SteelSeries Arena 7 ekrana tepki veren RGB ile geliyor

Tam Boyutta Gör

Dünyanın ilk USB 5.1 kanal ses sisteminin ardından SteelSeries markası daha uygun fiyat arayanlar için Arena 7 oyuncu ses sistemini sunuyor. SteelSeries Arena 7 ses sistemi yüksek ses seviyesi ve ekrana tepki veren RGB ile geliyor.

SteelSeries Arena 7 özellikleri ve fiyatı

SteelSeries Arena 7 ses sisteminde 6.5 inçlik güçlü bir subwoofer ve 2 adet RGB hoparlöre sahip. Böylece iki yollu 2.1 ses sistemi ortaya çıkıyor. USB üzerinden bağlantı yanında optik ve 3.5mm bağlantıları da mevcut. Ayrıca Bluetooth üzerinden telefon, tablet, televizyon ve diğer ses cihazlarına bağlanabiliyorsunuz.

SteelSeries Arena 9 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Subwoofer kısmında ses ayar tekerleği, Bluetooth ve LED geçişleri için de özel bir tuş yer alıyor. Sonar yazılımı ile 10 bant parametrik ekolayzır, akustik yankı engelleme, mekânsal ses efekti gibi kontrollere ulaşılabiliyor. 16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatma ise ekrandaki hareketlere ve müziğe göre tepkiler verebiliyor. SteelSeries Arena 7 ses sistemi 330 Avro fiyat etiketi ile satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Ses Sistemleri Haberleri

SteelSeries Arena 7 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı