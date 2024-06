Steam Yaz İndirimleri başlıyor: İşte ayrıntılar

Tam Boyutta Gör Steam indirim tarihleri özellikle ülkemizdeki oyuncular için oldukça önemli. Bildiğiniz gibi son dönemde platformdan TL kaldırıldı ve çoğu oyunun fiyatında artış yaşandı. PC oyuncularının merakla beklediği Steam Yaz indirimleri ise 27 Haziran'da TSİ ile 20:00'da başlıyor. Geçtiğimiz saatlerde de Valve, indirim dönemi ile ilgili detayları paylaştı.

Steam Yaz İndirimleri başlıyor

Yukarıda da belirtildiği gibi Steam Yaz İndirimleri 27 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek. Ayrıca Steam takviminde Ekim ayına kadar büyük bir etkinlik bulunmadığını hatırlatalım. Bu dönemde hangi oyunların sunulacağı ise şu an için belirsiz. Ancak Sonbahar ve Kış indirimleri pek de heyecan verici olmadığı için beklentiler bir hayli yüksek.

Bu yılki etkinlikte Steam, kullanıcılara "Derin indirimler" adında yeni bir kategori sunmaya hazırlanıyor. Bu muhtemel olarak büyük indirimlere sahip oyunların toplu bir listesi olabilir. Unutmadan satın aldığınız bir oyunu beğenmezseniz veya sisteminizde çalıştırırken sorun yaşarsanız, oyunu 2 saatten az oynamış olmanız koşuluyla satın aldıktan sonraki 14 gün içinde geri ödeme talebinde bulunabileceğinizi unutmayın.

Halihazırda Steam, Blasphemous, Overcooked ve Hell Let Loose gibi oyunların geliştiricisi Team 17 için bir yayıncı indirimi düzenliyor. Yaz İndirimleri döneminde ise, yakın zamanda Shadow of the Eardtree DLC'sine kavuşan Elden Ring'in yanı sıra Baldur's Gate 3, Helldivers 2, Ghost of Tsushima Director's Cut, Red Dead Redemption 2 ve Lies of P gibi yapımların popüler olduğunu görebiliriz.

Steam Etkinlik Tarihleri

Steam Yaz İndirimleri (büyük mevsimsel indirim): 27 Haziran- 11 Temmuz

Kule Savunma Festivali: 29 Temmuz - 5 Ağustos

Dövüş Oyunları Festivali: 5 - 12 Ağustos

Ritim Festivali: 19 - 26 Ağustos

Uzay Keşfi Festivali: 2 - 9 Eylül

Uçaklar, Trenler ve Otomobiller Festivali: 16 - 23 Eylül

Sıra Tabanlı RYO Festivali: 30 Eylül - 7 Ekim

Next Fest: Ekim: 14 - 21 Ekim

Steam Cadılar Bayramı Festivali 3: 28 Ekim - 4 Kasım

Yemek Yapma Festivali: 11 - 18 Kasım

Steam Sonbahar İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık

(büyük mevsimsel indirim): 27 Kasım - 4 Aralık Steam Kış İndirimi (büyük mevsimsel indirim): 19 Aralık - 2 Ocak

