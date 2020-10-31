SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı

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Oyuncu ekipmanları segmentinin beğenilen markalarından olan SteelSeries; bu hafta kablolu ve kablosuz olmak üzere iki farklı seçenek sunan Aerox 3 oyuncu fare serisini remiyete kavuşturdu.

SteelSeries Aerox 3 özellikleri ve fiyatı

Yeni SteelSeries Aerox 3 fare serisinde bütçeye göre kablolu veya kablosuz iki seçeneğe yer verilmiş. Haliyle farelerin yetenekleri ve performansları da fiyata göre değişiyor. SteelSeries Aerox 3 kablolu fare serinin uygun seçeneği.

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SteelSeries Aerox 3 modelinde Pixart TrueMove Core optik sensörü kullanılmış. 8500 inç başına sayım, 300 saniye başına inç ve 35G ivme kuvveti özelliklerine sahip olan sensör SteelSeries için tasarlandı.

IP54 sertifikası ile terlemelere karşı dayanıklı olan fare 3 bölgeli RGB aydınlatma sunuyor ve dayanıklı bir USB Tip-C örgü kabloya sahip. 57gr ağırlığında olan Aerox 3 için 60$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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SteelSeries Aerox 3 Wireless özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Aerox 3 Wireless kablosuz oyuncu faresi yeni TrueMove Air optik sensörüne sahip. 18000 inç başına sayım, 400 saniye başına inç ve 40G ivme kuvveti sunan sensör kablosuz performans için geliştirildi.

Yine IP54 sertifikası olan gövdede 3 bölgeli RGB aydınlatma yer alıyor. Quantum 2.0 Wireless teknolojisi Bluetooth ve 2.4GHz bağlantılarını bir araya getiriyor. Bluetooth üzerinde 200 saat, 2.4GHz modunda ise 80 saat civarında kullanım süresi elde ediliyor. 15 dakika hızlı şarj ile de 40 saat civarında ekstra süre kazanılıyor. Bataryası önceki nesillerden küçük olmasına rağmen yeni sensörün enerji verimliliği sayesinde yüksek kullanım sürelerine erişilebiliyor. SteelSeries Aerox 3 Wireless için de 100$ fiyat etiketi mevcut.

https://www.techpowerup.com/274015/steelseries-unveils-new-aerox-3-and-aerox-3-wireless-ultralight-gaming-mice

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