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    Dünyanın ilk USB 5.1 kanal ses sistemi tanıtıldı

    SteelSeries Arena 9 modeli dünyanın ilk USB 5.1 kanal oyuncu ses sistemi olma özelliğine sahip. Toplamda 6 adet sürücü ve bir OLED kontrolcü ile premium seviyede. 
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    SteelSeries Arena 9
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    Oyunculara yönelik ses ürünleri ile kendisine haklı bir pazar oluşturan SteelSeries yine oyuncuların gönlünü fethedecek yeni bir ses sistemi tanıttı. SteelSeries Arena 9 dünyanın ilk USB 5.1 oyuncu ses sistemini sunar.

    SteelSeries Arena 9 özellikleri ve fiyatı

    SteelSeries Arena 9 tek bir USB bağlantısı ile 5.1 kanal ses sistemine erişmenizi sağlıyor. Bu sistemde 6.5 inçlik güçlü bir subwoofer, merkezi bir kanal hoparlörü, 4 adet premium hoparlör ve OLED kontrol modülü yer alıyor ve tümünü tek bir USB kablosu ile bağlayabiliyorsunuz.

    Subwoofer, kanal hoparlörü ve 2 adet hoparlör kablo ile bağlanırken kalan iki hoparlör ise kablosuz olarak bağlanıyor. Yine iki adet hoparlör 16.8 milyon renk destekli RGB aydınlatmaya sahip. USB ve Aux bağlantısı ile bilgisayar ve konsollara bağlanılabilirken Bluetooth ile kablosuz da erişim sağlanabiliyor.

    OLED kontrol modülü ile ses, kanal kontrolü, Bluetooth bağlantısı ve LED kontrolü sağlanabiliyor. SteelSeries Sonar yazılımı ile de bu kontrollere ulaşmak mümkün. 10 band parametrik ekolayzır yanında akustik gürültü engelleme de sunuluyor. SteelSeries Arena 9 için 600 Avro fiyat etiketi belirlenmiş.

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