaz İndirimleri başlıyor: İşte ayrıntılar Tam Boyutta Gör
    Steam indirim tarihleri özellikle ülkemizdeki oyuncular için oldukça önemli. Bildiğiniz gibi son dönemde platformdan TL kaldırıldı ve çoğu oyunun fiyatında artış yaşandı. PC oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz indirimleri ise 27 Haziran'da TSİ ile 20:00'da başlıyor. Geçtiğimiz saatlerde de Valve, indirim dönemi ile ilgili detayları paylaştı. 

    Steam Yaz İndirimleri başlıyor

    Yukarıda da belirtildiği gibi Steam Yaz İndirimleri 27 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Ayrıca Steam takviminde Ekim ayına kadar büyük bir etkinlik bulunmadığını hatırlatalım. Bu dönemde hangi oyunların sunulacağı ise şu an için belirsiz. Ancak Sonbahar ve Kış indirimleri pek de heyecan verici olmadığı için beklentiler bir hayli yüksek. 

    Bu yılki etkinlikte Steam, kullanıcılara "Derin indirimler" adında yeni bir kategori sunmaya hazırlanıyor. Bu muhtemel olarak büyük indirimlere sahip oyunların toplu bir listesi olabilir. Unutmadan satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla satın aldıktan sonraki 14 gün içinde geri ödeme talebinde bulunabileceğinizi unutmayın.

    Halihazırda Steam, Blasphemous, Overcooked ve Hell Let Loose gibi oyunların geliştiricisi Team 17 için bir yayıncı indirimi düzenliyor. Yaz İndirimleri döneminde ise, yakın zamanda Shadow of the Eardtree DLC'sine kavuşan Elden Ring'in yanı sıra Baldur's Gate 3, Helldivers 2, Ghost of Tsushima Director's Cut, Red Dead Redemption 2 ve Lies of P gibi yapımların popüler olduğunu görebiliriz.

    Steam Etkinlik Tarihleri

    • Steam Yaz İndirimleri (büyük mevsimsel indirim): 27 Haziran- 11 Temmuz
    • Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos
    • Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos
    • Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos
    • Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül
    • Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül
    • Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim
    • Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim
    • Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım
    • Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım
    • Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık
    • Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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