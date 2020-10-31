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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı

    SteelSeries Aerox 3 oyun fare serisi kablolu ve kablosuz seçenekleri ile oyuncuları bekliyor. SteelSeries Aerox 3 Wireless özellikle yeni optik sensörü ile dikkat çekiyor.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı
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    Oyuncu ekipmanları segmentinin beğenilen markalarından olan SteelSeries; bu hafta kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı seçenek sunan Aerox 3 oyuncu fare serisini remiyete kavuşturdu.

    SteelSeries Aerox 3 özellikleri ve fiyatı

    Yeni SteelSeries Aerox 3 fare serisinde bütçeye göre kablolu veya kablosuz iki seçeneğe yer verilmiş. Haliyle farelerin yetenekleri ve performansları da fiyata göre değişiyor. SteelSeries Aerox 3 kablolu fare serinin uygun seçeneği.

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    SteelSeries Aerox 3 modelinde Pixart TrueMove Core optik sensörü kullanılmış. 8500 inç başına sayım, 300 saniye başına inç ve 35G ivme kuvveti özelliklerine sahip olan sensör SteelSeries için tasarlandı.

    IP54 sertifikası ile terlemelere karşı dayanıklı olan fare 3 bölgeli RGB aydınlatma sunuyor ve dayanıklı bir USB Tip-C örgü kabloya sahip. 57gr ağırlığında olan Aerox 3 için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.

    SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    SteelSeries Aerox 3 Wireless özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Aerox 3 Wireless kablosuz oyuncu faresi yeni TrueMove Air optik sensörüne sahip. 18000 inç başına sayım, 400 saniye başına inç ve 40G ivme kuvveti sunan sensör kablosuz performans için geliştirildi.

    Yine IP54 sertifikası olan gövdede 3 bölgeli RGB aydınlatma yer alıyor. Quantum 2.0 Wireless teknolojisi Bluetooth ve 2.4GHz bağlantılarını bir araya getiriyor. Bluetooth üzerinde 200 saat, 2.4GHz modunda ise 80 saat civarında kullanım süresi elde ediliyor. 15 dakika hızlı şarj ile de 40 saat civarında ekstra süre kazanılıyor. Bataryası önceki nesillerden küçük olmasına rağmen yeni sensörün enerji verimliliği sayesinde yüksek kullanım sürelerine erişilebiliyor. SteelSeries Aerox 3 Wireless için de 100$ fiyat etiketi mevcut.



    https://www.techpowerup.com/274015/steelseries-unveils-new-aerox-3-and-aerox-3-wireless-ultralight-gaming-mice Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    4 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    9 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    23 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

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    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Şu delikler iyi hoş güzel ele hava aldırıyor da 1 seneye içi pislik doluyor temizlemesi tam bir zulm.
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    DonanımdanBihaber (C R) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu mouse larda ışık olayını anlamıyorum. Elim mouse üzerinde değilkeç sağda ışıklar çok göz yorucu geliyor.
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